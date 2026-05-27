Σέρρες: 10χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε αρδευτικό κανάλι

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στις Σέρρες, καθώς ένα παιδί ηλικίας περίπου 10 ετών, εντοπίστηκε νεκρό σε αρδευτικό κανάλι.

Το συμβάν έλαβε χώρα στην Ηράκλεια Σερρών, και σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι Αρχές ενημερώθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης για το περιστατικό κι αμέσως έσπευσε στο σημείο περιπολικό.

Το παιδί εντοπίστηκε μέσα στο αρδευτικό κανάλι και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Εν συνεχεία, το παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και το διακόμισε στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας, ενώ η σορός του μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο των Σερρών για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Την υπόθεση ερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Ηράκλειας.

