Επισπεύδει διαδικασίες στον ΣΥΡΙΖΑ η ΕΛΑΣ του Τσίπρα

Επιμένει στην ανάγκη σύγκλισης ΠΓ - ΚΕ ο Πολάκης

Αντώνης Ρηγόπουλος

Επισπεύδει διαδικασίες στον ΣΥΡΙΖΑ η ΕΛΑΣ του Τσίπρα
INTIME.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η ανακοίνωση του κόμματος ΕΛΑΣ από τον Αλέξη Τσίπρα επιτάχυνε τις εξελίξεις εντός του ΣΥΡΙΖΑ και οδήγησε σε αναμονή για σχέδιο από την ηγεσία.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει εμπόδια λόγω της άρνησης Τσίπρα για συνεργασία με οργανωμένες δυνάμεις της ριζοσπαστικής αριστεράς, της πολιτικής οικολογίας και της σοσιαλδημοκρατίας.
  • Η διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα και τα όργανα του κόμματος δημιουργεί πρόσθετες εσωκομματικές εντάσεις και εκκρεμότητες για τη σύγκλιση των οργάνων.
  • Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να συνεδριάσει σύντομα, πιθανώς πριν τις 6 Ιουνίου, παρά την πιθανή απουσία προηγούμενης σύγκλισης της Πολιτικής Γραμματείας.
  • Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πτώση της εκλογικής επιρροής του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η ηγεσία προσπαθεί να συγκρατήσει τις δυνάμεις και να διατηρήσει τις ισορροπίες ενόψει εκλογών.
Snapshot powered by AI

Η ανακοίνωση του κόμματος ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται πως φέρνει όλο και πιο κοντά τις εξελίξεις και εντός του ΣΥΡΙΖΑ, όπου πολλά στελέχη κοιτούν προς τη Φιλελλήνων προκειμένου να ενταχθούν μελλοντικά στον νέο φορέα.

Η τάση προϋπήρχε, ωστόσο καλά γνωρίζοντες τα της Κουμουνδούρου τονίζουν ότι μετά την επίσημη ανακοίνωση, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δίνουν χρόνο στην ηγεσία μέχρι την επόμενη συνερδρίαση των οργάνων, ώστε να διαπιστώσουν εάν υπάρχει κάποιο σχέδιο από την ηγεσία και σε άλλη περίπτωση να λάβουν τις αποφάσεις τους.

Βασικό εμπόδιο στέκεται η επιμονή του κόμματος Τσίπρα να αρνείται κάθε συνεργασία ή έστω συζήτηση με οργανωμένες δυνάμεις του χώρου που θέλει να ενώσει (ριζοσπαστική αριστερά, πολιτική οικολογία, σοσιαλδημοκρατία) και να επιμένει ότι η έννοια της συμπαράταξης αφορά μόνο μεμονωμένους πολίτες από αυτούς τους χώρους. Το γεγονός αυτό αποκλείει κάθε συζήτηση με κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ως ιδανική λύση έβλεπε τη συντεταγμένη συνεργασία του με την ΕΛΑΣ, χωρίς να χάσει την αυτοτέλειά του.

Με δεδομένη όμως την άρνηση Τσίπρα, πλέον αναμένουν τη συνεδρίαση της ΚΕ, η οποία επισήμως δεν έχει ανακοινωθεί πότε θα λάβει χώρα, με τις περισσότερες πιθανότητες να θέτουν ως όριο την 6η Ιουνίου.

Άλλωστε εκτός από την ίδρυση του ΕΛΑΣ, καταλυτικό γεγονός εντός του ΣΥΡΙΖΑ έχει υπάρξει η διαγραφή Πολάκη από την ΚΟ και αυτοδικαίως από την ΚΕ και την ΠΓ. Σε παρέμβασή του αργά χθες το βράδυ, ο κ. Πολάκης θέτει και αυτός από την πλευρά του θέμα της σύγκλισης των οργάνων, όπου θεωρείται δεδομένο ότι θα επιχειρήσει να λάβει τον λόγο, κάτι που η ηγεσία, αν και δεν το επιθυμεί, δε θα προσπαθήσει και να το εμποδίσει.

Σε ανάρτησή του, ο Παύλος Πολάκης πάντως, «καρφώνει» Φάμελλο και Ζαχαριάδη, σχολιάζοντας ότι «24 ωρες μετα την εκδήλωση στο Θησείο και ούτε ο Σωκράτης Φάμελλος, ούτε κάποιος από το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ έχει τοποθετηθεί για το νέο κόμμα ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα».

«Δεν θα έπρεπε;; Δεν ασκούν τα καθήκοντά τους πλέον;; Τι συμβαίνει;; Πότε θα συνεδριάσει η ΠΓ και η ΚΕ;;; Αυτή η κατάσταση απαξίωσης και εξευτελισμού του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πρέπει να σταματήσει και να αναστραφεί!», τονίζει ο κ. Πολάκης.

Πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι ναι μεν θα συνεδριάσει το επόμενο διάστημα η ΚΕ, ωστόσο αυτό μπορεί να γίνει και χωρίς να έχει προηγηθεί σύγκλιση της ΠΓ, κάτι που αν συμβεί αναμένεται να προκαλέσει νέες αντιδράσεις.

