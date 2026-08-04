Ναύπλιο: Προθεσμία να απολογηθούν την Πέμπτη πήραν οι δύο Ινδοί που δολοφόνησαν τον ψυχολόγο

Οι δύο άνδρες φέρεται να δολοφόνησαν τον 59χρονο δολοφόνο το βράδυ της 24ης Ιουλίου

Ελένη Ευστρατίου

Ναύπλιο: Προθεσμία να απολογηθούν την Πέμπτη πήραν οι δύο Ινδοί που δολοφόνησαν τον ψυχολόγο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Δύο Ινδοί ηλικίας 20 και 24 ετών ομολόγησαν τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου στο Ναύπλιο.
  • Η δολοφονία φέρεται να συνέβη το βράδυ της 24ης Ιουλίου.
  • Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν αναβολή για την απολογία τους μέχρι την Πέμπτη 6 Αυγούστου.
  • Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία, ληστεία και οπλοκατοχή.
  • Η υπεράσπιση ζήτησε επιπλέον χρόνο για μελέτη της δικογραφίας και προετοιμασία των απολογιών.
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Στα δικαστήρια Ναυπλίου μεταφέρθηκαν σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου οι δύο καθ' ομολογίαν δολοφόνοι του 59χρονου ψυχολόγου, ηλικίας 20 και 24 ετών.

Οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν αναβολή για την απολογία τους μέχρι την Πέμπτη 6 Αυγούστου.

Όπως εξήγησε στις Αργολικές Ειδήσεις ο δικηγόρος του ενός κατηγορούμενου, Παναγιώτης Μπέσκας, η υπεράσπιση ζήτησε την αναβολή προκειμένου να έχει περισσότερο χρόνο ώστε να μελετήσει τη δικογραφία και να προετοιμάσει τις απολογίες.

Οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρές κατηγορίες για ανθρωποκτονία, ληστεία και οπλοκατοχή.

Πώς έγινε η δολοφονία

Η εξαφάνιση του 59χρονου είχε δηλωθεί το βράδυ της 25ης Ιουλίου από συγγενικό του πρόσωπο.

Στις 2 Αυγούστου εντοπίστηκε νεκρός σε δύσβατη περιοχή στα Χιντέικα της Κάντιας, στον Δήμο Ναυπλιέων. Σύμφωνα με το argolida24, η σορός του άνδρα βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη, σε σημείο αρκετά μακριά από την περιοχή όπου είχαν εντοπιστεί τις προηγούμενες ημέρες το όχημά του.

Μετά την αξιολόγηση των στοιχείων και των ευρημάτων προέκυψε ότι το βράδυ της 24ης Ιουλίου οι δύο κατηγορούμενοι επιβιβάστηκαν στο όχημα του θύματος και μετέβησαν σε περιοχή του Δήμου Ναυπλιέων. Εκεί, σύμφωνα με την αστυνομία, τον ακινητοποίησαν και τον τραυμάτισαν θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο.

Στη συνέχεια αφαίρεσαν χρηματικό ποσό, το κινητό τηλέφωνο και το αυτοκίνητό του, το οποίο εγκατέλειψαν αργότερα σε λόφο κοντά στην περιοχή όπου διέμεναν.

Μετά τις ομολογίες των δύο συλληφθέντων, οι αστυνομικοί εντόπισαν το βράδυ της Κυριακής τη σορό του 59χρονου σε δύσβατη αγροτοδασική περιοχή των Ιρίων, στο σημείο που είχαν υποδείξει οι ίδιοι. Στον χώρο μετέβη ιατροδικαστής, καθώς και κλιμάκιο της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις.

Κατά πληροφορίες του argolikeseidhseis.gr, κατά την απολογία τους οι δύο κατηγορούμενοι παραδέχθηκαν τη συμμετοχή τους στην εγκληματική ενέργεια, ωστόσο επιχείρησαν να μεταθέσουν ο ένας στον άλλον την ευθύνη για το θανατηφόρο χτύπημα, υποδεικνύοντας τον συνεργό τους ως φυσικό αυτουργό.

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