Σκαριόλο: «Αδικηθήκαμε στον τελικό της Euroleague και συμφωνούν οι ουδέτεροι σε όλο τον κόσμο»

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης αναφέρθηκε ξανά στην διαιτησία του τελικού της Euroleague

Μίλτος Τσεκούρας

  • Ο Σέρτζιο Σκαριόλο τόνισε ότι η Ρεάλ Μαδρίτης αδικήθηκε στον τελικό της Euroleague και ότι συμφωνούν σε αυτό όλοι οι ουδέτεροι του παγκόσμιου μπάσκετ.
  • Ο προπονητής της Ρεάλ ανέφερε πως έχει εξετάσει αντικειμενικά την κατάσταση και καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα με τους ουδέτερους ειδικούς και φιλάθλους.
  • Ο Σκαριόλο δήλωσε πως δεν μπορεί να αγνοήσει την αδικία και πως η ομάδα πρέπει να κοιτάξει μπροστά χωρίς να επιστρέψει στο παρελθόν.
  • Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κάλεσε τη Euroleague να αντιμετωπίσει σοβαρά το θέμα της διαιτησίας ή να επιβάλλει πρόστιμα σε όλους τους εμπλεκόμενους.
  • Γιαννακόπουλος επισήμανε πως η δημόσια διαμαρτυρία της Ρεάλ Μαδρίτης αποτελεί σημαντικό γεγονός, δεδομένου ότι πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους που σπάνια εκφράζονται δημόσια.
Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Σέρτζιο Σκαριόλο, επανήλθε στο θέμα της διαιτησίας στον τελικό της Euroleague, όπου η «Βασίλισσα» ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό.

Μιλώντας στη συνέντευξη τύπου του αναβληθέντος αγώνα του ισπανικού πρωταθλήματος εναντίον της Μπασκόνια, ο Ιταλός τεχνικός τόνισε ότι η ομάδα του αδικήθηκε και χαρακτήρισε αξιοσημείωτο ότι «συμφώνησαν σε αυτό όλοι οι ουδέτεροι παγκοσμίως».

«Είναι αδιαμφισβήτητο ότι υπήρξε αδικία. Το πραγματικά αξιοσημείωτο είναι ότι όλος ο ουδέτερος κόσμος του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου μπάσκετ έχει εκφραστεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Εγώ ο ίδιος είμαι μέρος αυτού. Προσπάθησα να το παρακολουθήσω δύο φορές με την περισσότερη δυνατή αντικειμενικότητα και ειλικρίνεια. Κατέληξα στο ίδιο συμπέρασμα με όλο τον ουδέτερο κόσμο. Δεν αναφέρομαι μόνο στους φιλάθλους, αλλά σε παίκτες και σε ανθρώπους που έχουν βαθιά γνώση του μπάσκετ», δήλωσε ο προπονητής της Ρεάλ.

«Η αδικία συνέβη. Δεν θα αναφερθώ στο πώς ο σύλλογος θα το διαχειριστεί. Ο ρόλος μου είναι προπονητής και πρέπει να είμαι δίπλα στην ομάδα. Ωστόσο, δεν μπορώ να συμπεριφερθώ σαν τη στρουθοκάμηλο που βάζει το κεφάλι στην άμμο και αρνείται να το αναγνωρίσει. Είναι καιρός να κοιτάξουμε μπροστά, να συγκεντρώσουμε όλες μας τις δυνάμεις σε όσα έρχονται από εδώ και πέρα. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω στον χρόνο».

Γιαννακόπουλος: «Ή βάλτε πρόστιμο σε όλους μας ή κοιτάξτε σοβαρά το θέμα»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά τα σχόλια του τεχνικού της Ρεάλ, έκανε τη δική του τοποθέτηση, θέτοντας και πάλι τη Euroleague προ των τεράστιων ευθυνών της.

Αναλυτικά όσα σχολίασε:

«Παναθηναϊκός είναι αυτοί οι τρελοί τύποι που μίλησαν πρώτοι. Ξέρεις, αυτοί που παρουσιάζονται σαν κακοί, που τρώνε διάφορα πρόστιμα και ποινές. Μετά όμως, η ιστορία μιλάει από μόνη της.

Παίκτες, προπονητές και σύλλογοι, όλοι, πέρα από το ότι βλέπουν τι συμβαίνει, αρχίζουν επίσης να μιλούν ανοιχτά για το προφανές. Ή βάλτε πρόστιμα σε όλους μας, μέχρι να μην έχετε άλλο περιεχόμενο ή κοιτάξτε σοβαρά το θέμα αυτό» έγραψε στο story του.

Και προσέθεσε για την Ρεάλ Μαδρίτης: «Ο μεγαλύτερος σύλλογος του κόσμου που ποτέ δεν μιλάει, έφτασε στο σημείο να διαμαρτυρηθεί δημόσια».

