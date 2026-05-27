Γεραπετρίτης: Η Ευρώπη αντιμετωπίζει υβριδικές απειλές από βορρά και νότο

Τι δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών μετά τη συνάντηση που είχε με την ομόλογό του της Φινλανδίας

Παναγιώτης Βελισσάρης

Γεραπετρίτης: Η Ευρώπη αντιμετωπίζει υβριδικές απειλές από βορρά και νότο

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης

SOOC
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ευρώπη αντιμετωπίζει υβριδικές και ασύμμετρες απειλές τόσο από τον βορρά όσο και από τον νότο, καθιστώντας αναγκαία την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.
  • Ελλάδα και Φινλανδία συμφωνούν στην ανάγκη για μια ισχυρή, διευρυμένη και στρατηγικά αυτόνομη Ευρωπαϊκή Ένωση, με κοινή προτεραιότητα τη διεύρυνση προς τα Δυτικά Βαλκάνια.
  • Η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης είναι κρίσιμη για την αντιμετώπιση κρίσεων και την εξάρτηση σε τομείς όπως η άμυνα, η ενέργεια και οι αλυσίδες εφοδιασμού.
  • Η Ελλάδα δίνει έμφαση στη θαλάσσια ασφάλεια και καταδικάζει τον σκιώδη στόλο που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, ενώ δηλώνει έτοιμη να συμβάλλει στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, ειδικά στο Στενό του Ορμούζ.
  • Οι δύο χώρες ενισχύουν τη διμερή συνεργασία σε θέματα οικονομίας, τεχνολογίας και τουρισμού, με κοινή δέσμευση για προώθηση της διεθνούς νομιμότητας και πολυμερούς διπλωματίας.
Snapshot powered by AI

«Ως κράτη της βόρειας και νότιας γειτονίας της ΕΕ και του ΝΑΤΟ αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις, ασύμμετρες και υβριδικές απειλές που υπενθυμίζουν ότι η ασφάλεια της Ευρώπης είναι αδιαίρετη», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε κοινές δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με την υπουργό Εξωτερικών της Φινλανδίας Ελίνα Βαλτόνεν (Elina Valtonen).

Όπως τόνισε, «οι απειλές δεν προέρχονται αναγκαστικά από συμβατικά μέσα, αλλά από μέσα, τα οποία είναι δύσκολο να μπορέσει να τα αντιμετωπίσει ένα κράτος μόνο του» και πρόσθεσε: «Για τον λόγο αυτό, η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών, η αλληλεγγύη μεταξύ των συμμετεχόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απολύτως αναγκαία».

Ο υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε πως Ελλάδα και Φινλανδία, εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, έχουν «κοινές προτεραιότητες σχετικά με τις σύνθετες προκλήσεις της παρούσας γεωπολιτικής συγκυρίας. Συγκλίνουμε στις απόψεις μας για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας ισχυρής, διευρυμένης, ανταγωνιστικής και στρατηγικά αυτόνομης Ευρώπης στο μέλλον».

Ως προς τη Διεύρυνση, σημείωσε πως αποτελεί κοινή επιδίωξη η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ευρωπαϊκή οικογένεια. 'Αλλωστε, υπενθύμισε, η Ελλάδα, ως το αρχαιότερο μέλος της ΕΕ στην περιοχή, παραμένει σταθερά υποστηρικτής της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων, στη βάση των αρχών της αιρεσιμότητας και των ιδίων επιδόσεων, με πλήρη σεβασμό στα θεμελιώδη, το διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας που πρέπει να διέπουν τα κράτη.

Ως προς την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, «συμφωνούμε ότι απαιτείται η οικοδόμηση ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τη βιομηχανία εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων και αβεβαιοτήτων».

