Μουντιάλ 2026: Οι όμιλοι και το αναλυτικό πρόγραμμα - 48 ομάδες, 12 όμιλοι

Στο Μεξικό θα διεξαχθούν 13 αγώνες, ισάριθμοι στον Καναδά και 78 στις Ηνωμένες Πολιτείες

Επιμέλεια - Μίλτος Τσεκούρας

  • Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 θα φιλοξενήσει 48 ομάδες για πρώτη φορά, σε συνδιοργάνωση ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά.
  • Το τουρνουά θα περιλαμβάνει 104 αγώνες και θα διαρκέσει 40 ημέρες, ξεκινώντας στις 11 Ιουνίου και τελειώνοντας στις 19 Ιουλίου.
  • Η πρεμιέρα θα γίνει στο στάδιο «Αζτέκα» στην Πόλη του Μεξικού με τον αγώνα Μεξικού
  • Νότιας Αφρικής.
  • Η Ιορδανία, το Κουρασάο, το Ουζμπεκιστάν και το Πράσινο Ακρωτήριο θα συμμετάσχουν για πρώτη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο.
  • Οι νοκ άουτ φάσεις ξεκινούν στις 28 Ιουνίου και ο τελικός θα διεξαχθεί στο Στάδιο Νέας Υόρκης
  • Νιου Τζέρσεϊ στις 19 Ιουλίου.
Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 ετοιμάζεται να γράψει ιστορία, καθώς για πρώτη φορά στα χρονικά της διοργάνωσης, το πολυπόθητο τρόπαιο θα διεκδικήσουν 48 εθνικές ομάδες, σε ένα τουρνουά που συνδιοργανώνεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά.

Με το νέο διευρυμένο φορμάτ, η φετινή γιορτή του ποδοσφαίρου θα προσφέρει το εντυπωσιακό νούμερο των 104 αγώνων συνολικά, συγκριτικά με τους 64 των προηγούμενων διοργανώσεων, εκτοξεύοντας τη διάρκεια του Μουντιάλ στις 40 ημέρες.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 11 Ιουνίου στο θρυλικό «Αζτέκα» της Πόλης του Μεξικού, ενώ η αυλαία θα πέσει την Κυριακή, 19 Ιουλίου 2026, με τον μεγάλο τελικό που θα αναδείξει τον επόμενο παγκόσμιο πρωταθλητή να πραγματοποιείται στο Στάδιο Νέας Υόρκης-Νιου Τζέρσεϊ στο Νιου Τζέρσεϊ

Η Ιορδανία, το Κουρασάο, το Ουζμπεκιστάν και το Πράσινο Ακρωτήριο θα κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο πρόγραμμα του Μουντιάλ, με τη φάση των ομίλων να ανοίγει στις 11 Ιουνίου και την πρεμιέρα να περιλαμβάνει την αναμέτρηση του Μεξικού με τη Νότια Αφρική. Το αγωνιστικό καλεντάρι των επόμενων ημερών είναι ιδιαίτερα πυκνό, καθώς ακολουθούν σημαντικά παιχνίδια σε όλους τους ομίλους, με παραδοσιακές δυνάμεις αλλά και φιλόδοξες εθνικές ομάδες να ρίχνονται από νωρίς στη μάχη της πρόκρισης.

Η αυλαία της φάσης των ομίλων πέφτει στις 28 Ιουνίου, όταν θα έχουν πλέον κριθεί τα εισιτήρια για τη συνέχεια της διοργάνωσης. Από εκεί και πέρα, το τουρνουά μπαίνει στην πιο απαιτητική του καμπή, καθώς ακολουθεί η φάση των 32, με τα πρώτα νοκ άουτ παιχνίδια να είναι προγραμματισμένα από τις 28 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου.

Αμέσως μετά σειρά παίρνει η φάση των 16, η οποία θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 7 Ιουλίου, ενώ τα προημιτελικά θα ακολουθήσουν από τις 9 έως τις 12 Ιουλίου. Οι δύο ημιτελικοί έχουν οριστεί για τις 14 και 15 Ιουλίου, σε αναμετρήσεις που θα κρίνουν τις δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο.

Η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί στις 19 Ιουλίου, ημέρα κατά την οποία θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός, ενώ μια μέρα νωρίτερα στις 18 Ιουλίου είναι προγραμματισμένος ο μικρός τελικός της διοργάνωσης.

Έπειτα από περισσότερο από έναν μήνα διαδοχικών αγώνων, το Μουντιάλ θα φτάσει στην κορύφωσή του, με όλες τις ομάδες να επιδιώκουν μια θέση στο τελευταίο και πιο καθοριστικό παιχνίδι της διοργάνωσης.

