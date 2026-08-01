Φωτιά στην Αργολίδα: Εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ καταπλακώθηκε από δέντρο κατά την διάρκεια εργασιών
Ο εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης του ηλεκτρικού δικτύου, μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή την Παρασκευή, προκαλώντας ζημιές στην περιοχή
Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στα Φίχτια Αργολίδας το πρωί του Σαββάτου, καθώς ένας εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης του ηλεκτρικού δικτύου, μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή την Παρασκευή, προκαλώντας ζημιές στην περιοχή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εργαζόμενος καταπλακώθηκε από δέντρο, το οποίο υποχώρησε την ώρα που πραγματοποιούνταν εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον εργαζόμενο στο Νοσοκομείο Άργους, όπου και λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.
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