Ελένη Ράντου για Γωγώ Μαστροκώστα: «Έφυγε πλήρης, πρόλαβε να απολαύσει πολλή αγάπη»

Σε κλίμα συγκίνησης αποχαιρέτησαν συγγενείς και φίλοι την Γωγώ Μαστροκώστα, σήμερα Τετάρτη (27/5).

Το πρώην μοντέλο έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 56 ετών, τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/5), έπειτα από μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Όλοι όσοι την γνώρισαν και την αγάπησαν έκαναν λόγο για μία γυναίκα «μαχήτρια», που πάλεψε με τσαγανό και χαμόγελο τις δυσκολίες και δεν το έβαλε ποτέ κάτω.

Το απόγευμα της Τετάρτης (27/5) η Ελένη Ράντου προχώρησε σε μία ανάρτηση στα social media κάνοντας λόγο για την αγάπη που έλαβε στη ζωή της η Γωγώ Μαστροκώστα, σημειώνοντας ότι έφυγε από αυτή τη ζωή πλήρης.

«Τελικά όταν φεύγει κανειίς και έχει πάρει τόση αγάπη... τότε φεύγει πλήρης. Νομίζω δεν δίνει η ηλικία την πληρότητα στη ζωή αλλά η βαθιά αγάπη που έχεις προλάβει να απολαύσεις. Καλό ταξίδι στη Γωγώ. Έφυγε τελικά πλήρης», έγραψε η ηθοποιός.

Γωγώ Μαστροκώστα: Συγκινεί το μήνυμα της ανιψιάς της - «Εύχομαι να σου μοιάζω όσο μου λένε»

Λίγες ώρες μετά την κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα, η ανιψιά της - κόρη της αδελφής της, Φώφης - προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση στα social media:

«Η θεία μου, το είδωλο μου, ήταν ένας άγγελος που πλέον θα μας φυλάει για πάντα.

Έλαμπε σαν άνθρωπος όχι μόνο για την ομορφιά της αλλά για την ψυχή της. Ήταν πολύ γενναία, πραγματικά μια μαχήτρια.

Είμαι πολύ τυχερή που είχα την ευκαιρία να μεγαλώσω με αυτή δίπλα μου και να νιώσω την αγάπη της.

Γιατί άμα έχεις την αγάπη της θείας μου δεν χρειάζεσαι τίποτε άλλο στον κόσμο.

Σήμερα αποχαιρετήσαμε έναν άγγελο.

Σ’αγαπώ πολύ θεία μου , εύχομαι να σου μοιάζω όντως όσο μου λένε».

