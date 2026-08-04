Καιρός – Πρόγνωση Κολυδά: Έρχεται άνοδος θερμοκρασίας, πότε αναμένεται η κορύφωση

Όσα αναφέρει στην εκτίμησή του ο μετεωρολόγος της ΕΜΥ

Παναγιώτης Βελισσάρης

Καιρός – Πρόγνωση Κολυδά: Έρχεται άνοδος θερμοκρασίας, πότε αναμένεται η κορύφωση
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  • Η θερμοκρασία θα αυξηθεί και θα κορυφωθεί μεταξύ 8 και 10 Αυγούστου, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά της Ελλάδας.
  • Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Λαμία και τη Λάρισα, όπου μερικές μέγιστες μπορεί να φτάσουν ή να ξεπεράσουν τους 39 και 40°C.
  • Η γενική εικόνα του καιρού θα παραμείνει κατά βάση ξηρή με ελάχιστες πιθανότητες για αξιόλογη βροχόπτωση, ενώ τοπική αστάθεια ενδέχεται να εμφανιστεί μετά τις 9–10 Αυγούστου σε ορισμένες περιοχές.
  • Μετά τις 10–11 Αυγούστου προβλέπεται σταδιακή μείωση της θερμοκρασίας, χωρίς όμως επιστροφή σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές.
  • Η πρόγνωση μετά την 10η ημέρα έχει αυξημένη αβεβαιότητα, αλλά η γενική τάση για θερμή και ξηρή περίοδο παραμένει σταθερή.
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Άνοδο της θερμοκρασίας η οποία θα κορυφωθεί κατά το διάστημα από τις 8 έως και τις 10 Αυγούστου, προβλέπει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Όπως αναφέρει οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Εκτιμά δε πως «η εικόνα θα παραμείνει κατά βάση ξηρή, χωρίς να διαφαίνεται κάποια οργανωμένη ή γενικευμένη μεταβολή, αν και μετά τις 10 Αυγούστου εμφανίζονται τοπικά σήματα αστάθειας, κυρίως σε τμήματα της ηπειρωτικής χώρας».

«Στη Λαμία και τη Λάρισα διαμορφώνεται η θερμότερη τάση, με τα ensemble να δείχνουν αυξημένη πιθανότητα για πολύ υψηλές μέγιστες και ορισμένα θερμότερα μέλη να προσεγγίζουν ή να ξεπερνούν τους 39–40°C. Ωστόσο, οι διάμεσες τιμές παραμένουν χαμηλότερες, κάτι που σημαίνει ότι οι ακραίες τιμές δεν αποτελούν ακόμη το κυρίαρχο σενάριο» σημείωσε ο μετεωρολόγος.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παραθέτει ο κ. Κολυδάς, η μέγιστη θερμοκρασία που δείχνουν τα προγνωστικά για τη Λάρισα αναμένεται στους 38,8 βαθμούς, στη Λαμία 40,5, στην Αθήνα 36,9, στη Θεσσαλονίκη 38,8 και στην Πάτρα 37,4.

Αναλυτικά η εκτίμηση του Θοδωρή Κολυδά

Οι 10ήμερες αλλά και 15ήμερες ensemble προγνώσεις δεν πρέπει να διαβάζονται ως μία «ακριβής πρόγνωση» για κάθε ημέρα, αλλά ως εργαλείο εκτίμησης της τάσης και της αβεβαιότητας. Κάθε σύστημα εκτελεί πολλές διαφορετικές προσομοιώσεις, τα λεγόμενα μέλη, με ελαφρώς διαφορετικές αρχικές συνθήκες.

Όσο τα μέλη παραμένουν συγκεντρωμένα, η αξιοπιστία είναι μεγαλύτερη· όταν αρχίζουν να αποκλίνουν και τα χρωματιστά διαστήματα διευρύνονται, η αβεβαιότητα αυξάνεται.

Συνήθως, μέχρι την 6η–7η ημέρα μπορούμε να έχουμε αρκετά καλή εμπιστοσύνη στη γενική εξέλιξη. Μέχρι περίπου τη 10η ημέρα διατηρείται αξιόλογη χρησιμότητα για την τάση, όχι όμως για ακριβείς θερμοκρασίες ή τοπικά φαινόμενα. Μετά τη 10η ημέρα, οι χάρτες μάς δείχνουν κυρίως το πιθανότερο σενάριο και το εύρος των εναλλακτικών εξελίξεων.

Η βασική εικόνα που προκύπτει είναι μια σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας έως περίπου τις 8–10 Αυγούστου, με τις υψηλότερες τιμές να αφορούν κυρίως τα ηπειρωτικά. Η άνοδος είναι πιο έντονη στη Θεσσαλία, στη Φθιώτιδα και σε τμήματα της Μακεδονίας.

Στη Λαμία και τη Λάρισα διαμορφώνεται η θερμότερη τάση, με τα ensemble να δείχνουν αυξημένη πιθανότητα για πολύ υψηλές μέγιστες και ορισμένα θερμότερα μέλη να προσεγγίζουν ή να ξεπερνούν τους 39–40°C. Ωστόσο, οι διάμεσες τιμές παραμένουν χαμηλότερες, κάτι που σημαίνει ότι οι ακραίες τιμές δεν αποτελούν ακόμη το κυρίαρχο σενάριο.

Λαμία

Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα διακρίνεται επίσης άνοδος, με κορύφωση γύρω στο δεύτερο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Στην Αθήνα οι μέγιστες κινούνται κυρίως στα μέσα προς υψηλά επίπεδα των 30°C, ενώ στη Θεσσαλονίκη η θερμή φάση φαίνεται να κορυφώνεται λίγο πριν ή γύρω στις 9 Αυγούστου.

Αθήνα

Θεσσαλονίκη

Πάτρα

Σε Καβάλα και Ηράκλειο η άνοδος είναι πιο συγκρατημένη, ιδιαίτερα στο Ηράκλειο, όπου η θαλάσσια επίδραση περιορίζει τις πολύ υψηλές τιμές. Μετά τις 10–11 Αυγούστου διαφαίνεται μια σταδιακή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας στις περισσότερες περιοχές, χωρίς όμως επιστροφή σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Παράλληλα, αυξάνεται σημαντικά η διασπορά των μελών, άρα και η αβεβαιότητα.

Υετός

Η γενική εικόνα παραμένει ξηρή. Οι περισσότερες περιοχές εμφανίζουν ελάχιστο ή μηδενικό διάμεσο υετό. Μικρό σήμα για πρόσκαιρη αστάθεια υπάρχει κυρίως μετά τις 9–10 Αυγούστου σε Καβάλα, Θεσσαλονίκη και τοπικά στη Λαμία, αλλά οι πιθανότητες για αξιόλογα ύψη βροχής παραμένουν χαμηλές έως μέτριες. Δεν διακρίνεται προς το παρόν οργανωμένη ή γενικευμένη μεταβολή του καιρού. Συνολικά, το επόμενο 15ήμερο χαρακτηρίζεται από θερμή και κατά βάση ξηρή περίοδο, με κορύφωση της ζέστης περίπου στο διάστημα 8–10 Αυγούστου και σταδιακή υποχώρηση στη συνέχεια. Οι ακριβείς τιμές μετά τη 10η ημέρα χρειάζονται ιδιαίτερη επιφύλαξη, όμως η γενική τάση παραμένει σαφής.

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