Sani Festival 2026 James Arthur Ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της σύγχρονης βρετανικ

Ο Βρετανός τραγουδοποιός με τα δισεκατομμύρια streams και τις διαμαντένιες διακρίσεις έρχεται για πρώτη φορά στον Λόφο της Σάνης το Σάββατο 18 Ιουλίου

Με δισεκατομμύρια streams, διαμαντένιες διακρίσεις και sold-out περιοδείες σε όλον τον κόσμο ο James Arthur έρχεται για πρώτη φορά στο Sani Festival 2026, το Σάββατο 18 Ιουλίου, για μια συναυλία που θα συνδυάσει τη δυναμική σκηνική του παρουσία με τις μπαλάντες που τον καθιέρωσαν διεθνώς. Ο Βρετανός τραγουδοποιός, με τη χαρακτηριστική, βαθιά συναισθηματική φωνή του, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της γενιάς του.

Από τη νίκη του στο βρετανικό X Factor το 2012 μέχρι σήμερα, ο James Arthur έχει διαγράψει μια σταθερά ανοδική διεθνή πορεία. Το "Impossible" αποτέλεσε ένα από τα πιο επιτυχημένα debut singles της δεκαετίας, ενώ το "Say You Won't Let Go" εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο, φτάνοντας στο No1 σε περισσότερες από δέκα χώρες και κατακτώντας διαμαντένια διάκριση στις ΗΠΑ - μία από τις ελάχιστες στην ιστορία της σύγχρονης δισκογραφίας. Είναι επίσης το 15ο πιο streamed τραγούδι όλων των εποχών, ενώ συνολικά ο καλλιτέχνης μετρά έξι άλμπουμ και πάνω από 20 δισεκατομμύρια streams. Με τέσσερα επιτυχημένα άλμπουμ και συνεχείς sold-out περιοδείες σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία, έχει διαμορφώσει μια καλλιτεχνική ταυτότητα που βασίζεται στην αμεσότητα και την ειλικρίνεια. Οι προσωπικές του αφηγήσεις μετατρέπονται σε τραγούδια με διεθνή απήχηση, ενώ ο ήχος του κινείται με φυσικότητα ανάμεσα στην pop, την soul και την rock, δημιουργώντας μια ζωντανή και άμεση σύνδεση με το κοινό.

Στη σκηνή του Sani Festival, ο James Arthur θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, αλλά και νεότερο υλικό από τη δισκογραφική του δουλειά, σε μια βραδιά που θα φέρει κοντά διαφορετικές γενιές και μουσικά κοινά, στο μοναδικό φυσικό τοπίο της Χαλκιδικής.

Η συναυλία του James Arthur ενισχύει το διεθνές αποτύπωμα και τον πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα του Sani Festival 2026, που διαμορφώνεται ήδη με την παρουσία του θρυλικού Robert Plant, ο οποίος θα ανοίξει το φεστιβάλ στις 11 Ιουλίου μαζί με τους Saving Grace και τη Suzi Dian, των εμβληματικών Soul II Soul, που θα εμφανιστούν στις 8 Αυγούστου, και της Βίκυς Λέανδρος, η οποία θα κλείσει τη φετινή διοργάνωση στις 15 Αυγούστου. Ένα πρόγραμμα που συνδέει διαφορετικά μουσικά ιδιώματα και γενιές, επιβεβαιώνοντας τον ανοιχτό και σύγχρονο χαρακτήρα του θεσμού, ενώ οι ανακοινώσεις για το φετινό lineup συνεχίζονται.

Sani Festival: ένα μοναδικό πολιτιστικό γεγονός στην καρδιά της Χαλκιδικής με σταθερή δέσμευση στη βιωσιμότητα

Το Sani Festival αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα της χώρας. Κάθε καλοκαίρι φιλοξενείται στο Sani Resort, το παγκοσμίου κύρους θέρετρο του Ομίλου Sani/Ikos στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, προσελκύοντας θεατές από κάθε γωνιά της Ελλάδας -είτε διαμένουν στο θέρετρο είτε όχι- και το εξωτερικό. Πέρα από την υψηλού επιπέδου καλλιτεχνική εμπειρία, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την απαράμιλλη φυσική ομορφιά, τις χρυσαφένιες παραλίες και τη μοναδική πολιτιστική ταυτότητα της Χαλκιδικής.

