Φωτιά σε υπόγειο εργοταξίου στον Πειραιά
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Φωτιά ξέσπασε σε υπόγειο χώρο εργοταξίου στο δικαστικό Μέγαρο του Πειραιά και υπήρξε άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Η φωτιά δεν περιορίστηκε στο υπόλοιπο κτήριο επί των οδών Μεθώνης και Φωκίωνος, αλλά ούτε και σε παρακείμενα, ενώ για την κατάσβεσή της επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους ή τραυματίες.
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