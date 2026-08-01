«Η απόλυτη ξεφτίλα»: Ξεσπά ο Φοίβος Παπαδάκης για το νέο δίδυμο του «Καλημέρα Ελλάδα»

Ο Φοίβος Παπαδάκης ξέσπασε με αφορμή το νέο δίδυμο παρουσιαστών του «Καλημέρα Ελλάδα», εκφράζοντας ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του για τις αλλαγές στην εκπομπή που «έχτισε» ο πατέρας του, Γιώργος Παπαδάκης.

Τη νέα τηλεοπτική σεζόν, στο τιμόνι της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του ΑΝΤ1 θα βρεθούν ο Άκης Παυλόπουλος και ο Βασίλης Χιώτης. Οι δύο δημοσιογράφοι εμφανίστηκαν μαζί σε βίντεο του τηλεοπτικού σταθμού, το οποίο συνοδεύτηκε -μεταξύ άλλων - και από κάποια αρνητικά σχόλια χρηστών που έδειξαν να μη συμφωνούν με την επιλογή των συγκεκριμένων προσώπων.

Ανάμεσα στα σχόλια που αναδημοσίευσε ο Φοίβος Παπαδάκης στο Instagram Story του ήταν οι φράσεις: «Έφυγε ο Γιώργος Παπαδάκης, πάει η πρωινή ενημέρωση. Ο ΣΚΑΪ πήγε ΑΝΤ1» και «Σίγουρη αποτυχία».

Ο γιος του αείμνηστου δημοσιογράφου δεν έκρυψε την οργή και την απογοήτευσή του για το νέο τηλεοπτικό δίδυμο, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Η απόλυτη ξεφτίλα… Μηδέν σεβασμός σε μια ιστορική εκπομπή που έχτισε ο πατέρας μου», κάνοντας, παράλληλα, αναφορά τον επίσημο λογαριασμό του ANT1.

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