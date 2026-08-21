Καιρός: Στο «κόκκινο» ο υδράργυρος έως τις 30 Αυγούστου - Πού αναμένεται μεγαλύτερο θερμικό φορτίο

Για πολύ υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και τις 30 Αυγούστου έκανε λόγο σε νέα του ανάρτηση ο Θοδωρής Κολυδάς.

Όπως τόνισε ο γνωστός μετεωρολόγος η χώρα περνά σε μια θερμή περίοδο, με το μεγαλύτερο θερμικό φορτίο να εντοπίζεται κυρίως στα ηπειρωτικά, χωρίς ωστόσο να πρόκειται για γενικευμένο καύσωνα.

Υπάρχουν περιοχές όπου οι θερμοκρασίες φτάνουν σε επίπεδα καύσωνα και μάλιστα για περισσότερες από μία ημέρες, αλλά υπάρχουν και άλλες —ιδίως στο Αιγαίο και την Κρήτη— όπου η ένταση είναι σαφώς μικρότερη. Επιπλέον, σε αρκετές περιφέρειες εμφανίζεται ακόμη αξιόλογη απόκλιση μεταξύ ECMWF ENS και GEFS, κυρίως ως προς το ύψος των μέγιστων θερμοκρασιών.

«Επομένως, ο ασφαλέστερος χαρακτηρισμός σήμερα είναι ισχυρό και κατά τόπους παρατεταμένο θερμό επεισόδιο, με τοπικά χαρακτηριστικά καύσωνα», αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς.

Δείτε ολόκληρη την ανάλυση του Θοδωρή Κολυδά στην ανάρτηση που ακολουθεί:

Έρχεται το ισχυρότερο Super El Nino εδώ 100 χρόνια - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

Το Ελ Νίνιο αναμένεται να εξελιχθεί σε ένα από τα ισχυρότερα κλιματικά επεισόδια που έχουν καταγραφεί στη σύγχρονη εποχή, με Βρετανό ειδικό της Met Office να προειδοποιεί ότι η έντασή του ενδέχεται να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο των τελευταίων 100 και πλέον ετών.

Ο Έινταμ Σκέιφ, επικεφαλής για τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις της βρετανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας, δήλωσε στο BBC ότι οι τελευταίες προβλέψεις δείχνουν ένα εξαιρετικά ισχυρό Ελ Νίνιο. Όπως εξήγησε, στο αποκορύφωμά του η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας σε περιοχή-κλειδί του τροπικού Ειρηνικού ενδέχεται να βρεθεί πάνω από 3 βαθμούς Κελσίου υψηλότερα από τα κανονικά επίπεδα, επίδοση που θα ήταν πρωτοφανής στα σύγχρονα κλιματικά δεδομένα.

Το φαινόμενο αναμένεται να έχει ιδιαίτερα έντονες επιπτώσεις στις τροπικές περιοχές. Μεταξύ άλλων, οι επιστήμονες προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο ακραίας ξηρασίας στη Νότια Αμερική και σε περιοχές του δυτικού Ειρηνικού. Ωστόσο, η επιρροή του δεν περιορίζεται στις τροπικές ζώνες, καθώς οι αλλαγές στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία μπορούν να επηρεάσουν τον καιρό ακόμη και στη βορειοδυτική Ευρώπη.

Ήδη, σύμφωνα με τον Σκέιφ, υπάρχουν ενδείξεις ότι προς τον Νοέμβριο θα μπορούσαν να ενισχυθούν οι βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ανάλογες μεταβολές είναι πιθανό να επηρεάσουν και άλλες περιοχές της βορειοδυτικής Ευρώπης.

Οι επιστήμονες παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς η ισχυρή του παρουσία μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις παγκόσμιες θερμοκρασίες. Οι τρέχουσες εκτιμήσεις αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο το 2027 να εξελιχθεί στη θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί, καθώς οι μεγαλύτερες επιδράσεις ενός ισχυρού Ελ Νίνιο συχνά εμφανίζονται με χρονική καθυστέρηση.

Τι είναι το Ελ Νίνιο

Το Ελ Νίνιο αποτελεί μέρος ενός φυσικού κλιματικού κύκλου που επαναλαμβάνεται συνήθως κάθε δύο έως επτά χρόνια. Χαρακτηρίζεται από ασυνήθιστη άνοδο της θερμοκρασίας των επιφανειακών υδάτων στον κεντρικό και ανατολικό τροπικό Ειρηνικό.

Η μεγάλη ποσότητα θερμότητας που συσσωρεύεται στα θερμά νερά μεταφέρεται στην ατμόσφαιρα, επηρεάζοντας τα σύννεφα, τις βροχοπτώσεις και γενικότερα την ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Έτσι, οι επιπτώσεις του φαινομένου μπορούν να γίνουν αισθητές σε πολύ μεγάλη απόσταση από τον Ειρηνικό Ωκεανό.

Η επίδραση δεν είναι ίδια παντού. Σε ορισμένες περιοχές, όπως η Αυστραλία και η Ινδονησία, το Ελ Νίνιο συνδέεται συχνά με θερμότερες και ξηρότερες συνθήκες, αυξάνοντας τον κίνδυνο ξηρασίας και πυρκαγιών. Αντίθετα, σε τμήματα της Νότιας Αμερικής μπορεί να προκαλέσει πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα.

Καθοριστικός παράγοντας για την ένταση του Ελ Νίνιο είναι η διαφορά ανάμεσα στη θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας στον τροπικό Ειρηνικό και στον μακροχρόνιο μέσο όρο. Οι φετινές προβλέψεις δείχνουν ότι η θετική απόκλιση θα μπορούσε να ξεπεράσει τους 2,5 βαθμούς Κελσίου, γεγονός που εξηγεί την αυξημένη ανησυχία των επιστημόνων για την εξέλιξη του φαινομένου.

Παρότι το Ελ Νίνιο είναι ένα φυσικό φαινόμενο, η υπερθέρμανση του πλανήτη δημιουργεί ένα ήδη θερμότερο κλιματικό υπόβαθρο, γεγονός που μπορεί να ενισχύσει τις επιπτώσεις του και να οδηγήσει σε ακόμη πιο ακραίες θερμοκρασίες και καιρικά φαινόμενα.

Τι μπορεί να σημαίνει το Ελ Νίνιο για την Ελλάδα

Η Ελλάδα βρίσκεται αρκετά μακριά από την περιοχή όπου εκδηλώνεται το Ελ Νίνιο, όμως οι αλλαγές στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία μπορούν να μεταφέρουν την επίδρασή του και στη Μεσόγειο. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η σχέση του Ελ Νίνιο με τον ευρωπαϊκό και μεσογειακό καιρό είναι πιο σύνθετη και δεν οδηγεί κάθε φορά στο ίδιο αποτέλεσμα.

Για την Ελλάδα, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εντοπίζεται κυρίως στους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες. Ισχυρά επεισόδια Ελ Νίνιο έχουν συνδεθεί στο παρελθόν με μεταβολές στην κυκλοφορία πάνω από τη Μεσόγειο, οι οποίες μπορούν να ευνοήσουν αυξημένες βροχοπτώσεις σε τμήματα της περιοχής. Μελέτες έχουν εντοπίσει ιδιαίτερα ισχυρότερες βροχομετρικές ανωμαλίες στη Μεσόγειο κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αν και η ένταση και η θέση τους διαφέρουν από επεισόδιο σε επεισόδιο.

Αυτό σημαίνει ότι ένα πολύ ισχυρό Ελ Νίνιο δεν συνεπάγεται αυτόματα έναν ιδιαίτερα βροχερό χειμώνα στην Ελλάδα. Ωστόσο, μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα για περιόδους με πιο οργανωμένες κακοκαιρίες, περισσότερες βροχές και ισχυρότερες καταιγίδες, εφόσον η συνολική ατμοσφαιρική κυκλοφορία διαμορφωθεί ευνοϊκά.

Παράλληλα, υπάρχουν ενδείξεις ότι κατά τη διάρκεια ισχυρών επεισοδίων Ελ Νίνιο η ανατολική Μεσόγειος μπορεί να παρουσιάσει θερμότερες συνθήκες στα τέλη του χειμώνα. Η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, βρίσκεται ακριβώς σε μια περιοχή όπου οι επιδράσεις του φαινομένου μπορούν να διαφοροποιούνται σημαντικά από τη μία εποχή στην άλλη.

Έτσι, για τη χώρα μας το σημαντικότερο μήνυμα δεν είναι ότι «έρχεται ένας συγκεκριμένος χειμώνας», αλλά ότι ένα εξαιρετικά ισχυρό Ελ Νίνιο μπορεί να αναδιαμορφώσει τα μεγάλης κλίμακας μοτίβα κυκλοφορίας στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο, αυξάνοντας την πιθανότητα για ασυνήθιστες θερμοκρασιακές και βροχομετρικές συνθήκες. Το ακριβές αποτέλεσμα στην Ελλάδα θα εξαρτηθεί από τον συνδυασμό του Ελ Νίνιο με την ατμοσφαιρική κυκλοφορία στον Ατλαντικό και την Ευρώπη.

Με δεδομένο μάλιστα ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο προβλέπεται να είναι εξαιρετικά ισχυρό, οι επιπτώσεις του αξίζουν ιδιαίτερη παρακολούθηση και στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για το αν η Ελλάδα θα έχει συνολικά θερμότερο, ψυχρότερο, ξηρότερο ή πιο βροχερό χειμώνα εξαιτίας του Ελ Νίνιο.

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