Κάτι παράξενο συνέβη κάτω από τον Ειρηνικό - Ο πυρήνας της Γης άλλαξε ξαφνικά κατεύθυνση

Η αλλαγή αμφισβητεί μακροχρόνιες υποθέσεις σχετικά με τη συμπεριφορά του πυρήνα της Γης

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

  • Το 2010, μια μεγάλη ροή υγρού σιδήρου στον εξωτερικό πυρήνα της Γης άλλαξε κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά, σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα.
  • Ο εξωτερικός πυρήνας της Γης, που βρίσκεται περίπου 1.370 μίλια κάτω από την επιφάνεια, παράγει το γεωμαγνητικό πεδίο που προστατεύει τη Γη από ηλιακή ακτινοβολία.
  • Η αλλαγή στην κατεύθυνση της ροής αμφισβητεί τις προηγούμενες υποθέσεις για σταθερή κίνηση του πυρήνα και υπογραμμίζει την ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης.
  • Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η αλλαγή προκαλεί σεισμούς ή κλιματική αλλαγή, αλλά μπορεί να επηρεάσει συστήματα πλοήγησης, δορυφορικές επικοινωνίες και πρόβλεψη διαστημικού καιρού.
  • Η ροή προς τα ανατολικά έχει εξασθενήσει από το 2020, αυξάνοντας την πιθανότητα μελλοντικής αντιστροφής της κατεύθυνσης.
Έκπληκτοι οι επιστήμονες διαπίστωσαν πως μία τεράστια ροή υγρού σιδήρου, που κινούνταν προς μία κατεύθυνση για χρόνια, άλλαξε ξαφνικά κατεύθυνση το 2010. Μία ανακάλυψη που έγινε δυνατή χάρη στους δορυφόρους που βρίσκονται σε τροχιά εκατοντάδες χιλιόμετρα πάνω από τη Γη.

Η ανακάλυψη δίνει στους ερευνητές μια νέα οπτική για ένα από τα λιγότερο κατανοητά μέρη του πλανήτη: τον στροβιλιζόμενο εξωτερικό πυρήνα που παράγει το μαγνητικό πεδίο της Γης.

Αυτό που προστατεύει τη Γη από επιβλαβή φορτισμένα σωματίδια που προέρχονται από τον Ήλιο.

Χωρίς αυτό, οι δορυφόροι, τα συστήματα ηλεκτροδότησης, τα διαστημικά σκάφη, και ακόμη και τμήματα της ατμόσφαιρας θα υφίσταντο πολύ μεγαλύτερη ζημιά από την ηλιακή ακτινοβολία.

Τώρα, οι ερευνητές διαπιστώνουν ενδείξεις ότι το βαθύ εσωτερικό της Γης μπορεί να είναι πιο ενεργό και απρόβλεπτο από ό,τι πιστευόταν προηγουμένως.

Ο εξωτερικός πυρήνας βρίσκεται περίπου 1.370 μίλια κάτω από την επιφάνεια της Γης.

Αποτελείται κυρίως από λιωμένο σίδηρο και νικέλιο. Καθώς αυτό το υπερθερμασμένο μέταλλο κινείται, δημιουργεί το γεωμαγνητικό πεδίο που περιβάλλει τον πλανήτη.

Για δεκαετίες, οι επιστήμονες πίστευαν ότι οι ροές μεγάλης κλίμακας στον εξωτερικό πυρήνα κινούνταν σταθερά προς τα δυτικά. Στη συνέχεια, τα πράγματα άλλαξαν.

Μια νέα μελέτη διαπίστωσε ότι μια ευρεία περιοχή υγρού πλούσιου σε σίδηρο κάτω από τον ισημερινό Ειρηνικό άλλαξε κατεύθυνση το 2010, από μια ασθενή κίνηση προς τα δυτικά σε μια έντονη κίνηση προς τα ανατολικά.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα που συλλέχθηκαν μεταξύ 1997 και 2025 τόσο από δορυφόρους όσο και από παρατηρήσεις εδάφους.

Η μελέτη διεξήχθη υπό την ηγεσία του Frederik Dahl Madsen της Σχολής Γεωεπιστημών του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου.

Η αλλαγή ήταν αρκετά δραματική ώστε να αμφισβητήσει τις μακροχρόνιες υποθέσεις σχετικά με τη συμπεριφορά του πυρήνα της Γης, ενώ τώρα οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η συνεχής παρακολούθηση θα είναι απαραίτητη για να προσδιοριστεί πώς θα εξελιχθεί η ροή τα επόμενα χρόνια.

Οι επιστήμονες εξακολουθούν να μην γνωρίζουν αν η αντιστροφή σηματοδοτεί μια προσωρινή διακύμανση ή μέρος ενός μακρύτερου φυσικού κύκλου.

Τα πιο πρόσφατα δεδομένα υποδηλώνουν ότι η ροή προς τα ανατολικά έχει εξασθενήσει από το 2020, αφού έφτασε σε κορύφωση αρκετά χρόνια νωρίτερα.
Αυτό αυξάνει την πιθανότητα το φαινόμενο να αντιστραφεί τελικά ξανά.

Ευρύτερες επιπτώσεις της μελέτης

Αυτές οι κινήσεις στα βάθη του εδάφους δεν είναι άμεσα επικίνδυνες για τους ανθρώπους. Κανείς δεν θα τις αισθανθεί. Δεν συνδέονται με σεισμούς ή κλιματική αλλαγή.
Ωστόσο, οι αλλαγές στο μαγνητικό πεδίο της Γης μπορούν να επηρεάσουν τη σύγχρονη τεχνολογία.

Τα συστήματα πλοήγησης των αεροπορικών εταιρειών, οι δορυφορικές επικοινωνίες, οι λειτουργίες των διαστημικών σκαφών και τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη του διαστημικού καιρού βασίζονται όλα σε ακριβή δεδομένα μαγνητικού πεδίου.

Ακόμη και οι μικρές αλλαγές έχουν σημασία, επειδή το μαγνητικό πεδίο μεταβάλλεται συνεχώς με την πάροδο του χρόνου.

Η έρευνα δημοσιεύεται στο περιοδικό Journal of Studies of Earth’s Deep Interior.

