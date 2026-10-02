Κρήτη: Ένας νεκρός και μεγάλες καταστροφές από τη σφοδρή κακοκαιρία – Πού υπάρχουν προβλήματα

Snapshot Η Κρήτη παραμένει σε κατάσταση Red Code λόγω σοβαρών πλημμυρικών φαινομένων που έχουν προκαλέσει κλειστούς δρόμους και μεγάλες καταστροφές σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι.

Ένας ηλικιωμένος κτηνοτρόφος βρέθηκε νεκρός στο Ρέθυμνο, καταπλακωμένος από φερτά υλικά στην περιοχή Καρίνες.

Η Πυροσβεστική έχει δεχθεί 255 κλήσεις και πραγματοποιεί επιχειρήσεις για άντληση υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία σε όλο το νησί.

Ο ποταμός Δρακουλιάρης υπερχείλισε στις περιοχές Μαλάδες και Φοινικιά, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία και στην πρόσβαση συνεργείων.

Η Περιφέρεια Κρήτης έχει επιβάλει απαγορεύσεις σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας και καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους μέχρι την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Snapshot powered by AI

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις να συνεχίζονται και τις μεγαλύτερες δυσκολίες να καταγράφονται σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι, υπερχειλίσεις, κατολισθήσεις και φερτά υλικά έχουν κινητοποιήσει τις δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας σε ολόκληρο το νησί, ενώ στο Ρέθυμνο ένας ηλικιωμένος κτηνοτρόφος εντοπίστηκε νεκρός.

255 κλήσεις στην Πυροσβεστική – Οι επιχειρήσεις ανά περιοχή

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 1ης Οκτωβρίου έως τις 18:00 το Κέντρο Επιχειρήσεων είχε δεχθεί συνολικά 255 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και παροχές βοήθειας.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, με τα περισσότερα προβλήματα να εντοπίζονται στις Μαλάδες και τη Φοινικιά, πραγματοποιήθηκαν:

12 αντλήσεις υδάτων

13 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, κυρίως στην περιοχή του Μυλοποτάμου και των Ζωνιανών, έγιναν:

15 αντλήσεις υδάτων

3 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία

Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου πραγματοποιήθηκαν:

18 αντλήσεις υδάτων

1 μεταφορά ατόμου σε ασφαλές σημείο

Στα Χανιά η Πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει σε τρεις περιπτώσεις κοπής δέντρων.

Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων παραμένει ισχυρή, με τις επιχειρήσεις να επικεντρώνονται κυρίως στις αντλήσεις υδάτων, στην απομάκρυνση δέντρων και στη μεταφορά πολιτών από σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος.

Νεκρός ο κτηνοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για ηλικιωμένο κτηνοτρόφο που αγνοούνταν στην περιοχή των Καρινών του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.

Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θέση «Καβαλάρης», καταπλακωμένος από φερτά υλικά.

Η Πυροσβεστική είχε ενημερωθεί περίπου στις 11:15 και συμμετείχε στις έρευνες μαζί με την ΕΛ.ΑΣ.

Στην επιχείρηση πήραν μέρος δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα από την 3η ΕΜΟΔΕ και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σπηλίου, καθώς και η ομάδα «Ίκαρος» με drone.

Υπερχείλισε ο Δρακουλιάρης σε Μαλάδες και Φοινικιά

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στις Μαλάδες και τη Φοινικιά του Ηρακλείου, όπου υπερχείλισε ο ποταμός Δρακουλιάρης.

Σε αρκετά σημεία, φερτά υλικά έχουν συγκεντρωθεί στο οδικό δίκτυο, δυσκολεύοντας την κυκλοφορία αλλά και την πρόσβαση των συνεργείων.

Στις επιχειρήσεις συνδράμουν και οι δήμοι με μηχανήματα έργου, προκειμένου να ανοίγουν δρόμους και να απομακρύνονται χώματα, πέτρες και άλλα υλικά που παρασύρθηκαν από τα νερά.

Γούβες: Οχήματα παρασύρθηκαν προς τη θάλασσα

Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν και στον Δήμο Χερσονήσου.

Στην περιοχή των Γουβών, η ορμή των νερών ήταν τόσο μεγάλη ώστε σταθμευμένα οχήματα παρασύρθηκαν προς τη θάλασσα.