Ο Σωκράτης Φάμελλος αναζητά την φόρμουλα που θα μπορέσει να κρατήσει τον ΣΥΡΙΖΑ ζωντανό χωρίς να καταστρέψει τις γέφυρες με τον Αλέξη Τσίπρα, μετά και τις τελευταίες ρητές αρνήσεις της ΕΛΑΣ σε οποιαδήποτε συνεργασία.

Η πολιτική περιδίνηση του ΣΥΡΙΖΑ ενισχύεται ακόμη περισσότερο με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, που δείχνουν μια ακόμη πιο απότομη πτώση της εκλογικής του επιρροής όσο πλησιάζαμε στην ανακοίνωση του νέου φορέα.

Στοίχημα της ηγεσίας πλέον είναι η συγκράτηση δυνάμεων με την ελπίδα μέχρι τις εκλογές οι ισορροπίες να έχουν οδηγήσει τον Αλέξη Τσίπρα στην απόφαση να ανοίξει τις πόρτες, κάτι όμως που τα στελέχη που τον εκπροσωπούν διαψεύδουν κατηγορηματικά ως ενδεχόμενο.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:48ΚΟΣΜΟΣ

Βανς για συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν: Έχει σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος»

02:22ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Κανένα αμερικανικό αεροσκάφος δεν καταρρίφθηκε στο Ιράν

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Κάθειρξη 15 ετών σε 21χρονο που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ

01:34ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ρολάν Γκαρός : Ήττα κι αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι

01:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Πανελλαδικό Δίκτυο Ψυχολογικής Υποστήριξης για τους Υποψηφίους – Δωρεάν γραμμή 155

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανησυχία από το Βερολίνο για τις εξελίξεις στην Τουρκία

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίφθηκε «αμερικανικό αεροσκάφος» στην Μπουσέρ – Προειδοποιητικά πυρά σε πλοία στο Ορμούζ

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Άγρια επίθεση με πέτρες σε γυναίκα στη μέση του δρόμου

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Φορτηγό ξήλωσε εναέρια πινακίδα και έπεσε σε μάντρα - Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ένα μικρό ταλέντο με μεγάλη ψυχή που ξεσήκωσε όλο το κέντρο - Δείτε βίντεο

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ντόναλντ Νιούχαουζ, ο μεγιστάνας πίσω από την αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης

23:29LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Ραγίζει καρδιές η Κέλλυ Κελεκίδου - «Καλέ μου άγγελε, που πας;»

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 19χρονος επιτέθηκε πισώπλατα σε φύλακα στο Ίδρυμα Ανηλίκων - Τον χτύπησε στο κεφάλι

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Φωτιά σε επιχείρηση

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Βρέθηκε αδημοσίευτη επιστολή -Τι έγραφε για τον Κάρολο και τον μήνα του μέλιτος

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης: «Ήχοι έκρηξης ακούστηκαν στα Στενά του Ορμούζ»

23:17ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γυναίκα έπεσε σε λακκούβα και έκανε 40 ράμματα

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 29 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Οι 42 «γαμπροί της Ευτυχίας» - Διάλεξαν νύφη, ντύθηκαν για γάμο, αλλά έμειναν στο ράφι

22:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 94-77: «Ερυθρόλευκο» το πρώτο… βήμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:34TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

21:40ΚΟΣΜΟΣ

«Αν το βάλεις στα πόδια, θα σε σκοτώσω»: Συγκλονίζει την Ιταλία ο ομαδικός βιασμός τουρίστριας από συμμορία μεταναστών - 72 μαρτυρικές ώρες

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για τη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις, ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 1 δισ. για στήριξη ΜΜΕ επιχειρήσεων - Τα σχέδια Μητσοτάκη

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Έρχεται επικίνδυνο 24ώρο» - Προειδοποίηση Κλέαρχου Μαρουσάκη

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη: Αυτή είναι η δικαστής που οι θορυβώδεις ερωτικές επαφές με τον αστυνομικό εραστή της αναστάτωσαν τις δικαστικές αίθουσες

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Θανατώθηκε η Happy η ελεφαντίνα - Απέδειξε ότι τα θηλαστικά μπορούν να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη

11:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Επιμένει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος για τον Κορινθιακό - Η ανησυχητική ακολουθία των προσεισμών

20:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτοί είναι οι πιστολέρο της Πατησίων - Ναρκωτικά, ληστείες, δολοφονίες στο «βιογραφικό» τους

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Όχημα εμβόλισε άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ - Τους εγκατέλειψε

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

22:14LIFESTYLE

Άννα Βίσση σε Τραϊανό Δέλλα: «Ακόμα και στην απουσία της να συνεχίσεις να τη νιώθεις στο πλευρό σου»

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανησυχία από το Βερολίνο για τις εξελίξεις στην Τουρκία

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίφθηκε «αμερικανικό αεροσκάφος» στην Μπουσέρ – Προειδοποιητικά πυρά σε πλοία στο Ορμούζ

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 29 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:27ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (28/5): Ένας τυχερός κέρδισε 1.148.489 στην πρώτη κατηγορία

20:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτό είναι το επιτελείο του κόμματος Καρυστιανού: Τα 6 πρόσωπα που συγκροτούν τον στενό πυρήνα

11:48ΣΕΙΣΜΟΙ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Η σχέση της οσμής στα νότια με έναν επερχόμενο σεισμό

23:29LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Ραγίζει καρδιές η Κέλλυ Κελεκίδου - «Καλέ μου άγγελε, που πας;»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