Το Sani Festival ενισχύει ακόμη περισσότερο τον προσανατολισμό του προς τη βιώσιμη διοργάνωση, υιοθετώντας πρακτικές που μειώνουν το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. To φεστιβάλ του Sani Resort -του πρώτου ανθρακικά ουδέτερου resort στην Ελλάδα- λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια από 100% ανανεώσιμες πηγές εγγυημένης προέλευσης. Παράλληλα, έχει ενσωματώσει υπεύθυνες πρακτικές σε κάθε στάδιο της διοργάνωσης, από την κατάργηση των πλαστικών μίας χρήσης στον συναυλιακό χώρο και την ανακύκλωση όλων των συσκευασιών, έως τη μεταφορά των επισκεπτών με ηλεκτροκίνητα οχήματα και τη συνολική διαχείριση υλικών και πόρων. Στο πλαίσιο αυτό, το Sani Festival ευθυγραμμίζεται με το διεθνές πρότυπο βιώσιμης διοργάνωσης εκδηλώσεων ISO 20121, αποτελώντας το πρώτο μουσικό φεστιβάλ στην Ελλάδα με δέσμευση στη βιωσιμότητα, σε συνεργασία με την TÜV Austria Hellas. Με αυτόν τον τρόπο, συνδυάζει τον πολιτισμό με τον σεβασμό στο περιβάλλον, προσφέροντας μια συναρπαστική εμπειρία σε αρμονία με τη φύση και το όραμα του Ομίλου Sani/Ikos.

Από το 1992 έως σήμερα, το φεστιβάλ έχει φιλοξενήσει περισσότερες από 400 συναυλίες και παραστάσεις, φέρνοντας στον Λόφο της Σάνης καλλιτέχνες που καθόρισαν την παγκόσμια μουσική ιστορία, αλλά και σύγχρονες δημιουργικές φωνές. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται θρύλοι της διεθνούς σκηνής όπως οι Andrea Bocelli, Plácido Domingo, Tom Jones, Bonnie Tyler, Bob Geldof, Al Di Meola, Mory Kanté, Ludovico Einaudi, Cesaria Evora, Ahmad Jamal, Tito Puente, Milva, Abbey Lincoln, Cassandra Wilson, Yann Tiersen, Lila Downs, Arturo Sandoval, Charles Lloyd, Dee Dee Bridgewater, Joss Stone, Daniel Hope, Gonzalo Rubalcaba, Brad Mehldau, Peter Greenaway, Michel Legrand, Branford Marsalis, Richard Galliano και Alison Moyet, καθώς και εμβληματικοί Έλληνες δημιουργοί και ερμηνευτές, όπως ο Νίκος Παπάζογλου, ο Διονύσης Σαββόπουλος, η Ελένη Καραΐνδρου, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Μανώλης Μητσιάς, ο Σταύρος Ξαρχάκος, η Μαρία Φαραντούρη και ο Θάνος Μικρούτσικος. Η διεθνής αναγνώριση του θεσμού επισφραγίζεται με τη διάκριση του Sani Resort ως World's Leading Cultural Destination Resort στα World Travel Awards για τέσσερα διαδοχικά έτη (2022–2025).

Η ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων για τη συναυλία του James Arthur έχει ξεκινήσει στο more.com

Για φωτογραφίες του James Arthur σε μεγάλη ανάλυση πατήστε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Sani Festival πατήστε εδώ

Για περισσότερα σχετικά με το Sani Resort, επισκεφθείτε εδώ

Σχετικά με το Sani Resort

Το Sani Resort στην Χαλκιδική είναι ένας παγκοσμίου κύρους προορισμός για οικογενειακές διακοπές πολυτελείας, που περιλαμβάνει πέντε βραβευμένα παραθαλάσσια ξενοδοχεία: Sani Beach, Sani Club, Porto Sani, Sani Asterias και Sani Dunes. Το συγκρότημα εκτείνεται σε ένα φυσικό καταφύγιο 4.000 στρεμμάτων, που περιβάλλεται από πυκνά πευκοδάση και παραλίες μοναδικής ομορφιάς, ενώ εδώ και πάνω από 50 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για τον πολυτελή τουρισμό της Μεσογείου. Το Sani προσφέρει κορυφαίας ποιότητας υπηρεσίες και εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων ιδιωτική μαρίνα σκαφών, το Rafa Nadal Tennis Center, την ακαδημία ποδοσφαίρου σε συνεργασία με το Chelsea FCF και το Bear Grylls Survival Academy. Κάθε χρόνο, διοργανώνει δύο καταξιωμένα πολιτιστικά φεστιβάλ, το Sani Festival και το Sani Gourmet. Πρωτοπόρος σε θέματα βιώσιμου τουρισμού, το Sani έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πλάνο αειφορίας, ενώ έχει επανειλημμένως αποσπάσει διεθνείς διακρίσεις στα World Travel Awards: "World's Leading Luxury Green Resort" επί έξι συνεχόμενα έτη και "World's Leading Family and Beach Resort" επί επτά διαδοχικά έτη. Παράλληλα, έχει βραβευτεί επί τρία συνεχόμενη έτη ως "Best Sustainable Destination" στα Marie Claire Sustainability Awards. Το Sani είναι μέλος του Ομίλου Sani/Ikos, ενός καινοτόμου, δυναμικά αναπτυσσόμενου ξενοδοχειακού ομίλου με συγκροτήματα πολυτελείας σε μοναδικούς παραθαλάσσιους προορισμούς της Μεσογείου. Περισσότερες πληροφορίες: https://sani-resort.com/gr

