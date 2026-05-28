Κουφοντίνας κατά Τσίπρα για ΕΛΑΣ: Καταγγέλλει ότι του έκλεψαν την ιδέα

Ο Κουφοντίνας εξηγεί ότι κρατούσε τις ιδέες του, μόνο στον υπολογιστή του και δεν τις είχε κοινοποιήσει δημοσίως πριν τις υποκλέψουν και τις «πουλήσουν» στον Τσίπρα.

Μιχάλης Παπαδάκος

Κουφοντίνας κατά Τσίπρα για ΕΛΑΣ: Καταγγέλλει ότι του έκλεψαν την ιδέα
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Έκτορας Κουφοντίνας καταγγέλλει ότι ο Αλέξης Τσίπρας «έκλεψε» την ιδέα του για το ακρωνύμιο ΕΛΑΣ στο νέο του κόμμα.
  • Είχε σχεδιάσει να χρησιμοποιήσει το ακρωνύμιο ΕΛΑΣ, αλλά από σεβασμό στον αντιστασιακό ΕΛΑΣ προτίμησε το ΣΕΛΑΣ και ποτέ δεν το δημοσίευσε.
  • Υποστηρίζει ότι οι υπηρεσίες παρακολούθησαν τα ηλεκτρονικά μέσα του και διέρρευσαν τις ιδέες του σε τρίτους, πιθανώς και στον Τσίπρα.
  • Αναφέρει πως τα γραπτά και οι ιδέες του έχουν κλαπεί επανειλημμένα από λογογράφους και πολιτικούς επί μια δεκαετία.
  • Εξηγεί ότι κρατούσε τις ιδέες μόνο στον υπολογιστή του και δεν τις είχε κοινοποιήσει δημοσίως πριν τις αποσπάσουν.
Snapshot powered by AI

Ο Έκτορας Κουφοντίνας, γιος του καταδικασμένου «Λουκά» της 17Ν, Δημήτρη Κουφοντίνα, καταγγέλλει ότι ο Αλέξης Τσίπρας του «έκλεψε» την ιδέα και χρησιμοποίησε το ακρωνύμιο ΕΛΑΣ για το νέο του κόμμα.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του είχε σκεφτεί το ακρωνύμιο ΕΛΑΣ κι ο ίδιος, αλλά από σεβασμό στον αντιστασιακό ΕΛΑΣ (Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός) δεν το χρησιμοποίησε ποτέ. Αντιθέτως, αποφάσισε να το κάνει ΣΕΛΑΣ (Συνεπής Ελληνική Αριστερή Σπορά), όμως ποτέ δεν δημοσίευσε ούτε το λογότυπο, ούτε το ακρωνύμιο.

«Τα κράτησα μόνο στον υπολογιστή μου» λέει χαρακτηριστικά και σπεύδει να υπενθυμίσει ότι οι λογαριασμοί του στα social media είναι «διάτρητοι», προφανώς λόγω του καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια πατέρα του κι ότι ουσιαστικά παρακολουθείται και ο υπολογιστής του, το κινητό του κτλ.

Κατηγορεί δε τις «Υπηρεσίες», ότι ουσιαστικά το υπέκλεψαν και το «πούλησαν» σε ενδιαφερόμενους, ανάμεσά τους πιθανώς κι ο Αλέξης Τσίπρας -όπως αφήνει να εννοηθεί- «με το αζημίωτο» και κάπως έτσι φτάσαμε στο «κλεμμένο» ΕΛΑΣ του πρώην πρωθυπουργού.

Ολόκληρη η ανάρτηση Κουφοντίνα

«Δεν είχα πάρει κάποια οριστική απόφαση, για πολλούς λόγους, όμως είχα κάνει την σχετική προετοιμασία.

Δεν είχα τολμήσει να χρησιμοποιήσω το ακρωνύμιο «EΛAΣ», από σεμνότητα, αλλά είχα επιστρατεύσει το υπαινικτικό «ΣΕΛΑΣ».

Δεν το είχα δημοσιεύσει ή στείλει οπουδήποτε, αλλά το είχα μόνο στον υπολογιστή μου.

Γνωρίζω πολύ καλά ─και έχω γράψει και στο ένα βιωματικό μου βιβλίο─ ότι τα ηλεκτρονικά μου μέσα είναι διάτρητα από κοριούς και παρακολουθήσεις.

Ωστόσο θεωρούσα ότι αυτές μένουν μόνο σε επίπεδο Υπηρεσιών. Δεν γνώριζα ότι τα ευρήματα διαμοιράζονται και σε διάφορους ενδιαφερόμενους — με το αζημίωτο υποθέτω.

Αφότου οι διάφοροι λογογράφοι κλέβουν και έχουν κατακλέψει εδώ και χρόνια ό,τι κείμενο γράφω, μάλλον τώρα έβαλαν στο μάτι και τα ονόματα - χρώματα - σύμβολα.