Σε ό,τι αφορά τη γεωπολιτική Ένωση, επεσήμανε πως οι τρεις παρατεταμένες κρίσεις στην ευρύτερη γειτονιά μας, στην Ουκρανία, τη Γάζα και τη Μέση Ανατολή και στο Ιράν «ανέδειξαν ότι η εξάρτηση σε στρατηγικούς τομείς, όπως στην αμυντική παραγωγή, την ενέργεια, τις αλυσίδες εφοδιασμού, μπορεί να μας καταστήσει ευάλωτους».

«Η μετάβαση στη στρατηγική αυτονομία, με παράλληλη διατήρηση ισχυρού του ευρωπαϊκού πόλου αποτελεί αναγκαία συνθήκη», υπογράμμισε και τόνισε πως τα θέματα αυτά που συνδέονται με τη μελλοντική αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης και θα απασχολήσουν τους υπουργούς Εξωτερικών στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, το οποίο συνεδριάζει σήμερα και αύριο στην Κύπρο.

«Φινλανδία και Ελλάδα, κράτη του Ευρωπαϊκού Βορρά και Νότου αντίστοιχα, συμμεριζόμαστε την πεποίθηση ότι η γεωγραφία εξακολουθεί να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Θεωρούμε αναγκαίο να υπάρξει περιφερειακός διάλογος και για αυτό το λόγο θα αναπτύξουμε τη συνεργασία μας με την αγαπητή υπουργό για τα κρίσιμα θέματα που αφορούν την Ευρώπη».

Ακόμη τόνισε πως καθίσταται σαφές ότι από την Αρκτική έως τη Μεσόγειο, η κλιματική κρίση δεν αποτελεί μόνο περιβαλλοντικό ζήτημα αλλά και κρίσιμο παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας για όλη την Ευρώπη. «Χωρίς περιβαλλοντική ισορροπία δεν μπορείς να αναζητήσεις ανάπτυξη», ανέφερε.

Ο υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε πως η Ελλάδα ως έθνος με μακρά ναυτική παράδοση, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη θαλάσσια ασφάλεια και στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

«Ως εκ τούτου τασσόμαστε κατά της ύπαρξης του λεγόμενου σκιώδους στόλου, ο οποίος παραβιάζει ευθέως τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για το θαλάσσιο περιβάλλον», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

«Η Ελλάδα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου» επεσήμανε και πρόσθεσε: «Επιβεβαιώνουμε εκ νέου την ετοιμότητά μας να συμβάλλουμε σε κατάλληλες προσπάθειες υπέρ της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ όταν το περιβάλλον το επιτρέψει, σε πλήρη συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Είναι απολύτως αναγκαίο να υπάρξει ασφάλεια σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές, ειδικά σε αυτές όπου υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση. Καμιά ενέργεια δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας».

Υπενθύμισε πως τον περασμένο Οκτώβριο στο Ελσίνκι οι δύο χώρες δεσμεύτηκαν να εργαστούν πιο εντατικά για τη ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας.

«Η οικονομία, οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και ο τουρισμός αποτελούν ιδιαίτερου κοινού ενδιαφέροντος θέματα, επί των οποίων είχαμε σήμερα εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων», ανέφερε.

«Κοινή μας βούληση είναι, εξάλλου, η διατήρηση στενού συντονισμού στους διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΗΕ και ο ΙΜΟ, με στόχο την προώθηση της διεθνούς νομιμότητας, της πολυμέρειας και της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας», επεσήμανε.

«Οφείλουμε να ενώσουμε τις φωνές υπέρ της πολυμερούς διπλωματίας, ως απαραίτητου εργαλείου για την αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων και υπερεθνικών κρίσεων, όπως οι σημερινές τα οποία ξεπερνούν τους γεωγραφικούς περιορισμούς», κατέληξε.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επισπεύδει διαδικασίες στον ΣΥΡΙΖΑ η ΕΛΑΣ του Τσίπρα

07:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Σήμερα το δεύτερο κύμα πληρωμών σε 1,7 εκατ. συνταξιούχους

07:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ισοβίτες έκαναν την φυλακή… μπαρ με ποτά και ναρκωτικά – Βίντεο ντοκουμέντο

