«Η απόλυτη ξεφτίλα»: Ξεσπά ο Φοίβος Παπαδάκης για το νέο δίδυμο του «Καλημέρα Ελλάδα»

«Μηδέν σεβασμός σε μια ιστορική εκπομπή που έχτισε ο πατέρας μου», έγραψε ο γιος του Γιώργου Παπαδάκη εξαπολύοντας «πυρά» κατά του Άκη Παυλόπουλου και του Βασίλη Χιώτη 

Ανθή Κουρεντζή

«Η απόλυτη ξεφτίλα»: Ξεσπά ο Φοίβος Παπαδάκης για το νέο δίδυμο του «Καλημέρα Ελλάδα»
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Φοίβος Παπαδάκης ξέσπασε με αφορμή το νέο δίδυμο παρουσιαστών του «Καλημέρα Ελλάδα», εκφράζοντας ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του για τις αλλαγές στην εκπομπή που «έχτισε» ο πατέρας του, Γιώργος Παπαδάκης.

Τη νέα τηλεοπτική σεζόν, στο τιμόνι της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του ΑΝΤ1 θα βρεθούν ο Άκης Παυλόπουλος και ο Βασίλης Χιώτης. Οι δύο δημοσιογράφοι εμφανίστηκαν μαζί σε βίντεο του τηλεοπτικού σταθμού, το οποίο συνοδεύτηκε -μεταξύ άλλων - και από κάποια αρνητικά σχόλια χρηστών που έδειξαν να μη συμφωνούν με την επιλογή των συγκεκριμένων προσώπων.

Ανάμεσα στα σχόλια που αναδημοσίευσε ο Φοίβος Παπαδάκης στο Instagram Story του ήταν οι φράσεις: «Έφυγε ο Γιώργος Παπαδάκης, πάει η πρωινή ενημέρωση. Ο ΣΚΑΪ πήγε ΑΝΤ1» και «Σίγουρη αποτυχία».

Ο γιος του αείμνηστου δημοσιογράφου δεν έκρυψε την οργή και την απογοήτευσή του για το νέο τηλεοπτικό δίδυμο, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Η απόλυτη ξεφτίλα… Μηδέν σεβασμός σε μια ιστορική εκπομπή που έχτισε ο πατέρας μου», κάνοντας, παράλληλα, αναφορά τον επίσημο λογαριασμό του ANT1.

foivos-papadakis.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Βοιωτία: Τεράστια επιχείρηση με 500 πυροσβέστες - Συνδρομή από Γαλλία και Ρουμανία

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Πόρτο Γερμενό: Σε ισχύ παραμένουν οι εκτροπές οχημάτων λόγω της φωτιάς

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Aνάδειξη γιγάντιου απολιθωμένου κορμού δένδρου στο Βάρος Λήμνου

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Ηλεία στο Κουνουπέλι: Επιχειρούν εναέρια μέσα

17:47LIFESTYLE

«Η απόλυτη ξεφτίλα»: Ξεσπά ο Φοίβος Παπαδάκης για το νέο δίδυμο του «Καλημέρα Ελλάδα»

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Συλλήψεις και πρόστιμα άνω των 20.000 ευρώ για πρόκληση φωτιάς από αμέλεια

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πέδρο Σάντσεθ ανέβασε playlist στο Instagram, την ώρα που δεκάδες μετανάστες στη Θέουτα πεθαίνουν

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Άγραφα: Συγκλονιστικό βίντεο με ελικόπτερο να γεμίζει νερό από το ποτάμι

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς - Καίγονται ελαιώνες και αγροτοδασικές εκτάσεις

17:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κοντά στην ΑΕΚ ο Ούγγρος, Μίλαν Βιτάλις

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Βοιωτία: Γιατί καίγεται ο τόπος και δεν σηκώθηκε ούτε ένα εναέριο; Τι απαντά η Πυροσβεστική - Αναστέλλονται οι άδειες

16:51ΠΑΙΔΕΙΑ

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής: Έξι χρόνια μετά, τι πραγματικά άλλαξε στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση;

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Καμηλόβρυση Λαμίας: Ήχησε το 112 - «Μείνετε σε ετοιμότητα»

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωκίδα: Εκκενώνονται Πευκάκι, Ευπάλιο και Μαγούλα - Κάηκε σπίτι στο χωριό Πηγή

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: 43χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι μετά από πτώση με πατίνι– Υποβλήθηκε σε χειρουργείο