Μια φορά είναι σύμπτωση. Δυο φορές είναι σύμπτωση. Αλλά μια ολόκληρη δεκαετία, να γράφεις ή να λες κάτι στο τηλέφωνο, και μετά να το ακούς ή να το βλέπεις (σχεδόν) αυτούσιο από κάποιον πολιτικό... καταντάει μονότονο».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:22ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Κανένα αμερικανικό αεροσκάφος δεν καταρρίφθηκε στο Ιράν

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Κάθειρξη 15 ετών σε 21χρονο που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ

01:34ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ρολάν Γκαρός : Ήττα κι αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι

01:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Πανελλαδικό Δίκτυο Ψυχολογικής Υποστήριξης για τους Υποψηφίους – Δωρεάν γραμμή 155

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανησυχία από το Βερολίνο για τις εξελίξεις στην Τουρκία

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίφθηκε «αμερικανικό αεροσκάφος» στην Μπουσέρ – Προειδοποιητικά πυρά σε πλοία στο Ορμούζ

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Άγρια επίθεση με πέτρες σε γυναίκα στη μέση του δρόμου

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Φορτηγό ξήλωσε εναέρια πινακίδα και έπεσε σε μάντρα - Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ένα μικρό ταλέντο με μεγάλη ψυχή που ξεσήκωσε όλο το κέντρο - Δείτε βίντεο

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ντόναλντ Νιούχαουζ, ο μεγιστάνας πίσω από την αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης

23:29LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Ραγίζει καρδιές η Κέλλυ Κελεκίδου - «Καλέ μου άγγελε, που πας;»

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 19χρονος επιτέθηκε πισώπλατα σε φύλακα στο Ίδρυμα Ανηλίκων - Τον χτύπησε στο κεφάλι

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Φωτιά σε επιχείρηση

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Βρέθηκε αδημοσίευτη επιστολή -Τι έγραφε για τον Κάρολο και τον μήνα του μέλιτος

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης: «Ήχοι έκρηξης ακούστηκαν στα Στενά του Ορμούζ»

23:17ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γυναίκα έπεσε σε λακκούβα και έκανε 40 ράμματα

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 29 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Οι 42 «γαμπροί της Ευτυχίας» - Διάλεξαν νύφη, ντύθηκαν για γάμο, αλλά έμειναν στο ράφι

22:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 94-77: «Ερυθρόλευκο» το πρώτο… βήμα

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρή χαλαζόπτωση στην Αρκαδία: Χιονισμένο τοπίο θυμίζουν οι δρόμοι στα Τρόπαια Γορτυνίας - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:34TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

21:40ΚΟΣΜΟΣ

«Αν το βάλεις στα πόδια, θα σε σκοτώσω»: Συγκλονίζει την Ιταλία ο ομαδικός βιασμός τουρίστριας από συμμορία μεταναστών - 72 μαρτυρικές ώρες

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για τη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις, ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 1 δισ. για στήριξη ΜΜΕ επιχειρήσεων - Τα σχέδια Μητσοτάκη

11:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Επιμένει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος για τον Κορινθιακό - Η ανησυχητική ακολουθία των προσεισμών

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη: Αυτή είναι η δικαστής που οι θορυβώδεις ερωτικές επαφές με τον αστυνομικό εραστή της αναστάτωσαν τις δικαστικές αίθουσες

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Έρχεται επικίνδυνο 24ώρο» - Προειδοποίηση Κλέαρχου Μαρουσάκη

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Θανατώθηκε η Happy η ελεφαντίνα - Απέδειξε ότι τα θηλαστικά μπορούν να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

20:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτοί είναι οι πιστολέρο της Πατησίων - Ναρκωτικά, ληστείες, δολοφονίες στο «βιογραφικό» τους

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Όχημα εμβόλισε άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ - Τους εγκατέλειψε

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανησυχία από το Βερολίνο για τις εξελίξεις στην Τουρκία

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίφθηκε «αμερικανικό αεροσκάφος» στην Μπουσέρ – Προειδοποιητικά πυρά σε πλοία στο Ορμούζ

22:14LIFESTYLE

Άννα Βίσση σε Τραϊανό Δέλλα: «Ακόμα και στην απουσία της να συνεχίσεις να τη νιώθεις στο πλευρό σου»

20:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτό είναι το επιτελείο του κόμματος Καρυστιανού: Τα 6 πρόσωπα που συγκροτούν τον στενό πυρήνα

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ντόναλντ Νιούχαουζ, ο μεγιστάνας πίσω από την αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης

11:48ΣΕΙΣΜΟΙ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Η σχέση της οσμής στα νότια με έναν επερχόμενο σεισμό

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Δέος στην Τουρκία: Εντοπίστηκε αρχαιοελληνικό άγαλμα της θεάς Αθηνάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