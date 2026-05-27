Τραμπ: «Όχι» σε άρση κυρώσεων στο Ιράν σε αντάλλαγμα για παραίτησή του από το εμπλουτισμένο ουράνιο

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλά στους δημοσιογράφους καθώς αναχωρεί από τον Λευκό Οίκο για να μεταβεί στο Πεκίνο, την Τρίτη 12 Μαΐου 2026, στην Ουάσιγκτον, προκειμένου να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι το Ιράν δεν θα λάβει ελάφρυνση των κυρώσεων σε αντάλλαγμα για την παραίτηση από το εμπλουτισμένο ουράνιο. Οι δηλώσεις του έρχονται την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν προσπαθούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης που έχει κατακλύσει τη Μέση Ανατολή τους τελευταίους τρεις μήνες.

«Όχι, όχι, καθόλου. Όχι άρση των κυρώσεων, όχι», δήλωσε ο Τραμπ στο PBS News κατά τη διάρκεια μιας σύντομης τηλεφωνικής συνομιλίας, όταν ρωτήθηκε αν η τρέχουσα συμφωνία θα σήμαινε ότι το Ιράν θα παραιτηθεί από το εμπλουτισμένο ουράνιο σε αντάλλαγμα για την άρση των κυρώσεων.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας το Σαββατοκύριακο με μια σειρά αραβικών χωρών, συμπεριλαμβανομένων της Σαουδικής Αραβίας, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και άλλων, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό για αυτές να προσχωρήσουν στις Συμφωνίες του Αβραάμ.