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με νεκρό 10χρονο στις Σέρρες: Εξετάζεται το σενάριο ηλεκτροπληξίας - Σήμερα οι απαντήσεις

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης ακουμπά στην κοινωνία και παίρνει πάνω του τη μάχη του 2027

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Matthew Boyle του Breitbart στο Newsbomb: «Η Ελλάδα θα μπει σε χρυσή εποχή - Οι Βρυξέλλες πρέπει να κοιτούν προς την Αθήνα» - Ο Βανς θέλει να πάει στο Άγιο Όρος

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ποιοι είναι οι ένοπλοι που άνοιξαν πυρ στην καρδιά της Πατησίων

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Χτυπήθηκε από ρεύμα ο 10χρονος - Βρέθηκε καλώδιο ρευματοκλοπής στο αρδευτικό κανάλι

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (28/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52LIFESTYLE

Τα πάνω κάτω στην πρωινή ζώνη – Η «γκρίνια» για τα λεφτά, η νέα εποχή στο STAR και οι ήρεμες δυνάμεις

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ασθένεια «χτύπησε» πεζοπόρους - Άγνωστο πως έγινε η μετάδοση πάνω στο βουνό

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 28 Μαΐου

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σύμβουλος της CIA: Ισχυρισμοί για 4 «εξωγήινες φυλές» και μυστήριο με ερευνητή UFO

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ: Επιστρέφει «σπίτι» του, αρχίζουν οι ημιτελικοί

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα έντασης στο Ορμούζ: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones – Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό τάνκερ – Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στο Κουβέιτ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με την καθιερωμένη απογευματινή αστάθεια η Πέμπτη – Η πρόγνωση μέχρι του Αγίου Πνεύματος

05:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (56η κλήρωση)

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ποιοι είναι οι ένοπλοι που άνοιξαν πυρ στην καρδιά της Πατησίων

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

19:16LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Σύσσωμη η τοπική κοινωνία του Ευηνοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας στην ταφή της - Εικόνες

08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

21:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πυροβολισμοί στην Πατησίων: Αυτοί είναι οι δράστες με το βαρύ ποινικό παρελθόν πίσω από την ένοπλη επίθεση

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Matthew Boyle του Breitbart στο Newsbomb: «Η Ελλάδα θα μπει σε χρυσή εποχή - Οι Βρυξέλλες πρέπει να κοιτούν προς την Αθήνα» - Ο Βανς θέλει να πάει στο Άγιο Όρος

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σύμβουλος της CIA: Ισχυρισμοί για 4 «εξωγήινες φυλές» και μυστήριο με ερευνητή UFO

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ασθένεια «χτύπησε» πεζοπόρους - Άγνωστο πως έγινε η μετάδοση πάνω στο βουνό

06:52LIFESTYLE

Τα πάνω κάτω στην πρωινή ζώνη – Η «γκρίνια» για τα λεφτά, η νέα εποχή στο STAR και οι ήρεμες δυνάμεις

20:05LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: «Καλώς το αστέρι του ουρανού» - Ανατρίχιασε ο σπαραγμός της μητέρας της

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στη δίκη των Τεμπών: «Δεν ντράπηκες, δικηγόρε, να χρησιμοποιήσεις το παιδί;»

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα έντασης στο Ορμούζ: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones – Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό τάνκερ – Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στο Κουβέιτ

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Την χτυπούσε στο κεφάλι στη μέση του δρόμου – Περαστικοί «έκοψαν» τον δρόμο σε περιπολικό

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Χτυπήθηκε από ρεύμα ο 10χρονος - Βρέθηκε καλώδιο ρευματοκλοπής στο αρδευτικό κανάλι

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Το χαρτονόμισμα των 0 ευρώ υπάρχει και έχει τιμή - Δείτε πού μπορείτε να το βρείτε

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Θράκη: Τούρκοι φτιάχνουν «μαϊμού» εταιρίες και αγοράζουν ελληνική γη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