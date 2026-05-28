Η επόμενη μέρα των αποκαλυπτηρίων του κόμματος Τσίπρα βρήκε το πολιτικό σύστημα σε αναταραχή.

Απομακρύνεται το όνειρο να βαφτεί πράσινος ο χάρτης, ΠΑΣΟΚ κατά δημοσκόπων, Show Τσίπρα...
Όμως υπήρξαν και μερικοί που στεναχωρήθηκαν βαθιά. Γι’ αυτό ξεκινώ μ’ έναν χάρτη που θα δώσει χαρά και αισιοδοξία σ’ αυτούς που στεναχωρήθηκαν ίσως περισσότερο από άλλους. Μια Ελλάδα καταπράσινη, θα ήθελε να ξημερώσει από σήμερα μέχρι τις εκλογές η Χαριλάου Τρικούπη, ν’ ακούει ο κόσμος Ανδρουλάκη και να κλαίει, να τρέχει να φιλήσει το χέρι, κι αυτός να μοιράζει χαμόγελα. Όμως Πρόεδρε, η αλήθεια είναι πως αυτός ο χάρτης μοιάζει μακρινό όνειρο. Η χώρα βρίσκεται ουσιαστικά πάνω στην «γραμμή σύγκρουσης» θερμών και ψυχρών αερίων μαζών, τα φαινόμενα είναι ακραία, το μπλε συγκρούεται με το κόκκινο. Πάγος ανατολικά, καύσωνας δυτικά. Τί θα κυριαρχήσει;

Η υγεία πρώτα

Καθώς το κλίμα είναι ήδη σκληρό, εστιάζω στα σημαντικά. Την υγεία. Η καλή είδηση ήρθε από τον Πρωθυπουργό (Πρώτο Θέμα), ο οποίος ανακοίνωσε παράταση στο πρόγραμμα Προλαμβάνω για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Πρόκειται για «το παιδί» , όπως το χαρακτηρίζει η ίδια, της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη, χάρις στο οποίο έγιναν εκατομμύρια προληπτικές εξετάσεις και εντοπίστηκαν 70.000 καρκίνοι που μπορούν να αντιμετωπιστούν εγκαίρως.

Νέο Υπουργείο

Στην ίδια εκδήλωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προανήγγειλε την δημιουργία ενός νέου υπουργείου Έρευνας και Καινοτομίας στο οποίο θα ενοποιηθούν οι αντίστοιχοι φορείς που υπάρχουν τώρα εδώ κι εκεί, «εάν φυσικά μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός».

Θα τους εμπιστευτεί;

Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Στην κόψη του ξυραφιού, αφού ανακοινώθηκε και η ΕΛΑΣ του Αλέξη, ήρθε μια δημοσκόπηση που προκάλεσε χαμόγελα στο Μαξίμου και ναυτία στην Χαριλάου Τρικούπη και Κουμουνδούρου. Ο Αλληλόμης της Real Polls...

...από χθες είναι το πιο μισητό πρόσωπο για ορισμένους, μόνο και μόνο γιατί βρήκε τα εξής στην πρόθεση ψήφου (για το Protagon).

Τα οποία ανάγονται στα εξής, σε ότι αφορά την εκτίμηση αποτελέσματος.

Η πτώση του ΠΑΣΟΚ στην τέταρτη θέση, στην εν λόγω δημοσκόπηση έφερε μνήμες ενάμιση χρόνο πριν, όταν η ίδια εταιρία εντόπισε πρώτη την άνοδο της Ζωής στην δεύτερη θέση. Θέση, την οποία η Πλεύση κατάφερε να κρατήσει για τρεις μήνες.

Παρένθεση. Ποιο πράσινο στέλεχος αναφώνησε βλέποντας την δημοσκόπηση με το ΠΑΣΟΚ τέταρτο, λέγοντας : "ούτε μετάλλιο δεν θα πάρουμε";

Κλείνει η παρένθεση.

