Επισπεύδει διαδικασίες στον ΣΥΡΙΖΑ η ΕΛΑΣ του Τσίπρα

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πτώση της εκλογικής επιρροής του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η ηγεσία προσπαθεί να συγκρατήσει τις δυνάμεις και να διατηρήσει τις ισορροπίες ενόψει εκλογών.

Η ανακοίνωση του κόμματος ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται πως φέρνει όλο και πιο κοντά τις εξελίξεις και εντός του ΣΥΡΙΖΑ, όπου πολλά στελέχη κοιτούν προς τη Φιλελλήνων προκειμένου να ενταχθούν μελλοντικά στον νέο φορέα.

Η τάση προϋπήρχε, ωστόσο καλά γνωρίζοντες τα της Κουμουνδούρου τονίζουν ότι μετά την επίσημη ανακοίνωση, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δίνουν χρόνο στην ηγεσία μέχρι την επόμενη συνερδρίαση των οργάνων, ώστε να διαπιστώσουν εάν υπάρχει κάποιο σχέδιο από την ηγεσία και σε άλλη περίπτωση να λάβουν τις αποφάσεις τους.

Βασικό εμπόδιο στέκεται η επιμονή του κόμματος Τσίπρα να αρνείται κάθε συνεργασία ή έστω συζήτηση με οργανωμένες δυνάμεις του χώρου που θέλει να ενώσει (ριζοσπαστική αριστερά, πολιτική οικολογία, σοσιαλδημοκρατία) και να επιμένει ότι η έννοια της συμπαράταξης αφορά μόνο μεμονωμένους πολίτες από αυτούς τους χώρους. Το γεγονός αυτό αποκλείει κάθε συζήτηση με κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ως ιδανική λύση έβλεπε τη συντεταγμένη συνεργασία του με την ΕΛΑΣ, χωρίς να χάσει την αυτοτέλειά του.

Με δεδομένη όμως την άρνηση Τσίπρα, πλέον αναμένουν τη συνεδρίαση της ΚΕ, η οποία επισήμως δεν έχει ανακοινωθεί πότε θα λάβει χώρα, με τις περισσότερες πιθανότητες να θέτουν ως όριο την 6η Ιουνίου.

Άλλωστε εκτός από την ίδρυση του ΕΛΑΣ, καταλυτικό γεγονός εντός του ΣΥΡΙΖΑ έχει υπάρξει η διαγραφή Πολάκη από την ΚΟ και αυτοδικαίως από την ΚΕ και την ΠΓ. Σε παρέμβασή του αργά χθες το βράδυ, ο κ. Πολάκης θέτει και αυτός από την πλευρά του θέμα της σύγκλισης των οργάνων, όπου θεωρείται δεδομένο ότι θα επιχειρήσει να λάβει τον λόγο, κάτι που η ηγεσία, αν και δεν το επιθυμεί, δε θα προσπαθήσει και να το εμποδίσει.

Σε ανάρτησή του, ο Παύλος Πολάκης πάντως, «καρφώνει» Φάμελλο και Ζαχαριάδη, σχολιάζοντας ότι «24 ωρες μετα την εκδήλωση στο Θησείο και ούτε ο Σωκράτης Φάμελλος, ούτε κάποιος από το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ έχει τοποθετηθεί για το νέο κόμμα ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα».

«Δεν θα έπρεπε;; Δεν ασκούν τα καθήκοντά τους πλέον;; Τι συμβαίνει;; Πότε θα συνεδριάσει η ΠΓ και η ΚΕ;;; Αυτή η κατάσταση απαξίωσης και εξευτελισμού του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πρέπει να σταματήσει και να αναστραφεί!», τονίζει ο κ. Πολάκης.

Πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι ναι μεν θα συνεδριάσει το επόμενο διάστημα η ΚΕ, ωστόσο αυτό μπορεί να γίνει και χωρίς να έχει προηγηθεί σύγκλιση της ΠΓ, κάτι που αν συμβεί αναμένεται να προκαλέσει νέες αντιδράσεις.

Ο Σωκράτης Φάμελλος αναζητά την φόρμουλα που θα μπορέσει να κρατήσει τον ΣΥΡΙΖΑ ζωντανό χωρίς να καταστρέψει τις γέφυρες με τον Αλέξη Τσίπρα, μετά και τις τελευταίες ρητές αρνήσεις της ΕΛΑΣ σε οποιαδήποτε συνεργασία.

Η πολιτική περιδίνηση του ΣΥΡΙΖΑ ενισχύεται ακόμη περισσότερο με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, που δείχνουν μια ακόμη πιο απότομη πτώση της εκλογικής του επιρροής όσο πλησιάζαμε στην ανακοίνωση του νέου φορέα.

Στοίχημα της ηγεσίας πλέον είναι η συγκράτηση δυνάμεων με την ελπίδα μέχρι τις εκλογές οι ισορροπίες να έχουν οδηγήσει τον Αλέξη Τσίπρα στην απόφαση να ανοίξει τις πόρτες, κάτι όμως που τα στελέχη που τον εκπροσωπούν διαψεύδουν κατηγορηματικά ως ενδεχόμενο.