Φωκίδα: Τεράστια επέκταση της φωτιάς - Εκκενώνονται επτά οικισμοί

Snapshot Η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Σκάλωμα Φωκίδας επεκτά γρήγορα και μπήκε στα χωριά Πη και Κλήμα,ίγοντας σπίτια.

Έγινε αποστολή μηνύματος 112 για εκκένωση των οικισμών Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα προς Πευκάκι και Ευπάλιο.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 64 πυροσβέστες, 15 οχήματα, 8 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα και 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ.

Υποστήριξη παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Δωρίδας, ενώ το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί την κατάσταση με drone θερμικής και οπτικής κάμερας. Snapshot powered by AI

Ραγδαία έκταση έχει πάρει το μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου 1/8 στο Σκάλωμα Φωκίδας σε δασική έκταση.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η φωτιά έχει ήδη μπει μέσα στα χωριά Πηγή και Κλήμα, ενώ καίγονται και τα πρώτα σπίτια.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Κλήματος, Πηγής και Κουκούρων, Νίκο Αναδιώτη, ένα σπίτι έχει καεί στο χωριό Πηγή, ενώ η φωτιά έχει μπει στο χωριό Κλήμα, χωρίς να έχουν σημειωθεί ζημιές προς το παρόν.

Νέα μηνύματα 112 καλούν τους κατοίκους σε Μαγούλα, Πευκάκι και Ευπάλιο να απομακρυνθούν από τις εστίες τους. Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι της Μαγούλας καλούνται να μεταφερθούν προς το Μοναστηράκι. Οι κάτοικοι από το Πευκάκι και Ευπάλιο ενημερώνονται να φύγουν προς τη Ναύπακτο.

Νωρίτερα, στάλθηκε μήνυμα 112 για εκκένωση των οικισμών Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα με κατεύθυνση προς Πευκάκι και Ευπάλιο.

Παράλληλα, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και αυτή τη στιγμή επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 15 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Δωριδος.

Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

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