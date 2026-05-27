Αιματηρό επεισόδιο στην Πατησίων: Στο νοσοκομείο καταστηματάρχης μετά από πυροβολισμούς

Snapshot Τρεις ύποπτοι συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία.

Οι δράστες αναζητούνταν για αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σε κατάστημα στην οδό Πατησίων.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα.

Η Αστυνομία εξαπέλυσε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπόπτων.

Οι έρευνες συνεχίζονται για την επιβεβαίωση της εμπλοκής των συλληφθέντων και των κινήτρων της επίθεσης. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά από περιστατικό πυροβολισμών που σημειώθηκε σε κατάστημα στην οδό Πατησίων, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ιδιοκτήτη.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών που είχαν διαφύγει από το σημείο μετά το επεισόδιο.

Λίγη ώρα αργότερα, έπειτα από καταδίωξη στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος της οδού Τσούντα και στο ρεύμα προς Λαμία, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τρία άτομα που θεωρούνται ύποπτα για συμμετοχή στην υπόθεση.

Ο τραυματισμένος καταστηματάρχης μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα αίτια της επίθεσης, ενώ συνεχίζεται η προανάκριση για να διαπιστωθεί ο ακριβής ρόλος των προσαχθέντων στο αιματηρό περιστατικό.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Διαβάστε επίσης