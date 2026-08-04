Τραμπ κατά Κίνας με κατώτατο όριο τιμών και δασμούς - Στόχος τα μικροτσίπ

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να καθορίσει ένα κατώτατο όριο τιμών και να επιβάλει δασμούς στο πολυπυρίτιο και σε συναφή προϊόντα, σύμφωνα με τέσσερα άτομα που μίλησαν στο Reuters για το σχέδιο, τοποθετώντας έτσι ένα υλικό ζωτικής σημασίας για τα ηλιακά πάνελ και τους ημιαγωγούς στο επίκεντρο των προσπαθειών των ΗΠΑ να ανταγωνιστούν την Κίνα στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης και της ενέργειας.

Η απόφαση, η οποία αναμένεται να ληφθεί αργότερα αυτό το μήνα, αποσκοπεί στην προστασία των αμερικανικών εργοστασίων πολυπυριτίου που ανήκουν στις εταιρείες Hemlock Semiconductor και Wacker Chemie (WCHG.DE), ανοίγει νέα καρτέλα από τις αυξανόμενες φιλοδοξίες της Κίνας στην αλυσίδα εφοδιασμού των μικροτσίπ.