Φωτιά τώρα στον Άγιο Λαυρέντιο στο Πήλιο - Επιχειρούν εναέρια μέσα
Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου.
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- Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου και 8 οχήματα.
- Επιχειρούν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ και 3 αεροσκάφη.
Σε εξέλιξη βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα φωτιά στην περιοχή του Αγίου Λαυρεντίου στο Πήλιο. Στην πυρκαγιά επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη αποτελούμενη από 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου και 8 οχήματα.
Στη μάχη της κατάσβεσης έχουν ριχτεί και υδροφόρες ΟΤΑ.
Από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη.
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