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστικές εικόνες: Στάχτη το γήπεδο ποδοσφαίρου στις Μέλαμπες - Αυτοψία του Newsbomb.gr

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Παρ'ολίγον τραγωδία στη Χαλκιδική: Κόντεψε να πνιγεί 12χρονη στη Φούρκα - Συνελήφθη ο πατέρας της

16:24ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Συγκινητική η προσφορά των εθελοντών στα πύρινα μέτωπα της Ελλάδας

16:17LIFESTYLE

Η Μαρία Μπεκατώρου υποδέχθηκε τον Αύγουστο με την πιο αισιόδοξη διάθεση - «Η ζωή είναι ωραία»

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Μυκήνες: Να κηρυχθεί ο δήμος σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εξαιτίας της φωτιάς ζήτησε ο δήμαρχος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Βοιωτία: Γιατί καίγεται ο τόπος και δεν σηκώθηκε ούτε ένα εναέριο; Τι απαντά η Πυροσβεστική - Αναστέλλονται οι άδειες

10:26WHAT THE FACT

Η αρχαία πόλη που μάγεψε τον Μέγα Αλέξανδρο και έγινε πρωτεύουσα μιας πανίσχυρης αυτοκρατορίας

17:47LIFESTYLE

«Η απόλυτη ξεφτίλα»: Ξεσπά ο Φοίβος Παπαδάκης για το νέο δίδυμο του «Καλημέρα Ελλάδα»

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Άγραφα: Συγκλονιστικό βίντεο με ελικόπτερο να γεμίζει νερό από το ποτάμι

14:54ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Πύρινος εφιάλτης σε Πόρτο Γερμενό, Βοιωτία και Αιγιάλεια - Νέο μέτωπο στη Φωκίδα - Αρτοποιός: Κάνουμε διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Τάσος Χαλκιάς: Στάχτη έγινε το εξοχικό του στο Πόρτο Γερμενό - Το συγκλονιστικό μήνυμα του γιου του - «Είναι αβάσταχτο όλο αυτό»

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωκίδα: Εκκενώνονται Πευκάκι, Ευπάλιο και Μαγούλα - Κάηκε σπίτι στο χωριό Πηγή

07:45LIFESTYLE

Ποδαρικό με ενημέρωση: Οι πρώτες εκπομπές που θα κάνουν πρεμιέρα για τη νέα σεζόν

14:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΕΛΑΣ: «Όταν το καθήκον συναντά την ανθρωπιά» - Η φωτογραφία της αστυνομικού που διέσωσε κατσικάκι

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Μέγαρα: Γυναίκα παρασύρθηκε και σκοτώθηκε από αμαξοστoιχία του Προαστιακού - Η ανακοίνωση της Hellenic Train

15:59ΕΛΛΑΔΑ

Αμαυρώνει την εικόνα της Μυκόνου: Ξανά στο στόχαστρο το εστιατόριο με τα «χρυσά καλαμαράκια» - «Με χρέωσαν €50 για ένα κοκτέιλ»

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πέδρο Σάντσεθ ανέβασε playlist στο Instagram, την ώρα που δεκάδες μετανάστες στη Θέουτα πεθαίνουν

15:57ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο θρυλικός ορειβάτης Νιρμάλ Πούρτζα - Σκοτώθηκε σε χιονοστιβάδα στο Πακιστάν μαζί με ακόμη εννέα ορειβάτες

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Ηλεία στο Κουνουπέλι: Επιχειρούν εναέρια μέσα

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστικές εικόνες: Στάχτη το γήπεδο ποδοσφαίρου στις Μέλαμπες - Αυτοψία του Newsbomb.gr

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Παρ'ολίγον τραγωδία στη Χαλκιδική: Κόντεψε να πνιγεί 12χρονη στη Φούρκα - Συνελήφθη ο πατέρας της

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς - Καίγονται ελαιώνες και αγροτοδασικές εκτάσεις

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Γλίτωσε τα χειρότερα το Φοινικόδασος της Πρέβελης μετά τη φωτιά: Αυτοψία Newsbomb

06:52LIFESTYLE

Η επιτυχία είναι υπόθεση για δύο - Τα δίδυμα της νέας χρονιάς

16:17LIFESTYLE

Η Μαρία Μπεκατώρου υποδέχθηκε τον Αύγουστο με την πιο αισιόδοξη διάθεση - «Η ζωή είναι ωραία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