Ο δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης κάλεσε τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, τονίζοντας ότι «έρχονται δύσκολες ώρες, αλλά και δύσκολες ημέρες».

Μηχανήματα έργου έχουν αναπτυχθεί σε όλο τον Δήμο για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων και άλλων προβλημάτων, ενώ σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας.

Κλειστοί δρόμοι στο Ηράκλειο

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην επαρχιακή οδό Χερσονήσου – Καστελίου, με εκτροπή των οχημάτων μέσω της επαρχιακής οδού Ποταμιών – Ασκών – Λύττου.

Κλειστή είναι επίσης η επαρχιακή οδός Ηρακλείου – Μαλάδων, με την κυκλοφορία να εκτρέπεται μέσω της οδού Μάνου Κατράκη.

Παράλληλα, έχει κλείσει η ιρλανδική διάβαση στο ρέμα της περιοχής Κατσαμπά.

Οι οδηγοί καλούνται να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Προβλήματα και κλειστοί δρόμοι στον Μυλοπόταμο

Στον Δήμο Μυλοποτάμου παραμένουν κλειστοί οι δρόμοι Λιβάδια – Γαράζο και Βένι – Απλαδιανά.

Δύσκολη είναι επίσης η κατάσταση στη διαδρομή Αξός – Λιβάδα – Αΐμονας, ιδιαίτερα στο τμήμα μεταξύ Αξού και Λιβαδάς.

Ο Δήμος έχει καλέσει τους πολίτες να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού, κυρίως το βράδυ της Παρασκευής και το Σάββατο.

Οι κάτοικοι καλούνται να μην κινούνται σε κλειστούς δρόμους, να μην επιχειρούν να διασχίσουν σημεία όπου έχουν συγκεντρωθεί νερά και να μένουν μακριά από ρέματα και χειμάρρους.

Κλειστά τα σχολεία στον Μυλοπόταμο

Λόγω των προβλημάτων που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία, όλα τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Μυλοποτάμου θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.

Η απόφαση αφορά το σύνολο των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου.

112 για περιορισμό των μετακινήσεων

Μηνύματα του 112 εστάλησαν κατά τη διάρκεια της Πέμπτης σε περιοχές του Ηρακλείου και του Λασιθίου, με σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων.

Οι προειδοποιήσεις αφορούσαν την περιοχή του Μινώα Πεδιάδας, τον Δήμο Αγίου Νικολάου, καθώς και τις Μαλάδες και τη Φοινικιά.

Ενισχύσεις της ΕΜΑΚ από τον Πειραιά

Με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, οι δυνάμεις στην Κρήτη ενισχύθηκαν με ειδικά κλιμάκια που μετακινήθηκαν ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά προς τα Χανιά.

Στο νησί μετέβη η ομάδα Ορμητικών Υδάτων της 6ης ΕΜΑΚ με λέμβους, ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα και λέμβος της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και ομάδα του Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων με αντλητικά συγκροτήματα.

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ

Το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Τετάρτη (30/9) και αναθεωρήθηκε την Πέμπτη (1/10), αναφέρει ότι θα συνεχίζονται κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Κυριακής (04-10-2026), καθώς και οι τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου (03-10-2026)

Πιο συγκεκριμένα:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: Στην Κρήτη κυρίως από το απόγευμα της Παρασκευής (02-10-2026) και το Σάββατο (03-10-2026).

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Σε Red Code έως την Κυριακή

Η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code από την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και θα παραμείνει σε ύψιστη ετοιμότητα έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.

Με απόφαση του περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη έχει επιβληθεί προληπτική απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας σε ολόκληρο το νησί.

Η απαγόρευση αφορά:

φαράγγια,

φυσιολατρικά μονοπάτια,

περιπατητικές και ορειβατικές διαδρομές, μεταξύ των οποίων και το δίκτυο Ε4,

περιοχές και οικοσυστήματα με έντονο ανάγλυφο.

Το μέτρο ελήφθη λόγω του αυξημένου κινδύνου για κατολισθήσεις, καταπτώσεις βράχων και πλημμυρικά φαινόμενα και θα παραμείνει σε ισχύ έως την Κυριακή.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, καθώς τα έντονα φαινόμενα συνεχίζονται.

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