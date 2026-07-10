Δάφνη Καρουάνα Γκαλιζία: «Ούρλιαζε πανικόβλητη πριν από την έκρηξη» - Συγκλονιστικές μαρτυρίες

«Η δεύτερη έκρηξη διέλυσε το αυτοκίνητό της. Εκτοξεύτηκε σε ένα χωράφι, όπου δημιουργήθηκε μια τεράστια πύρινη σφαίρα», περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Δάφνη Καρουάνα Γκαλιζία: «Ούρλιαζε πανικόβλητη πριν από την έκρηξη» - Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Η δημοσιογράφος και ο επιχειρηματίας που κατηγορείται πως έδωσε την εντολή για την αποτρόπαια δολοφονία της

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Δάφνη Καρουάνα Γκαλιζία φώναζε πανικόβλητη λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη βόμβα που πυροδοτήθηκε στο αυτοκίνητό της στη Μάλτα τον Οκτώβριο του 2017.
  • Δύο εκρήξεις κατέστρεψαν το όχημά της, με τη δεύτερη να το διαλύει και να δημιουργεί τεράστια πύρινη σφαίρα σε χωράφι κοντά στο σημείο.
  • Ο επιχειρηματίας Γιόργκεν Φένεκ κατηγορείται για οργάνωση της δολοφονίας και αντιμετωπίζει ισόβια αν κριθεί ένοχος.
  • Αστυνομικοί επιβεβαίωσαν ότι η έκρηξη προκλήθηκε από βόμβα και βρήκαν διασκορπισμένα μέρη της σορού της δημοσιογράφου στο σημείο.
  • Η δίκη συνεχίζεται με τον Φένεκ να αρνείται όλες τις κατηγορίες για συνέργεια στην ανθρωποκτονία.
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Συγκλονιστικές λεπτομέρειες για τις τελευταίες στιγμές της ερευνητικής δημοσιογράφου Δάφνης Καρουάνα Γκαλιζία ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια της δίκης του επιχειρηματία που κατηγορείται ότι οργάνωσε τη δολοφονία της στη Μάλτα.

Σύμφωνα με μαρτυρία που ακούστηκε στο δικαστήριο, λίγα δευτερόλεπτα πριν από την έκρηξη που στοίχισε τη ζωή της, η δημοσιογράφος φώναζε έντρομη, έχοντας αντιληφθεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Η Καρουάνα Γκαλιζία δολοφονήθηκε τον Οκτώβριο του 2017, όταν εξερράγη βόμβα που είχε τοποθετηθεί κάτω από το κάθισμα του οδηγού του αυτοκινήτου της και πυροδοτήθηκε εξ αποστάσεως. Η δημοσιογράφος είχε αποκαλύψει σειρά υποθέσεων πολιτικής και οικονομικής διαφθοράς στη Μάλτα, ενώ η διαχείριση της υπόθεσης από τις αρχές προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις και οδήγησε τελικά στην παραίτηση του τότε πρωθυπουργού της χώρας, Τζόζεφ Μουσκάτ.

Στο εδώλιο βρίσκεται ο επιχειρηματίας Γιόργκεν Φένεκ, κληρονόμος μεγάλης επιχειρηματικής αυτοκρατορίας στον χώρο των ακινήτων και των ξενοδοχείων. Είναι ένας από τους επτά κατηγορούμενους για εμπλοκή στη δολοφονία και ο τελευταίος που δικάζεται. Αν κριθεί ένοχος, αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Malta Journalist Slaying

Yorgen Fenech

AP

«Την είδα πανικόβλητη πριν από την έκρηξη»

Ο γείτονας της δημοσιογράφου, Φράνσις Σαντ, περιέγραψε στο δικαστήριο τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια του.

Όπως κατέθεσε, η Καρουάνα Γκαλιζία είχε μόλις φύγει από το σπίτι της στο χωριό Μπιντνίγια και είχε βγει στον κεντρικό δρόμο, όταν την είδε να κινείται προς το μέρος του. «Από την έκφρασή της κατάλαβα ότι κάτι είχε συμβεί. Έδειχνε πανικόβλητη», είπε.

Ο μάρτυρας σταμάτησε το αυτοκίνητό του και περιέγραψε δύο διαδοχικές εκρήξεις. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, η πρώτη δεν ήταν αμέσως θανατηφόρα και η δημοσιογράφος παρέμεινε για λίγα δευτερόλεπτα συνειδητή.

«Την άκουσα να ουρλιάζει. Το παράθυρό της ήταν ανοιχτό. Ίσως μέσα στον πανικό της προσπάθησε να το κατεβάσει ή να βγει από το αυτοκίνητο. Όταν είδα την πρώτη σπίθα κάτω από το όχημα, σαν πυροτέχνημα, σκέφτηκα ότι πιθανότατα είχε καταλάβει πως κάτι ενεργοποιήθηκε κάτω από το αυτοκίνητο».

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ακολούθησε η καταστροφική έκρηξη.

«Μια τεράστια έκρηξη εκτοξεύτηκε μέσα από το παρμπρίζ. Το αυτοκίνητο βγήκε εκτός ελέγχου. Η δεύτερη έκρηξη το διέλυσε. Εκτοξεύτηκε σε ένα χωράφι, όπου δημιουργήθηκε μια τεράστια πύρινη σφαίρα. Κυριολεκτικά διαλύθηκε».

Ο ίδιος ανέφερε ότι βγήκε από το αυτοκίνητό του, αλλά δεν κάλεσε αμέσως τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. «Ήξερα πως δεν υπήρχε καμία ελπίδα. Δεν σκέφτηκα καν να πάρω το τηλέφωνό μου», είπε.

Demonstrations following Maltese ministers resigning amid investigations into murder of late journalist Daphne Caruana Galizia in 2017
EPA

«Δεν ήταν απλή φωτιά, ήταν βόμβα»

Στο δικαστήριο κατέθεσαν επίσης αστυνομικοί που έφτασαν από τους πρώτους στο σημείο.

Η λοχίας Σουζάν Μίφσουντ περιέγραψε την εικόνα που αντίκρισε περίπου 20 λεπτά μετά την έκρηξη.

«Το αυτοκίνητο βρισκόταν μέσα στο χωράφι και είχε καταστραφεί ολοσχερώς. Η οροφή είχε εκτοξευθεί. Δεν επρόκειτο για μια απλή φωτιά. Ήταν βόμβα», κατέθεσε.

Όπως είπε, κατά τη συλλογή στοιχείων εντόπισε την πινακίδα του οχήματος, ενώ λίγο πιο πέρα βρίσκονταν διασκορπισμένα τμήματα της σορού της δημοσιογράφου.

Η αίθουσα του δικαστηρίου βυθίστηκε στη σιωπή όταν οι ένορκοι είδαν φωτογραφίες από το σημείο της έκρηξης, στις οποίες αποτυπώνονταν η καμένη σορός της Καρουάνα Γκαλιζία, καθώς και ο κρατήρας που άφησε η έκρηξη στο οδόστρωμα.

Ο Γιόργκεν Φένεκ, ο οποίος δικάζεται για συνέργεια στην εκ προθέσεως ανθρωποκτονία της δημοσιογράφου, αρνείται όλες τις κατηγορίες. Η δίκη συνεχίζεται.

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