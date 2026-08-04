Φωτιά τώρα στον Άγιο Λαυρέντιο στο Πήλιο - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Snapshot Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου και 8 οχήματα.

Επιχειρούν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ και 3 αεροσκάφη. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα φωτιά στην περιοχή του Αγίου Λαυρεντίου στο Πήλιο. Στην πυρκαγιά επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη αποτελούμενη από 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου και 8 οχήματα.

Στη μάχη της κατάσβεσης έχουν ριχτεί και υδροφόρες ΟΤΑ.

Από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη.