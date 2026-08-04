Φωτιά σε υπόγειο εργοταξίου στον Πειραιά

Φωτιά ξέσπασε σε υπόγειο χώρο εργοταξίου στο δικαστικό Μέγαρο του Πειραιά και υπήρξε άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η φωτιά δεν περιορίστηκε στο υπόλοιπο κτήριο επί των οδών Μεθώνης και Φωκίωνος, αλλά ούτε και σε παρακείμενα, ενώ για την κατάσβεσή της επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους ή τραυματίες.