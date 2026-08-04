«Σαν να άνοιξε μια πύλη στην κόλαση»: Συγκλονίζει ο γιος της δημοσιογράφου Δάφνης Καρουάνα Γκαλίζια

Snapshot Η Δάφνη Καρουάνα Γκαλιζία ερευνούσε υποψίες διαφθοράς που αφορούσαν τον επιχειρηματία Γιόργκεν Φένεχ και μέλη της κυβέρνησης της Μάλτας πριν δολοφονηθεί το 2017.

Ο γιος της, Μάθιου Καρουάνα Γκαλιζία, κατέθεσε ότι συμμετείχε στην έρευνα των Panama Papers και βοήθησε τη μητέρα του στην ανάλυση στοιχείων που αποκάλυπταν υπεράκτιες εταιρείες υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Μάλτας.

Η δολοφονία της δημοσιογράφου συνδέεται με τη διαρροή email της εταιρείας Electrogas, που ανήκε εν μέρει στον Φένεχ και είχε κερδίσει κρατική σύμβαση, ενώ ο Φένεχ δικάζεται για την παραγγελία της βομβιστικής επίθεσης.

Μετά τη δολοφονία, ο Μάθιου ίδρυσε το Daphne Project για να συνεχίσει την έρευνα και να αποκαλύψει τους υπεύθυνους, προκαλώντας διεθνή καταδίκη και έρευνες.

Η δίκη του Φένεχ και άλλων κατηγορουμένων συνεχίζεται, ενώ ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες για συνέργεια στην εκούσια ανθρωποκτονία της Καρουάνα Γκαλιζία. Snapshot powered by AI

Η Ντάφνι Καρουάνα Γκαλιζία ερευνούσε υποψίες για διαφθορά από τον επιχειρηματία Γιόργκεν Φένεχ και μέλη της κυβέρνησης της Μάλτας όταν δολοφονήθηκε, όπως άκουσε το σώμα των ενόρκων. Ο Φένεχ, κληρονόμος μιας από τις μεγαλύτερες περιουσίες της Μάλτας, δικάζεται για φόνο, κατηγορούμενος ότι παρήγγειλε και πλήρωσε για τη δολοφονία της Καρουάνα Γκαλιζία σε μία βομβιστική επίθεση με αυτοκίνητο τον Οκτώβριο του 2017.

Ο γιος της δημοσιογράφου, Μάθιου Καρουάνα Γκαλιζία, μηχανικός λογισμικού που ήταν μέλος της ομάδας δημοσιογράφων που κέρδισε το βραβείο Πούλιτζερ για την έρευνα των Panama Papers για τις offshore εταιρείες, κατέθεσε τη Δευτέρα.

Περιέγραψε ότι ήθελε να βοηθάει τη μητέρα του στη δουλειά της, λέγοντας ότι καθώς περισσότερα στοιχεία έρχονταν στο φως, του φαινόταν σαν να είχε ανοίξει μια «πύλη» και μπορούσε να «δει μέσα στην κόλαση». Το 2015, είπε ο Μάθιου, εργαζόταν πάνω στη διαρροή των Panama Papers, ανεβάζοντας εκατομμύρια αρχεία σε μια βάση δεδομένων που χρησιμοποιούσαν δημοσιογράφοι για να ερευνήσουν φορολογικούς παραδείσους.

O Mάθιου Γκαλίζια. γιος της δολοφονημένης δημοσιογράφου AP

Κατά την επεξεργασία των αρχείων, είπε, βρήκε πληροφορίες σχετικές με τη Μάλτα. «Έπρεπε να μοιραστώ αυτά που έβλεπα με τη μητέρα μου. Πίστευα ότι ήταν πολύ σημαντικά». Με την πάροδο του χρόνου, υλικό από τη διαρροή και οι ίδιες οι πηγές της δημοσιογράφου παρείχαν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο τότε υπουργός Ενέργειας της Μάλτας, Κόνραντ Μίτσι, και ο επικεφαλής του προσωπικού του πρωθυπουργού, Κιθ Σέμπρι, είχαν συστήσει υπεράκτιες εταιρείες λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους. Μια εταιρεία λογιστών τους βοηθούσε να ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα αυτών των εταιρειών, είπε ο Μάθιου.

Στους ενόρκους παρουσιάστηκε ένα σχόλιο που άφησε η Ντάφνι στις αρχές του 2017 κάτω από ένα άρθρο εφημερίδας για τον υπουργό και τον αρχηγό του προσωπικού. Έγραψε: «Πόσο απίστευτα διεφθαρμένοι είναι - και ακόμα χειρότερα, δεν μπήκαν στον πειρασμό να διαφθαρούν όταν ήταν ήδη εξαντλημένοι από την εξουσία, αλλά στην πραγματικότητα ανέλαβαν την εξουσία με τον ρητό σκοπό να είναι διεφθαρμένοι. Ήταν ο οδικός τους χάρτης».

