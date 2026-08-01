Φωτιά στον Στανό Αιτωλοακαρνανίας - Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Snapshot Ξέσπασε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Στανός Αιτωλοακαρνανίας το μεσημέρι του Σαββάτου 1/8.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ένα αεροσκάφος που πραγματοποιεί ρίψεις νερού.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει απειλή για κατοικημένες περιοχές ή αναφορές για ζημιές.

Η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς συνεχίζεται. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (1/8) στην Πυροσβεστική, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Στανός Αιτωλοακαρνανίας.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με πέντε πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού ένα αεροσκάφος.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή προς κατοικημένες περιοχές ή για ζημιές.

Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

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