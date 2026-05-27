Χονγκ Κονγκ: Ξεπέρασε την Ελβετία ως κορυφαίο off shore κέντρο διαχείρισης περιουσίας στον πλανήτη

Αναδείχθηκε σε γίγαντα στην υπεράκτια διαχείριση περιουσιών που έφτασε στα 2,95 τρισ. δολαρίων για το 2025

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

  • Το Χονγκ Κονγκ ξεπέρασε την Ελβετία ως το κορυφαίο παγκόσμιο κέντρο διαχείρισης διασυνοριακών περιουσιακών στοιχείων με αξία 2,95 τρισ. δολαρίων για το 2025.
  • Η ανάπτυξη του Χονγκ Κονγκ και της Σιγκαπούρης προβλέπεται να συνεχιστεί με ρυθμό περίπου 9% ετησίως έως το 2030, έναντι 6% για την Ελβετία.
  • Ο παγκόσμιος διασυνοριακός πλούτος αυξήθηκε κατά 8,4% το 2025, φτάνοντας τα 15,7 τρισ. δολάρια, με συγκέντρωση στα 10 κορυφαία κέντρα διαχείρισης περιουσίας.
  • Η Ελβετία διατηρεί πλεονέκτημα λόγω γεωγραφικής διαφοροποίησης και ρόλου ως ασφαλές καταφύγιο, προσελκύοντας περιουσιακά στοιχεία από περιοχές με γεωπολιτική αβεβαιότητα.
  • Οι μεγάλες τράπεζες, όπως η UBS, επεκτείνονται σε ασιατικούς κόμβους διαχείρισης περιουσίας, ενισχύοντας την παρουσία τους σε Σιγκαπούρη και Χονγκ Κονγκ.
Το Χονγκ Κονγκ έχει ξεπεράσει την Ελβετία ως το κορυφαίο παγκόσμιο κέντρο διαχείρισης διασυνοριακών περιουσιακών στοιχείων, μια εξέλιξη που δεν φαίνεται ότι θα ανατραπεί, καθώς τα κέντρα στην Ασία αναπτύσσονται ταχύτερα από τα «ασφαλή καταφύγια» της Ευρώπης, σύμφωνα με δήλωση της Boston Consulting Group.

Ο πλούτος από την Κίνα και η έκρηξη των αρχικών δημόσιων προσφορών (IPO) το 2025 βοήθησαν το Χονγκ Κονγκ να αναδειχθεί σε έναν υπεράκτιο γίγαντα αξίας 2,95 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για τους πλούσιους του κόσμου, ξεπερνώντας οριακά τα 2,94 τρισεκατομμύρια δολάρια της Ελβετίας σε διασυνοριακό πλούτο, σύμφωνα με την Έκθεση Παγκόσμιου Πλούτου 2026 της BCG.

«Το Χονγκ Κονγκ εδραιώνει τον ρόλο του ως πύλη της Κίνας προς τις παγκόσμιες αγορές, αν και αυτή η ίδια συγκέντρωση συνδέει στενά την πορεία του με τις οικονομικές και ρυθμιστικές εξελίξεις στην ηπειρωτική Κίνα», ανέφεραν οι συγγραφείς της έκθεσης.

Τόσο το Χονγκ Κονγκ όσο και η Σιγκαπούρη προβλέπεται να συνεχίσουν να αναπτύσσονται ως διασυνοριακά κέντρα περιουσιακών στοιχείων με ρυθμό περίπου 9% ετησίως έως το 2030, σε σύγκριση με τον αναμενόμενο μέσο όρο 6% στην Ελβετία για την ίδια περίοδο.

Ο διασυνοριακός πλούτος αυξήθηκε παγκοσμίως κατά 8,4% φθάνοντας τα 15,7 τρισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, ωθούμενος από τις ισχυρές αγορές και τη μεγαλύτερη ζήτηση για γεωγραφική διαφοροποίηση, ενώ κατευθύνθηκε κατά κύριο λόγο προς τα 10 κορυφαία κέντρα διαχείρισης περιουσίας παγκοσμίως, ενισχύοντας περαιτέρω τη συγκέντρωση, πρόσθεσε η BCG.

Παρά τους βραδύτερους ρυθμούς ανάπτυξης, η διαφοροποίηση της Ελβετίας μπορεί να αποδειχθεί πλεονέκτημα, καθώς προσελκύει πελάτες από όλες τις περιοχές, ενώ τα ασιατικά κέντρα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ανάπτυξη στην Κίνα, πρόσθεσε η έκθεση.

«Η γεωπολιτική αβεβαιότητα επιβεβαιώνει τον ρόλο της Ελβετίας ως βασικού παγκόσμιου κέντρου διαχείρισης περιουσίας, προσελκύοντας ροές «φυγής προς την ασφάλεια» από πιο ασταθείς περιοχές, όπως η Μέση Ανατολή», ανέφερε η BCG.
Πλούσιοι ιδιώτες επιδιώκουν να μεταφέρουν περιουσιακά στοιχεία από την περιοχή του Κόλπου στην Ελβετία, λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης, όπως δήλωσαν τραπεζίτες και οικονομικοί σύμβουλοι στο Reuters.

«Αυτό που τελικά έχει σημασία είναι η εγγύτητα με τον πελάτη», δήλωσε ο Michael Kahlich, συν-συγγραφέας της έκθεσης της BCG, προσθέτοντας ότι διαμορφώνονται δύο κόμβοι σε παγκόσμιο επίπεδο: η Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ για την Ασία, και η Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ για τις δυτικές περιοχές.

Καθώς η εγγύτητα με τους πελάτες έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία, οι ελβετικές τράπεζες έχουν επεκταθεί σε άλλους σημαντικούς κόμβους, πρόσθεσε ο Kahlich. «Η UBS (UBSG.S), ανοίγει νέα καρτέλα, είναι η νούμερο ένα στην διαχείριση περιουσίας τόσο στη Σιγκαπούρη όσο και στο Χονγκ Κονγκ», είπε.

