Η Ευρώπη αντιμέτωπη με μια νέα εποχή μεγαπυρκαγιών – Η κλιματική αλλαγή αλλάζει τα δεδομένα

Snapshot Η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητα και ένταση των μεγαπυρκαγιών στην Ευρώπη, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και μαζικές εκκενώσεις κατοίκων.

Οι πυρκαγιές στη Ζιρόντ της Γαλλίας και σε άλλες περιοχές όπως η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο οδήγησαν σε σημαντικές εκκενώσεις και απειλές για κρίσιμες υποδομές.

Η ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών ευνοείται από ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως παρατεταμένους καύσωνες, ισχυρούς ανέμους και εγκατάλειψη αγροτικών εκτάσεων.

Οι οικονομικές συνέπειες περιλαμβάνουν σοβαρές ζημιές στον τουρισμό, τις τοπικές επιχειρήσεις και την αγροτική παραγωγή, με πολλές επιχειρήσεις να κινδυνεύουν με οριστικό κλείσιμο.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι μεγαπυρκαγιές αποτελούν πλέον μόνιμη πραγματικότητα στην Ευρώπη, με αυξανόμενες κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις. Snapshot powered by AI

Οι καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν φέτος την Ευρώπη δεν αποτελούν πλέον μεμονωμένα περιστατικά, αλλά μια νέα πραγματικότητα που συνδέεται άμεσα με την κλιματική αλλαγή. Από τη Γαλλία και την Ισπανία έως την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ιταλία, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και οι οικονομικές επιπτώσεις είναι ήδη τεράστιες.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της μεγάλης πυρκαγιάς στη Ζιρόντ της νοτιοδυτικής Γαλλίας, η οποία ξέσπασε στις 22 Ιουλίου και εξαπλώθηκε με πρωτοφανή ταχύτητα, κατακαίγοντας περίπου 420 τετραγωνικά χιλιόμετρα και καταστρέφοντας εκατοντάδες κατοικίες. Περισσότεροι από 220.000 πολίτες αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τις περιοχές τους, ενώ οι φλόγες έφτασαν μέχρι τα προάστια του Μπορντό.

«Είναι πόλεμος απέναντι στις πυρκαγιές», δηλώνει στο Bloomberg ο διοικητής της πυροσβεστικής της Ζιρόντ, ο οποίος υπηρετεί εδώ και 26 χρόνια και υποστηρίζει ότι δεν έχει ξαναδεί φωτιά τέτοιας έντασης και συμπεριφοράς.

Την ίδια περίοδο, μεγάλες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν και στην Ισπανία, όπου δύο διαφορετικά μέτωπα ενώθηκαν έξω από τη Μαδρίτη, προκαλώντας μαζικές εκκενώσεις. Παράλληλα, στο Ηνωμένο Βασίλειο οι Αρχές κήρυξαν κατάσταση σοβαρού περιστατικού εξαιτίας φωτιάς που πλησίασε τον πυρηνικό σταθμό του Sizewell B.

Πάνω από 200 χιλιάδες άνθρωποι εκκενώθηκαν στη Ζιρόντ

Η κλιματική αλλαγή τροφοδοτεί τις ακραίες πυρκαγιές

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η Ευρώπη θερμαίνεται ταχύτερα από κάθε άλλη ήπειρο, με αποτέλεσμα οι περίοδοι υψηλού κινδύνου να γίνονται ολοένα και μεγαλύτερες.

Οι ιδιαίτερα βροχεροί χειμώνες δημιουργούν άφθονη βλάστηση, η οποία στη συνέχεια ξεραίνεται από τους παρατεταμένους καύσωνες και μετατρέπεται σε εξαιρετικά εύφλεκτο υλικό. Παράλληλα, οι ισχυροί άνεμοι και η εγκατάλειψη μεγάλων αγροτικών εκτάσεων ευνοούν την ταχύτατη εξάπλωση των πυρκαγιών.

Σε πολλές περιπτώσεις οι φωτιές δημιουργούν το δικό τους μικροκλίμα, προκαλώντας έντονους ανέμους και πυροσωρείτες, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά την κατάσβεσή τους.

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, όταν οι συνθήκες γίνουν τόσο ακραίες, ακόμη και τα πιο οργανωμένα πυροσβεστικά σώματα αδυνατούν να σταματήσουν τη φωτιά.

Βαρύ οικονομικό πλήγμα

Οι συνέπειες δεν περιορίζονται στις καμένες εκτάσεις. Οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει σοβαρό πλήγμα στον τουρισμό, στις τοπικές επιχειρήσεις και στην αγροτική παραγωγή.

Στη Ζιρόντ, όπου ο τουρισμός αντιστοιχεί περίπου στο 7% του τοπικού ΑΕΠ, ξενοδοχεία, κάμπινγκ, εστιατόρια και επιχειρήσεις καταγράφουν μαζικές ακυρώσεις μέσα στην κορύφωση της θερινής περιόδου.

Παράλληλα, παραγωγοί στρειδιών, οινοποιοί και άλλοι επαγγελματίες βλέπουν τις δραστηριότητές τους να πλήττονται σοβαρά, ενώ αρκετές μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις εκφράζουν φόβους ακόμη και για οριστικό λουκέτο.

Σύμφωνα με ειδικούς του ασφαλιστικού κλάδου, το πραγματικό οικονομικό κόστος των πυρκαγιών είναι πολύ μεγαλύτερο από τις ασφαλισμένες ζημιές, καθώς οι μεγαλύτερες απώλειες αφορούν φυσικά οικοσυστήματα, δημόσιες εκτάσεις και παραγωγικές δραστηριότητες που συχνά δεν καλύπτονται ασφαλιστικά.

Μια νέα πραγματικότητα

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες και οι συνθήκες ακραίου κινδύνου θα διατηρηθούν για αρκετές ακόμη εβδομάδες, ενώ ο κίνδυνος μεταφέρεται πλέον βορειότερα, απειλώντας ακόμη και περιοχές γύρω από το Παρίσι και τη νοτιοανατολική Αγγλία.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι μεγαπυρκαγιές δεν αποτελούν πλέον εξαίρεση αλλά τη νέα πραγματικότητα της Ευρώπης, με ολοένα μεγαλύτερες κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις.