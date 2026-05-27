Γεραπετρίτης: Η Ευρώπη αντιμετωπίζει υβριδικές απειλές από βορρά και νότο

Snapshot Η Ευρώπη αντιμετωπίζει υβριδικές και ασύμμετρες απειλές τόσο από τον βορρά όσο και από τον νότο, καθιστώντας αναγκαία την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Ελλάδα και Φινλανδία συμφωνούν στην ανάγκη για μια ισχυρή, διευρυμένη και στρατηγικά αυτόνομη Ευρωπαϊκή Ένωση, με κοινή προτεραιότητα τη διεύρυνση προς τα Δυτικά Βαλκάνια.

Η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης είναι κρίσιμη για την αντιμετώπιση κρίσεων και την εξάρτηση σε τομείς όπως η άμυνα, η ενέργεια και οι αλυσίδες εφοδιασμού.

Η Ελλάδα δίνει έμφαση στη θαλάσσια ασφάλεια και καταδικάζει τον σκιώδη στόλο που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, ενώ δηλώνει έτοιμη να συμβάλλει στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, ειδικά στο Στενό του Ορμούζ.

Οι δύο χώρες ενισχύουν τη διμερή συνεργασία σε θέματα οικονομίας, τεχνολογίας και τουρισμού, με κοινή δέσμευση για προώθηση της διεθνούς νομιμότητας και πολυμερούς διπλωματίας.

«Ως κράτη της βόρειας και νότιας γειτονίας της ΕΕ και του ΝΑΤΟ αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις, ασύμμετρες και υβριδικές απειλές που υπενθυμίζουν ότι η ασφάλεια της Ευρώπης είναι αδιαίρετη», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε κοινές δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με την υπουργό Εξωτερικών της Φινλανδίας Ελίνα Βαλτόνεν (Elina Valtonen).

Όπως τόνισε, «οι απειλές δεν προέρχονται αναγκαστικά από συμβατικά μέσα, αλλά από μέσα, τα οποία είναι δύσκολο να μπορέσει να τα αντιμετωπίσει ένα κράτος μόνο του» και πρόσθεσε: «Για τον λόγο αυτό, η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών, η αλληλεγγύη μεταξύ των συμμετεχόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απολύτως αναγκαία».

Ο υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε πως Ελλάδα και Φινλανδία, εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, έχουν «κοινές προτεραιότητες σχετικά με τις σύνθετες προκλήσεις της παρούσας γεωπολιτικής συγκυρίας. Συγκλίνουμε στις απόψεις μας για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας ισχυρής, διευρυμένης, ανταγωνιστικής και στρατηγικά αυτόνομης Ευρώπης στο μέλλον».

Ως προς τη Διεύρυνση, σημείωσε πως αποτελεί κοινή επιδίωξη η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ευρωπαϊκή οικογένεια. 'Αλλωστε, υπενθύμισε, η Ελλάδα, ως το αρχαιότερο μέλος της ΕΕ στην περιοχή, παραμένει σταθερά υποστηρικτής της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων, στη βάση των αρχών της αιρεσιμότητας και των ιδίων επιδόσεων, με πλήρη σεβασμό στα θεμελιώδη, το διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας που πρέπει να διέπουν τα κράτη.

Ως προς την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, «συμφωνούμε ότι απαιτείται η οικοδόμηση ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τη βιομηχανία εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων και αβεβαιοτήτων».

Σε ό,τι αφορά τη γεωπολιτική Ένωση, επεσήμανε πως οι τρεις παρατεταμένες κρίσεις στην ευρύτερη γειτονιά μας, στην Ουκρανία, τη Γάζα και τη Μέση Ανατολή και στο Ιράν «ανέδειξαν ότι η εξάρτηση σε στρατηγικούς τομείς, όπως στην αμυντική παραγωγή, την ενέργεια, τις αλυσίδες εφοδιασμού, μπορεί να μας καταστήσει ευάλωτους».

«Η μετάβαση στη στρατηγική αυτονομία, με παράλληλη διατήρηση ισχυρού του ευρωπαϊκού πόλου αποτελεί αναγκαία συνθήκη», υπογράμμισε και τόνισε πως τα θέματα αυτά που συνδέονται με τη μελλοντική αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης και θα απασχολήσουν τους υπουργούς Εξωτερικών στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, το οποίο συνεδριάζει σήμερα και αύριο στην Κύπρο.

«Φινλανδία και Ελλάδα, κράτη του Ευρωπαϊκού Βορρά και Νότου αντίστοιχα, συμμεριζόμαστε την πεποίθηση ότι η γεωγραφία εξακολουθεί να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Θεωρούμε αναγκαίο να υπάρξει περιφερειακός διάλογος και για αυτό το λόγο θα αναπτύξουμε τη συνεργασία μας με την αγαπητή υπουργό για τα κρίσιμα θέματα που αφορούν την Ευρώπη».

Ακόμη τόνισε πως καθίσταται σαφές ότι από την Αρκτική έως τη Μεσόγειο, η κλιματική κρίση δεν αποτελεί μόνο περιβαλλοντικό ζήτημα αλλά και κρίσιμο παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας για όλη την Ευρώπη. «Χωρίς περιβαλλοντική ισορροπία δεν μπορείς να αναζητήσεις ανάπτυξη», ανέφερε.

Ο υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε πως η Ελλάδα ως έθνος με μακρά ναυτική παράδοση, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη θαλάσσια ασφάλεια και στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

«Ως εκ τούτου τασσόμαστε κατά της ύπαρξης του λεγόμενου σκιώδους στόλου, ο οποίος παραβιάζει ευθέως τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για το θαλάσσιο περιβάλλον», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

«Η Ελλάδα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου» επεσήμανε και πρόσθεσε: «Επιβεβαιώνουμε εκ νέου την ετοιμότητά μας να συμβάλλουμε σε κατάλληλες προσπάθειες υπέρ της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ όταν το περιβάλλον το επιτρέψει, σε πλήρη συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Είναι απολύτως αναγκαίο να υπάρξει ασφάλεια σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές, ειδικά σε αυτές όπου υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση. Καμιά ενέργεια δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας».

Υπενθύμισε πως τον περασμένο Οκτώβριο στο Ελσίνκι οι δύο χώρες δεσμεύτηκαν να εργαστούν πιο εντατικά για τη ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας.

«Η οικονομία, οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και ο τουρισμός αποτελούν ιδιαίτερου κοινού ενδιαφέροντος θέματα, επί των οποίων είχαμε σήμερα εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων», ανέφερε.

«Κοινή μας βούληση είναι, εξάλλου, η διατήρηση στενού συντονισμού στους διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΗΕ και ο ΙΜΟ, με στόχο την προώθηση της διεθνούς νομιμότητας, της πολυμέρειας και της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας», επεσήμανε.

«Οφείλουμε να ενώσουμε τις φωνές υπέρ της πολυμερούς διπλωματίας, ως απαραίτητου εργαλείου για την αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων και υπερεθνικών κρίσεων, όπως οι σημερινές τα οποία ξεπερνούν τους γεωγραφικούς περιορισμούς», κατέληξε.