Σέρρες: Χτυπήθηκε από ρεύμα ο 10χρονος - Βρέθηκε καλώδιο ρευματοκλοπής στο αρδευτικό κανάλι

Νεκρό σε αρδευτικό κανάλι βρέθηκε ένα 10χρονο παιδί στις Σέρρες.

Η Πυροσβεστική ανέσυρε το άψυχο σώμα του παιδιού περίπου το μεσημέρι της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός του καναλιού εντοπίστηκε καλώδιο ρεύματος, το οποίο πιθανότατα ήταν γυμνό και διερευνητικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη για να εξακριβωθεί αν ο θάνατος προήλθε από ηλεκτροπληξία

Στο πλαίσιο των ερευνών, συνελήφθη η μητέρα του παιδιού για παραμέληση της εποπτείας του.

Επιπλέον, συνελήφθη μια γυναίκα που κατοικούσε δίπλα στο κανάλι και έκλεβε ρεύμα, με τις Αρχές να διερευνούν τη σύνδεση της κλοπής με το θανατηφόρο ατύχημα.

Αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση για να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια θανάτου, και αν διαπιστωθεί εμπλοκή του ρεύματος, θα υπάρξουν νέες κατηγορίες και διώξεις.