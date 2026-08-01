Κοντά στην ΑΕΚ ο Ούγγρος, Μίλαν Βιτάλις

Η ΑΕΚ φαίνεται πως βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση ακόμη μίας σημαντικής μεταγραφικής κίνησης, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ουγγαρία ο Μίλαν Βιτάλι αποτελεί τον εκλεκτό για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής.

Όπως αναφέρει η ουγγρική ιστοσελίδα, ο 24χρονος διεθνής μέσος της ΕΤΟ Γκιορ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην «Ένωση», με το ποσό της μεταγραφής να υπολογίζεται κοντά στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Ο δεξιοπόδαρος χαφ, με ύψος 1,79 μ., προέρχεται από την κορυφαία σεζόν της καριέρας του, αποτελώντας έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της εντυπωσιακής πορείας της ΕΤΟ στο ουγγρικό πρωτάθλημα. Παράλληλα, έχει καθιερωθεί και στην εθνική Ουγγαρίας, με την οποία έκανε ντεμπούτο τον Σεπτέμβριο του 2025 και ήδη μετρά οκτώ συμμετοχές. Μάλιστα, ήταν βασικός στη φιλική αναμέτρηση της Ουγγαρίας απέναντι στην Ελλάδα, που διεξήχθη τον Μάρτιο στη Βουδαπέστη.

Το όνομα του Βιτάλι είχε απασχολήσει έντονα και άλλες ευρωπαϊκές ομάδες τους τελευταίους μήνες, με δημοσιεύματα σε Ουγγαρία και Σκωτία να τον συνδέουν με τη Σέλτικ και τη Ρέιντζερς. Ωστόσο, όπως υποστηρίζεται, η ΑΕΚ έχει αποκτήσει προβάδισμα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Εφόσον η συμφωνία ολοκληρωθεί, ο Ούγγρος μέσος δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα playoffs του Champions League, καθώς έχει ήδη αγωνιστεί στις φετινές ευρωπαϊκές διοργανώσεις με την ΕΤΟ, η οποία ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της από τον πρώτο προκριματικό γύρο. Η τελευταία του ευρωπαϊκή εμφάνιση ήταν απέναντι στην Αραράτ για το Conference League, όπου αγωνίστηκε ως αρχηγός της ομάδας του.