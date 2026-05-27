Κωνσταντοπούλου για Τσίπρα: «Έκανε την πιο θεαματική κωλοτούμπα στην πολιτική ιστορία»

Με ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα τοποθετήθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον ότι πρόδωσε τον κόσμο που τον ψήφισε και τον εμπιστεύθηκε

Newsbomb

Κωνσταντοπούλου για Τσίπρα: «Έκανε την πιο θεαματική κωλοτούμπα στην πολιτική ιστορία»
INTIME NEWS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τη χθεσινή ανακοίνωση του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη από τον πρώην πρωθυπουργό.

Η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας», μιλώντας από τη Λάρισα όπου βρέθηκε για τη δίκη σχετικά με την τραγωδία των Τεμπών, κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό για «απύθμενο θράσος» να επανέρχεται μετά την παραβίαση της εντολής του δημοψηφίσματος. «Θέλει απύθμενο θράσος για να επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, έκανε την πιο θεαματική κωλοτούμπα στην πολιτική ιστορία, πρόδωσε τον κόσμο που τον ψήφισε και τον εμπιστεύθηκε και ήλπισε για την υπεράσπισή του» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια επισήμανε ότι η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ συνδέθηκε με μνημονιακές πολιτικές, κατασταλτικά μέτρα και ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, με διαφθορά και διαπλοκή και με παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. «Εγώ προσωπικά δεν ξεχνάω την τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ξένη Δημητρίου Βασιλοπούλου, που παρενέβαινε ανερυθρίαστα στην υπόθεση του εγκλήματος στο Μάτι» είπε η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας» προσέθεσε.

Η πρόεδρος του κόμματος εξαπέλυσε, επίσης, επίθεση για τον τρόπο λειτουργίας των μέσων ενημέρωσης την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. «Δεν ξεχνάω τη φίμωση των μέσων ενημέρωσης που υπήρχε και τότε από τον κύριο Τσίπρα. Δεν ξεχνάω όλη εκείνη την πραγματική Οδύσσεια, όχι του ιδίου βέβαια, αλλά του ελληνικού λαού υπό τη διακυβέρνησή του» ανέφερε.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στάθηκε ιδιαίτερα και στο ζήτημα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. «Δεν παρακολούθησα όλη τη χθεσινή ομιλία, όμως είδα ένα κομμάτι στο οποίο τόλμησε να μιλήσει για τα funds. Τα funds τα οποία ο ίδιος έφερε με ειδική νομοθεσία του Δεκεμβρίου του 2015, μετά τις δεύτερες εκλογές και του 2017. Τα funds τα οποία ο ίδιος προήγαγε αφού πρώτα με το έτσι θέλω έφερε στις 22 Ιουλίου του 2015 τον κώδικα πολιτικής δικονομίας, δηλαδή τη βάση για να παίρνουν τα σπίτια των πολιτών, οι τράπεζες και αυτά τα εκτρώματα», τόνισε.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι δεν άσκησε ουσιαστική αντιπολίτευση κατά την περίοδο 2019-2023.

Ολοκληρώνοντας τη δήλωσή της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι η κοινωνία έχει βιώσει έντονες πολιτικές διαψεύσεις και τραύματα τα τελευταία χρόνια, εκφράζοντας την άποψη ότι οι αλλαγές θα προέλθουν από τη νέα γενιά.

«Είναι νομίζω απύθμενο το θράσος, ο απλός πολίτης, ο λαός μας, η κοινωνία, έχει ζήσει πολλά, έχει βιώσει τραύματα και αξίζει σίγουρα καλύτερα και αυτά τα καλύτερα θα τα φέρει η ίδια η κοινωνία, η νέα γενιά και εμείς που την εκπροσωπούμε. Δεν θα τα φέρουν ούτε οι πολιτικοί Πινόκιο, ούτε οι πολιτικοί θηριοδαμαστές των τσίρκων, δεν θα τα φέρουν τα καλύτερα εκείνοι οι οποίοι περιφρονούν τον κόσμο και τον περνούν για κουτό. Ο κόσμος έχει αντίληψη και με αυτή την αντίληψη θα πορευτεί», σημείωσε καταληκτικά.

