Κωνσταντοπούλου για Τσίπρα: «Έκανε την πιο θεαματική κωλοτούμπα στην πολιτική ιστορία»

Σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τη χθεσινή ανακοίνωση του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη από τον πρώην πρωθυπουργό.

Η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας», μιλώντας από τη Λάρισα όπου βρέθηκε για τη δίκη σχετικά με την τραγωδία των Τεμπών, κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό για «απύθμενο θράσος» να επανέρχεται μετά την παραβίαση της εντολής του δημοψηφίσματος. «Θέλει απύθμενο θράσος για να επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, έκανε την πιο θεαματική κωλοτούμπα στην πολιτική ιστορία, πρόδωσε τον κόσμο που τον ψήφισε και τον εμπιστεύθηκε και ήλπισε για την υπεράσπισή του» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια επισήμανε ότι η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ συνδέθηκε με μνημονιακές πολιτικές, κατασταλτικά μέτρα και ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, με διαφθορά και διαπλοκή και με παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. «Εγώ προσωπικά δεν ξεχνάω την τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ξένη Δημητρίου Βασιλοπούλου, που παρενέβαινε ανερυθρίαστα στην υπόθεση του εγκλήματος στο Μάτι» είπε η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας» προσέθεσε.

Η πρόεδρος του κόμματος εξαπέλυσε, επίσης, επίθεση για τον τρόπο λειτουργίας των μέσων ενημέρωσης την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. «Δεν ξεχνάω τη φίμωση των μέσων ενημέρωσης που υπήρχε και τότε από τον κύριο Τσίπρα. Δεν ξεχνάω όλη εκείνη την πραγματική Οδύσσεια, όχι του ιδίου βέβαια, αλλά του ελληνικού λαού υπό τη διακυβέρνησή του» ανέφερε.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στάθηκε ιδιαίτερα και στο ζήτημα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. «Δεν παρακολούθησα όλη τη χθεσινή ομιλία, όμως είδα ένα κομμάτι στο οποίο τόλμησε να μιλήσει για τα funds. Τα funds τα οποία ο ίδιος έφερε με ειδική νομοθεσία του Δεκεμβρίου του 2015, μετά τις δεύτερες εκλογές και του 2017. Τα funds τα οποία ο ίδιος προήγαγε αφού πρώτα με το έτσι θέλω έφερε στις 22 Ιουλίου του 2015 τον κώδικα πολιτικής δικονομίας, δηλαδή τη βάση για να παίρνουν τα σπίτια των πολιτών, οι τράπεζες και αυτά τα εκτρώματα», τόνισε.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι δεν άσκησε ουσιαστική αντιπολίτευση κατά την περίοδο 2019-2023.

Ολοκληρώνοντας τη δήλωσή της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι η κοινωνία έχει βιώσει έντονες πολιτικές διαψεύσεις και τραύματα τα τελευταία χρόνια, εκφράζοντας την άποψη ότι οι αλλαγές θα προέλθουν από τη νέα γενιά.

«Είναι νομίζω απύθμενο το θράσος, ο απλός πολίτης, ο λαός μας, η κοινωνία, έχει ζήσει πολλά, έχει βιώσει τραύματα και αξίζει σίγουρα καλύτερα και αυτά τα καλύτερα θα τα φέρει η ίδια η κοινωνία, η νέα γενιά και εμείς που την εκπροσωπούμε. Δεν θα τα φέρουν ούτε οι πολιτικοί Πινόκιο, ούτε οι πολιτικοί θηριοδαμαστές των τσίρκων, δεν θα τα φέρουν τα καλύτερα εκείνοι οι οποίοι περιφρονούν τον κόσμο και τον περνούν για κουτό. Ο κόσμος έχει αντίληψη και με αυτή την αντίληψη θα πορευτεί», σημείωσε καταληκτικά.

Απαντώντας σε ερώτηση για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, είπε: «Έχουμε πει και το ξέρετε αυτό ότι εδώ δίνουμε έναν αγώνα για το έγκλημα των Τεμπών και η κυρία Καρυστιανού είναι μητέρα θύματος των Τεμπών. Συνεπώς, εγώ συνηγορώ στην υπόθεση αυτή που ξέρετε ότι είμαι εδώ κάθε φορά, δεν έχει υπάρξει δικάσιμος που να έχω απουσιάσει και σε αυτή τη δίκη και στη δίκη για τα βίντεο και στη δίκη που γίνεται στην Αθήνα για τους ελεγκτές της αρχής διαφάνειας που ένας υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες πέθανε και στην άλλη δίκη για τα ηχητικά είμαι πάντα εκεί και η δική μου δέσμευση, υποχρέωση, το δικό μου καθήκον είναι να φροντίσω αυτός ο αγώνας να δοθεί με τις καλύτερες προϋποθέσεις και οι γονείς, οι συγγενείς, τα θύματα να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή σύμπνοια, ομόνοια, με στόχο τη δικαίωση».