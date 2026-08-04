Κιλκίς: Φωτιά στην περιοχή Κοτύλη

Snapshot Φωτιά ξέσπασε στην αγροτοδασική περιοχή Κοτύλη του Κιλκίς γύρω στις 13:10.

Στη φωτιά επιχειρούν 40 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου, 15 οχήματα και υδροφόρες του Δήμου Παιονίας.

Η Πυροσβεστική έχει κινητοποιήσει ισχυρές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά στην περιοχή Κοτύλη του Κιλκίς. Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 13:10 σε αγροτοδασική έκταση ενώ για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς 40 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Παιονίας. Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.