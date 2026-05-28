Τατιάνα Μπλάτνικ: Στις Κάννες με τον Μεξικανό επιχειρηματία Ελίας Σακάλ - Η εμφάνιση που συζητήθηκε

Φήμες για νέο ειδύλλιο μετά την κοινή τους εμφάνιση

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

  • Η Τατιάνα Μπλάντικ εμφανίστηκε δημόσια στο πλευρό του Μεξικανού επιχειρηματία Ελία Σακάλ, πυροδοτώντας φήμες για νέο ειδύλλιο μετά το διαζύγιο από τον πρίγκιπα Νικόλαο.
  • Η ίδια διατηρεί τον τίτλο της πριγκίπισσας παρά το διαζύγιο της από τον πρίγκιπα Νικόλαο, κάτι που επιβεβαιώθηκε από τον επικεφαλής της τέως ελληνικής βασιλικής οικογένειας.
  • Η Τατιάνα έχει μιλήσει ανοιχτά για τις δύσκολες ψυχολογικές στιγμές που βίωσε μετά το διαζύγιο και έχει αφιερώσει μέρος της δράσης της σε θέματα ψυχικής υγείας.
  • Ο πρίγκιπας Νικόλαος παντρεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2025 τη Χρυσή Βαρδινογιάννη σε στενό οικογενειακό κύκλο στην Αθήνα.
  • Παρά τις προσωπικές δυσκολίες, η Τατιάνα φαίνεται να διανύει νέα φάση με αυξημένη δημόσια παρουσία σε διεθνείς κοινωνικές εκδηλώσεις.
Σταδιακά σελίδα στην προσωπική της ζωή φαίνεται πως γυρίζει η Τατιάνα Μπλάτνικ μετά το διαζύγιό της από τον Νικόλαο Ντε Γκρες, με τις πρόσφατες δημόσιες εμφανίσεις της να πυροδοτούν φήμες για νέο ειδύλλιο.

Η πρώην σύζυγος του Νικόλαου Ντε Γκρες εθεάθη τις τελευταίες ημέρες στο πλευρό του Μεξικανού επιχειρηματία Ελίας Σακάλ, με τον οποίο εμφανίστηκε μεταξύ άλλων και στο gala του amfAR στις Κάννες.

Η κοινή εμφάνιση στις Κάννες

Η Τατιάνα και ο Ελίας Σακάλ πόζαραν μαζί στους φωτογράφους στο λαμπερό gala, με τη μεταξύ τους οικειότητα να μην περνά απαρατήρητη. Ο Μεξικανός επιχειρηματίας είναι πρόεδρος της Grupo Gicsa, μίας μεγάλης εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων.

Δημοσιεύματα αναφέρουν πως οι δυο τους εθεάθησαν μαζί και σε βόλτα στο Cap d’Antibes, μία από τις πιο πολυτελείς και διακριτικές περιοχές της Γαλλικής Ριβιέρας.

Η πριγκίπισσα Τατιάνα και ο Μεξικανός επιχειρηματίας Ελίας Σακάλ ποζάρουν στο gala του amfAR στις Κάννες, πυροδοτώντας φήμες για νέο ειδύλλιο μετά το διαζύγιό της από τον πρίγκιπα Νικόλαο

Η ζωή μετά το διαζύγιο

Η Τατιάνα και ο Νικόλαος Ντε Γκρες ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους τον Απρίλιο του 2024, έπειτα από 14 χρόνια γάμου.

Παρά το διαζύγιο, η ίδια διατηρεί τον τίτλο της πριγκίπισσας, κάτι που επιβεβαίωσε δημόσια ο Παύλος Ντε Γκρες, επικεφαλής της τέως ελληνικής βασιλικής οικογένειας. Πρόκειται για μια αρκετά σπάνια πρακτική στους ευρωπαϊκούς βασιλικούς οίκους.

Η 45χρονη Τατιάνα, με καταγωγή από τη Βενεζουέλα και ρίζες από τη Σλοβενία και τη Γερμανία, εξακολουθεί να διατηρεί στενούς δεσμούς με την πρώην ελληνική βασιλική οικογένεια.

Οι δημόσιες εξομολογήσεις της

Λίγο καιρό μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου, η Τατιάνα είχε μιλήσει ανοιχτά για τη δύσκολη περίοδο που βίωνε. Όπως είχε δηλώσει, οι τελευταίοι μήνες ήταν γεμάτοι αλλαγές, προσωπική εξέλιξη αλλά και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες, ενώ είχε παραδεχθεί πως υπήρξαν στιγμές που δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα ψυχολογικά.

Η ίδια έχει αφιερώσει σημαντικό μέρος της ζωής και της δράσης της σε ζητήματα ψυχικής υγείας, ένα θέμα που την αγγίζει προσωπικά ήδη από την παιδική της ηλικία, μετά την απώλεια του πατέρα της όταν ήταν μόλις επτά ετών.

Ο νέος γάμος του πρίγκιπα Νικολάου

Την ίδια στιγμή, ο Νικόλαος Ντε Γκρες έχει προχωρήσει επίσης στη ζωή του, καθώς τον Φεβρουάριο του 2025 παντρεύτηκε τη Χρυσή Βαρδινογιάννη σε στενό οικογενειακό κύκλο στην Αθήνα.

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ραγκαβά, παρουσία λίγων συγγενών και στενών φίλων, ανάμεσά τους και η βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας με την Ινφάντα Κριστίνα.

Οι δύσκολες προσωπικές στιγμές

Η δύσκολη περίοδος για την Τατιάνα Μπλάτνικ επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο από την εξαφάνιση του αδελφού της, Ατίλιο Μπρίλεμπουργκ, στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παρά τις προκλήσεις, η ίδια φαίνεται πλέον να διανύει μια νέα φάση στη ζωή της, με περισσότερες δημόσιες εμφανίσεις και ενεργή παρουσία σε διεθνείς κοινωνικές εκδηλώσεις.

