Φωτιά τώρα στον Άγιο Λαυρέντιο στο Πήλιο - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου.  

Μιχάλης Παπαδάκος

Φωτιά τώρα στον Άγιο Λαυρέντιο στο Πήλιο - Επιχειρούν εναέρια μέσα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου και 8 οχήματα.
  • Επιχειρούν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ και 3 αεροσκάφη.
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Σε εξέλιξη βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα φωτιά στην περιοχή του Αγίου Λαυρεντίου στο Πήλιο. Στην πυρκαγιά επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη αποτελούμενη από 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου και 8 οχήματα.

Στη μάχη της κατάσβεσης έχουν ριχτεί και υδροφόρες ΟΤΑ.

Από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη.

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