Μουντιάλ 2026: Το αναλυτικό πρόγραμμα των ομίλων

  • 11 Ιουνίου

22:00 Μεξικό – Nότια Αφρική, Group A

  • 12 Ιουνίου

05:00 Νότια Κορέα – Τσεχία, Group A
22:00 Καναδάς – Βοσνία Ερζεγοβίνη, Group B

  • 13 Ιουνίου

04:00 ΗΠΑ – Παραγουάη, Group D
07:00 Αυστραλία – Τουρκία Group D
22:00 Κατάρ – Ελβετία, Group B

  • 14 Ιουνίου

01:00 Βραζιλία – Μαρόκο, Group C
04:00 Αϊτή – Σκωτία, Group C
20:00 Γερμανία – Κουρασάο, Group E
23:00 Ολλανδία – Ιαπωνία, Group F

  • 15 Ιουνίου

02:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Εκουαδόρ, Group E
05:00 Σουηδία – Τυνησία Group F
19:00 Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι, Group H
22:00 Βέλγιο – Αίγυπτος, Group G

  • 16 Ιουνίου

01:00 Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη, Group H
04:00 Ιράν – Νέα Ζηλανδία, Group G
07:00 Αυστρία – Ιορδανία, Group J
22:00 Γαλλία – Σενεγάλη, Group I

  • 17 Ιουνίου

01:00 Ιράκ / Βολιβία – Νορβηγία, Group I
04:00 Αργεντινή – Αλγερία, Group J
20:00 Πορτογαλία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Group K
23:00 Αγγλία – Κροατία, Group L

  • 18 Ιουνίου

02:00 Γκάνα – Παναμάς, Group L
05:00 Ουζμπεκιστάν – Κολομβία, Group K
07:00 Τσεχία – Νότια Αφρική, Group A
22:00 Ελβετία – Βοσνία Ερζεγοβίνη, Group B

  • 19 Ιουνίου

01:00 Καναδάς – Κατάρ, Group B
04:00 Μεξικό – Νότια Κορέα, Group A
07:00 Τουρκία – Παραγουάη, Group D
22:00 ΗΠΑ – Αυστραλία, Group D

  • 20 Ιουνίου

01:00 Σκωτία – Μαρόκο, Group C
04:00 Βραζιλία – Αϊτή, Group C
07:00 Τυνησία – Ιαπωνία, Group F
20:00 Ολλανδία – Σουηδία, Group F
23:00 Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού Group E

  • 21 Ιουνίου

03:00 Εκουαδόρ – Κουρασάο, Group E
19:00 Ισπανία – Σαουδική Αραβία, Group Η
22:00 Βέλγιο – Ιράν, Group G

  • 22 Ιουνίου

01:00 Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήρι, Group Η
04:00 Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος, Group G
20:00 Αργεντινή – Αυστρία, Group J

  • 23 Ιουνίου

00:00 Γαλλία – Ιράκ / Βολιβία, Group I
03:00 Νορβηγία – Σενεγάλη, Group Ι
06:00 Ιορδανία – Αλγερία, Group J
20:00 Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν, Group Κ
23:00 Αγγλία – Γκάνα, Group L

  • 24 Ioυνίου

02:00 Παναμάς – Κροατία, Group L
05:00 Κολομβία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Group K
22:00 Ελβετία – Καναδάς, Group B
22:00 Βοσνία Ερζεγοβίνη – Κατάρ, Group B

  • 25 Ιουνίου

01:00 Μαρόκο – Αϊτί, Group C
01:00 Σκωτία – Βραζιλία, Group C
04:00 Νότια Αφρική – Νότια Κορέα, Group Α
04:00 Τσεχία – Μεξικό, Group Α

  • 26 Ιουνίου

02:00 Τυνησία – Ολλανδία, Group F
02:00 Ιαπωνία – Σουηδία Group F
05:00 Τουρκία – ΗΠΑ, Group D
05:00 Παραγουάη – Αυστραλία, Group D
22:00 Νορβηγία – Γαλλία, Group Ι
22:00 Σενεγάλη – Ιράκ / Βολιβία Group Ι

  • 27 Ιουνίου

03:00 Πράσινο Ακρωτήριο – Σαουδική Αραβία, Group Η
03:00 Ουρουγουάη – Ισπανία, Group Η
06:00 Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο, Group G
06:00 Αίγυπτος – Ιράν, Group G

  • 28 Ιουνίου

00:00 Παναμάς – Αγγλία, Group L
00:00 Κροατία – Γκάνα, Group L
02:30 Κολομβία – Πορτογαλία, Group K
02:30 Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό – Ουζμπεκιστάν, Group K
05:00 Αλγερία – Αυστρία, Group J
05:00 Ιορδανία – Αργεντινή, Group J

