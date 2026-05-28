Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος στο Nestlé Finance Skills Day 2026

Ηχηρή ήταν η παρουσία φοιτητών του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος (ACG) στο Nestlé Finance Skills Day, ένα δυναμικό μονοήμερο event αφιερωμένο σε νέους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να δομήσουν μία επιτυχημένη καριέρα στον τομέα των Οικονομικών.

Η διοργάνωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου 2026, έφερε κοντά φοιτητές και επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού κλάδου, διαδικτυακά και δια ζώσης στα κεντρικά γραφεία της Nestlé Ελλάς στην Αθήνα, προσφέροντας στους συμμετέχοντες τη μοναδική ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με κορυφαίους experts του χώρου και να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις για τον συνεχώς εξελισσόμενο κλάδο των Οικονομικών.

Οι φοιτητές του ACG συμμετείχαν σε μία βιωματική εκπαιδευτική εμπειρία που ανέδειξε τις διαφορετικές πτυχές της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, της επιχειρηματικής στρατηγικής, της διαχείρισης κινδύνου, του sales controlling, της φορολογίας, των treasury operations και της ηγεσίας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με στελέχη της Nestlé στον νέο συνεργατικό χώρο εργασίας της εταιρείας, ενώ παράλληλα συμμετείχαν διαδικτυακά σε live συζητήσεις και Q&A sessions.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε παρουσιάσεις και συζητήσεις από ανώτερα στελέχη και ειδικούς της Nestlé Ελλάς στους τομείς Finance & Control, Treasury & Risk, Sales Controlling, Tax & Statutory Operations και Financial Planning & Analysis. Οι φοιτητές ενημερώθηκαν για τις διαφορετικές επαγγελματικές επιλογές που προσφέρει ένας παγκόσμιος οργανισμός και άκουσαν από τους ίδιους τους επαγγελματίες πώς ο χρηματοοικονομικός τομέας επηρεάζει τις στρατηγικές επιχειρηματικές αποφάσεις.

Μεταξύ των θεματικών ενοτήτων που ξεχώρισαν ήταν οι παρακάτω:

Finance Function Vision: How Finance Creates Impact

How Finance Shapes Business Choices

From Product to Profit: The Finance Story Behind Nespresso

What Really Drives Growth? The Finance View

The Role of Tax & Statutory in Decision Making

Cash, Control & Risk: The Invisible Heroes

Στην εκδήλωση, οι φοιτητές είχαν επίσης τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήσεις, να ανταλλάξουν απόψεις για το μέλλον του κλάδου και να κατανοήσουν καλύτερα τις δεξιότητες και τη νοοτροπία που απαιτούνται για να ξεχωρίσει κανείς στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Παράλληλα, τα στελέχη της Nestlé Ελλάς εξέφρασαν ιδιαίτερα θετικά σχόλια για το υψηλό επίπεδο επαγγελματικής προετοιμασίας των φοιτητών του ACG, την ποιότητα των παρουσιάσεων και των τοποθετήσεών τους, καθώς και για το ισχυρό ακαδημαϊκό τους υπόβαθρο και τις ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητές τους.

Η συμμετοχή του ACG στην εκδήλωση αντανακλά τη διαρκή δέσμευση του ιδρύματος να συνδέει τους φοιτητές με κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς και να δημιουργεί ουσιαστικές ευκαιρίες βιωματικής μάθησης που γεφυρώνουν την ακαδημαϊκή γνώση με την επαγγελματική πρακτική.