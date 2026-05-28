Ελβετία: Τρεις τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ένας άνδρας επιτέθηκε σε αρκετούς ανθρώπους με μαχαίρι, φωνάζοντας «Αλλάχ Ακμπάρ»

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

  • Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ στην Ελβετία.
  • Ο δράστης είναι ένας 31χρονος Ελβετός που συνελήφθη από την αστυνομία.
  • Ο άνδρας φώναζε «Αλλάχ Ακμπάρ» κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ενώ τα κίνητρα ερευνώνται.
  • Τα θύματα είναι Ελβετοί ηλικίας 28, 43 και 52 ετών και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.
  • Περαστικοί και μαθητές τρομοκρατήθηκαν και προσπάθησαν να διαφύγουν από τον σταθμό.
Τρία άτομα τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στον πολυσύχναστο σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ, βορειοδυτικά της Ζυρίχης στην Ελβετία.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ένας άνδρας επιτέθηκε σε αρκετούς ανθρώπους με μαχαίρι, φωνάζοντας «Αλλάχ Ακμπάρ», δηλαδή «ο Αλλάχ είναι μεγάλος» στα αραβικά. Η τοπική αστυνομία ανέφερε ότι ο δράστης είναι ένας 31χρονος Ελβετός, ο οποίος συνελήφθη.

«Λίγο μετά τις 8.30, ένας άνδρας τραυμάτισε τρία άτομα με μαχαίρι στον σταθμό του Βίντερτουρ. Ο ύποπτος ως δράστης, ένας Ελβετός 31 ετών, συνελήφθη από την αστυνομία», ανακοίνωσε η αστυνομία του καντονίου της Ζυρίχης διευκρινίζοντας ότι τα κίνητρα της επίθεσης ερευνώνται. Νωρίτερα τα διεθνή ΜΜΕ ανέφεραν ότι υπάρχουν 4 τραυματίες αλλά η αστυνομία μείωσε τον αριθμό των τραυματιών σε 3.

Τα τρία θύματα είναι ελβετικής εθνικότητας 28, 43 και 52 ετών και διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας.

Οι τρομοκρατημένοι περαστικοί – μεταξύ των οποίων και μαθητές – έτρεχαν να σωθούν. «Έφτασα στο σιδηροδρομικό σταθμό γύρω στις 8:20 π.μ. Περίπου 30 μέτρα μακριά, άκουσα έναν άνδρα πίσω μου να φωνάζει «Αλλάχ Ακμπάρ» πέντε ή έξι φορές με πολύ έντονο και ταραγμένο τρόπο», ανέφερε άλλος αυτόπτης μάρτυρας.

