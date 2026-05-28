Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

Ο προγνώστης Σάκης Αρναούτογλου παρουσίασε μια νέα ενημέρωση για τον καιρό των επόμενων ημερών, επισημαίνοντας τη διατήρηση της αστάθειας με τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας προς το τέλος της εβδομάδας. Η μεταβολή αυτή αναμένεται να γίνει πιο έντονη το Σάββατο, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τα βόρεια και κεντρικά τμήματα της χώρας.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, η αστάθεια θα παραμείνει κυρίαρχο φαινόμενο, κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες, με μικρής διάρκειας βροχοπτώσεις να εκδηλώνονται στα ορεινά. Η ενίσχυση των βοριάδων την Παρασκευή 29 Μαΐου θα προκαλέσει πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει πιο αισθητή το Σάββατο 30 Μαΐου.

Την Πέμπτη 28 Μαΐου, οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν έως τους 32 βαθμούς Κελσίου στα κεντρικά, από 25 έως 33 στα βόρεια και περίπου 26 στα νότια. Στα δυτικά η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως τους29 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά νησιωτικά τμήματα θα φτάσει από 26 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Την ημέρα του Αγίου Πνεύματος αναμένεται να συνεχιστεί η αστάθεια, με βροχές να εμφανίζονται από τα κεντρικά ηπειρωτικά έως τα βόρεια και τα βορειοανατολικά της χώρας. Η εξέλιξη αυτή καθιστά απαραίτητη την προσοχή στις εξωτερικές δραστηριότητες και μετακινήσεις.