Απαντώντας σε ερώτηση για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, είπε: «Έχουμε πει και το ξέρετε αυτό ότι εδώ δίνουμε έναν αγώνα για το έγκλημα των Τεμπών και η κυρία Καρυστιανού είναι μητέρα θύματος των Τεμπών. Συνεπώς, εγώ συνηγορώ στην υπόθεση αυτή που ξέρετε ότι είμαι εδώ κάθε φορά, δεν έχει υπάρξει δικάσιμος που να έχω απουσιάσει και σε αυτή τη δίκη και στη δίκη για τα βίντεο και στη δίκη που γίνεται στην Αθήνα για τους ελεγκτές της αρχής διαφάνειας που ένας υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες πέθανε και στην άλλη δίκη για τα ηχητικά είμαι πάντα εκεί και η δική μου δέσμευση, υποχρέωση, το δικό μου καθήκον είναι να φροντίσω αυτός ο αγώνας να δοθεί με τις καλύτερες προϋποθέσεις και οι γονείς, οι συγγενείς, τα θύματα να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή σύμπνοια, ομόνοια, με στόχο τη δικαίωση».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επισπεύδει διαδικασίες στον ΣΥΡΙΖΑ η ΕΛΑΣ του Τσίπρα

07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Σήμερα το δεύτερο κύμα πληρωμών σε 1,7 εκατ. συνταξιούχους

07:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ισοβίτες έκαναν την φυλακή… μπαρ με ποτά και ναρκωτικά – Βίντεο ντοκουμέντο

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με νεκρό 10χρονο στις Σέρρες: Εξετάζεται το σενάριο ηλεκτροπληξίας - Σήμερα οι απαντήσεις

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης ακουμπά στην κοινωνία και παίρνει πάνω του τη μάχη του 2027

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Matthew Boyle του Breitbart στο Newsbomb: «Η Ελλάδα θα μπει σε χρυσή εποχή - Οι Βρυξέλλες πρέπει να κοιτούν προς την Αθήνα» - Ο Βανς θέλει να πάει στο Άγιο Όρος

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ποιοι είναι οι ένοπλοι που άνοιξαν πυρ στην καρδιά της Πατησίων

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Χτυπήθηκε από ρεύμα ο 10χρονος - Βρέθηκε καλώδιο ρευματοκλοπής στο αρδευτικό κανάλι

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (28/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52LIFESTYLE

Τα πάνω κάτω στην πρωινή ζώνη – Η «γκρίνια» για τα λεφτά, η νέα εποχή στο STAR και οι ήρεμες δυνάμεις

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ασθένεια «χτύπησε» πεζοπόρους - Άγνωστο πως έγινε η μετάδοση πάνω στο βουνό

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 28 Μαΐου

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σύμβουλος της CIA: Ισχυρισμοί για 4 «εξωγήινες φυλές» και μυστήριο με ερευνητή UFO

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ: Επιστρέφει «σπίτι» του, αρχίζουν οι ημιτελικοί

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα έντασης στο Ορμούζ: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones – Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό τάνκερ – Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στο Κουβέιτ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με την καθιερωμένη απογευματινή αστάθεια η Πέμπτη – Η πρόγνωση μέχρι του Αγίου Πνεύματος

05:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (56η κλήρωση)

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ποιοι είναι οι ένοπλοι που άνοιξαν πυρ στην καρδιά της Πατησίων

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

19:16LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Σύσσωμη η τοπική κοινωνία του Ευηνοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας στην ταφή της - Εικόνες

08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

21:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πυροβολισμοί στην Πατησίων: Αυτοί είναι οι δράστες με το βαρύ ποινικό παρελθόν πίσω από την ένοπλη επίθεση

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Matthew Boyle του Breitbart στο Newsbomb: «Η Ελλάδα θα μπει σε χρυσή εποχή - Οι Βρυξέλλες πρέπει να κοιτούν προς την Αθήνα» - Ο Βανς θέλει να πάει στο Άγιο Όρος

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σύμβουλος της CIA: Ισχυρισμοί για 4 «εξωγήινες φυλές» και μυστήριο με ερευνητή UFO

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ασθένεια «χτύπησε» πεζοπόρους - Άγνωστο πως έγινε η μετάδοση πάνω στο βουνό

06:52LIFESTYLE

Τα πάνω κάτω στην πρωινή ζώνη – Η «γκρίνια» για τα λεφτά, η νέα εποχή στο STAR και οι ήρεμες δυνάμεις

20:05LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: «Καλώς το αστέρι του ουρανού» - Ανατρίχιασε ο σπαραγμός της μητέρας της

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στη δίκη των Τεμπών: «Δεν ντράπηκες, δικηγόρε, να χρησιμοποιήσεις το παιδί;»

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα έντασης στο Ορμούζ: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones – Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό τάνκερ – Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στο Κουβέιτ

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Την χτυπούσε στο κεφάλι στη μέση του δρόμου – Περαστικοί «έκοψαν» τον δρόμο σε περιπολικό

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Χτυπήθηκε από ρεύμα ο 10χρονος - Βρέθηκε καλώδιο ρευματοκλοπής στο αρδευτικό κανάλι

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Το χαρτονόμισμα των 0 ευρώ υπάρχει και έχει τιμή - Δείτε πού μπορείτε να το βρείτε

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Θράκη: Τούρκοι φτιάχνουν «μαϊμού» εταιρίες και αγοράζουν ελληνική γη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