Όταν πέθανε το 2017, είπε ο Μάθιου, βοηθούσε τη μητέρα του να επεξεργαστεί μια άλλη διαρροή, η οποία αποτελούνταν από χιλιάδες email αποθηκευμένα στους διακομιστές μιας εταιρείας που ονομάζεται Electrogas, η οποία ανήκε εν μέρει στον Φενέχ. Ένα από τα εμβληματικά έργα της κυβέρνησης Μουσκάτ μετά τη νίκη της στις γενικές εκλογές του 2013 ήταν η ιδιωτικοποίηση ενός βασικού μέρους των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας της Μάλτας. Η σύμβαση είχε κερδηθεί από την Electrogas.

Όταν ρωτήθηκε τι είχε δει στα email, ο Μάθιου είπε: «Όταν άρχισα να λαμβάνω τα δεδομένα και τα έβαλα σε ένα σύστημα για να είναι αναζητήσιμα, μπορούσα να δω ότι ο Γιόργκεν Φένεχ ήταν στο επίκεντρο των πάντων. Παρουσιαζόταν σε αμέτρητα email».

Ο Μάθιου είπε ότι η διαρροή των στοιχείων για την Electrogas συνεχιζόταν την ημέρα που σκοτώθηκε η μητέρα του. Είπε ότι ήθελε να συγκεντρώσει μια ομάδα δημοσιογράφων για να εξετάσουν τα δεδομένα, σε μια συνεργασία παρόμοια με αυτήν που είχε δημιουργήσει τα Panama Papers. Είχε επικοινωνήσει με την Guardian για να ξεκινήσει τις εργασίες για το έργο, αλλά η μητέρα του σκοτώθηκε λίγους μήνες αργότερα. «Δεν καταφέραμε ποτέ να το κάνουμε, και μάλιστα όταν βλέπω αυτά τα email, η καρδιά μου χτυπάει δυνατά επειδή με γυρίζει πίσω σε εκείνη την εποχή που ήμουν με τη μητέρα μου και σχεδίαζα τι να κάνω», είπε στο δικαστήριο.

Μετά τη δολοφονία, ο Μάθιου ίδρυσε το Daphne Project, συνεργαζόμενος με μια ευρύτερη ομάδα, συμπεριλαμβανομένων των Guardian και Reuters, για να συνεχίσει την έρευνα για την Electrogas και να προσπαθήσει να αποκαλύψει ποιος βρισκόταν πίσω από τη δολοφονία της μητέρας του. Το ρεπορτάζ αποκάλυψε στοιχεία που υποδηλώνουν ότι ο Φένεχ σκόπευε να δωροδοκήσει προκειμένου να εξασφαλίσει την παραχώρηση του σταθμού παραγωγής ενέργειας, προκαλώντας διεθνή καταδίκη και έρευνα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι Φένεχ, Μίτσι και Σέμπρι απορρίπτουν κάθε υπόνοια διαφθοράς.

Η κατάθεση κορυφώθηκε όταν ο μάρτυρας ανακάλεσε τις εφιαλτικές στιγμές την ημέρα της δολοφονίας. Δούλευαν μαζί στο σπίτι και εκείνη στη συνέχεια έφυγε με το αυτοκίνητό της για να πάει στην τράπεζα. «Δούλευα πάνω σε κάποιο λογισμικό και άκουσα μια έκρηξη. Άνοιξα την πόρτα, ένιωσα το αίμα να φεύγει... Άρχισα να περπατάω όλο και πιο γρήγορα προς τη στήλη καπνού», είπε. «Πρώτα είδα φωτιά στο δρόμο - ο δρόμος καιγόταν. Είδα κομμάτια μετάλλου και σάρκας. Τα μάτια μου ακολούθησαν τον καπνό και είδα μια τεράστια μπάλα φωτιάς. Έτρεξα προς το μέρος της. Η κόρνα ηχούσε, δεν σταματούσε. Είδα μια σκιά στο αυτοκίνητο και θυμάμαι να λέω "αυτή είναι η μαμά μου"».

Είπε στο δικαστήριο ότι είχε αφήσει στην άκρη τα πάντα για να διασφαλίσει ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτούσαν, εγκαταλείποντας τη δουλειά του, τερματίζοντας την καριέρα του και επιστρέφοντας στη Μάλτα. «Έπρεπε να το κάνουμε αποστολή μας, κάτι που κάναμε. Αυτό είχε τεράστιο προσωπικό κόστος». Ο Φένεχ, ο οποίος δικάζεται για συνέργεια στην εκούσια ανθρωποκτονία της Καρουάνα Γκαλιζία, αρνείται τις κατηγορίες. Η δίκη συνεχίζεται.

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