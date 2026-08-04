Σαμοθράκη: Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται ο νεαρός που τραυματίστηκε όταν έπεσε σε γεώτρηση

Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του νεαρού που τραυματίστηκε στην περιοχή των Ιαματικών Λουτρών στα Θέρμα στη Σαμοθράκη, σύμφωνα ανακοίνωση του Δήμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έπειτα από σχετική ενημέρωση που έλαβε ο Δήμαρχος σχετικά με την κατάσταση υγείας του τραυματία, ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης με εγκαύματα.

Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης Αθανάσιος Βίτσας αναφέρει στη δήλωσή του: «Σχετικά με το ατύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή των Ιαματικών Λουτρών στα Θέρμα Σαμοθράκης, εκφράζουμε καταρχάς τις θερμότερες ευχές μας για την ταχεία ανάρρωση του νεαρού που τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για την αντιμετώπιση των εγκαυμάτων του. Κατόπιν επικοινωνίας που είχα προκειμένου να ενημερωθώ για την κατάσταση της υγείας του, πληροφορήθηκα ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβα, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο, ενώ η νοσηλεία του θα συνεχιστεί για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αποκατάστασή του».

Ως προς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό ο κ. Βίτσας σημειώνει ότι διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ «ο Δήμος Σαμοθράκης βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε πλήρη συνεργασία μαζί τους, παρέχοντας κάθε αναγκαίο στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στη διερεύνηση της υπόθεσης».

«Με αφορμή το περιστατικό, καλούμε για ακόμη μία φορά κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να τηρούν τις σχετικές σημάνσεις ασφαλείας, να αποφεύγουν την πρόσβαση σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες και να επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή, με γνώμονα την προστασία της σωματικής τους ακεραιότητας», προσθέτει ο δήμαρχος.

Σημειώνεται πως ο νεαρός τουρίστας υπέστη εγκαύματα σε ατύχημα που συνέβη -υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες- στην περιοχή των Ιαματικών Λουτρών Σαμοθράκης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης