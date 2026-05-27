Βιολογικός καθαρισμός στο T-Center

Στα χέρια της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έχει περάσει και πάλι το Telekom Center Athens μετά το τέλος του Final-4 της Euroleague.

Οι «πράσινοι» επέστρεψαν στο «σπίτι» τους, οι προπονήσεις συνεχίστηκαν κανονικά και μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε στον βιολογικό καθαρισμό του γηπέδου.

Κάτι που είχε προγραμματιστεί από την πρώτη στιγμή και βρισκόταν στην κορυφή των προτεραιοτήτων των «πράσινων» με την επιστροφή τους στο T-Center, με τη διοίκηση της ομάδας να θέλει να δώσει και πάλι στον κόσμο του Παναθηναϊκού το γήπεδο όπως ακριβώς το άφησε.

Η κίνηση αυτή αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία των «πράσινων», απέναντι στον κόσμο, έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα υγιεινής, η φιλοξενίας προς τους φίλους του Παναθηναϊκού.