Θα βγουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ με μομφές και υπονοούμενα εναντίον άλλης μιας εταιρείας δημοσκοπήσεων , μετά τα επεισόδια που προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Στράτου Φαναρά («άντε και καλά μυαλά»);

Η κολλημένη βελόνα, σε συνδυασμό με την μηνιαία διενέργεια δημοσκοπήσεων έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια στην Χαριλάου Τρικούπη. Ακόμα και το γεγονός ότι μια συγκεκριμένη εταιρία δίνει μόνο πρόθεση, κι όχι εκτίμηση/αναγωγή αποτελέσματος, το σχολίασαν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι υπόλοιπες παίζουν παιχνίδια, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση Φαναρά. Η χθεσινή τέταρτη θέση στην έρευνα της Real Polls προκάλεσε νέα εγκεφαλικά, και υπάρχουν σκέψεις για προσωπικές επιθέσεις στον Αλληλόμη.

Τα συμφέροντα

Ίσως το σκέφτονται ακόμα. Θα δείξει. Προς το παρόν επικεντρώνουν στα συμφέροντα και στο ποιους στηρίζουν. Αγαπημένο και διαχρονικό θέμα πολλών κομμάτων, να τα λέμε κι αυτά.

«Πολιτική αλλαγή σημαίνει κυβέρνηση που δεν είναι εξαρτημένη από τα συμφέροντα" σημείωσε ο Πρόεδρος Ανδρουλάκης μιλώντας σε εκδήλωση για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Κάραβελ. «Η χώρα έχει ανάγκη πρόσωπα πολιτικά αυτόνομα, που δεν έχουν προστάτες και χορηγούς».

Ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης μάλλον παρακολούθησε το Θησείο του Αλέξη. Ίσως ζήλεψε και λιγάκι. «Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από one man show και ακριβοπληρωμένες επικοινωνιακές καμπάνιες. Έχει ανάγκη από πειστικό σχέδιο που δίνει διέξοδο στα προβλήματά της. Και αυτό τον αγώνα θα τον δώσουμε όλοι μαζί, πάντα στο φως, χωρίς εξαρτήσεις από ισχυρά οικονομικά συμφέροντα».

Μάρκετινγκ

Την πασοκική ‘γραμμή’ για τα βαφτίσια του νέου κόμματος Τσίπρα», την έδωσε από νωρίς ο εκπρόσωπος Τύπου Τσουκαλάς, o οποίος , εκ των καθηκόντων του, σίγουρα παρακολούθησε το Θησείο.

"Πιο πολύ μου μοιάζει σαν ένα προϊόν μάρκετινγκ το κόμμα του κ. Τσίπρα – με στόχο να ικανοποιήσει την προσωπική του στόχευση – παρά με κάτι που έχει πραγματική γείωση στην κοινωνία", αποκάλυψε μιλώντας στην ΕΡΤ-News. Σύμφωνα με "η κυβέρνηση γνωρίζει πως δεν μπορεί να νικήσει με θετικό αφήγημα" και πως "μόνο αν στηθεί ένα εμφυλιοπολεμικό και διχαστικό κλίμα μπορεί να υπάρξει αντισυσπείρωση που να τη διατηρήσει στην εξουσία. Αυτό που πραγματικά τρέμει ο κ. Μητσοτάκης είναι η πιθανότητα ενός ισχυρού ΠΑΣΟΚ είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη κάλπη".

Τρία σενάρια

Για μεγάλη ατυχία του κ. Τσουκαλά, στην χθεσινή Real Polls διερευνήθηκε και αυτό. Τι θα γίνει αν στην δεύτερη κάλπη υπάρχει μάχη ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.

Το αποτέλεσμα δεν είναι κακό.

Όμως ακόμα καλύτερο είναι το σενάριο ΝΔ-Τσίπρας

Στο σενάριο ΝΔ-Τσίπρας, το κόμμα ΕΛΑΣ φαίνεται ότι θα τραβήξει περισσότερες δυνάμεις από τα υπόλοιπα κόμματα, σε σύγκριση με το ΠΑΣΟΚ.

Η μάχη για την δεύτερη θέση μόλις αρχίζει και οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές αυτό το καλοκαίρι.

Σας φιλώ

Η Πυθία

Σχόλια
