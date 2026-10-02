Καιρός: Πού θα βρέξει σήμερα - Ζιακόπουλος για τα μπλοκαρίσματα τύπου «Ωμέγα» και «Ρεξ»

Όλα τα στοιχεία για το σημερινό καιρό 

Μάνος Χατζηγιάννης

Καιρός: Πού θα βρέξει σήμερα - Ζιακόπουλος για τα μπλοκαρίσματα τύπου «Ωμέγα» και «Ρεξ»
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  • παρατεταμένες και ισχυρές βροχές στην Κρήτη οφείλονται σε μπλοκαρίσματα της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, όπως τα τύπου «Ωμέγα» και «Ρεξ».
  • Μια ενισχυμένη ράχη ατμοσφαιρικών πιέσεων στην Ευρώπη προκαλεί τη μετακίνηση διαταραχών από την Ουκρανία προς την Ελλάδα, οδηγώντας σε επίμονες βροχές και καταιγίδες κυρίως στην ανατολική και νότια χώρα.
  • Από το μεσημέρι της Παρασκευής 2/10, οι βροχές θα ενισχυθούν στην Α. Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια, ενώ από το απόγευμα θα επηρεαστεί έντονα η Κρήτη με βροχές και καταιγίδες που θα συνεχιστούν και το Σάββατο.
  • Σήμερα Παρασκευή, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νότια ανατολική Ελλάδα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο, με έντονα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή, με μέγιστες τιμές μεταξύ 22 και 26 βαθμών Κελσίου.
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Πού οφείλονται οι παρατεταμένες και κατά περιόδους ισχυρές βροχές που παρατηρούνται στην Κρήτη αναλύει ο μετεωρολόγος, Δημήτρης Ζιακόπουλος, στο περιθώριο των μεγάλων καταστροφών που προκάλεσε σε πολλές περιοχές στο νησί η νεροποντή.

Αναλυτικά αναφέρει για τον καιρό:

Από πλευράς συνοπτικής μετεωρολογίας, το αίτιο που δημιουργεί ανώμαλο καιρό (καιρική ομοιομορφία διάρκειας πολλών ημερών είτε προς την κατεύθυνση της ανομβρίας είτε προς την κατεύθυνση της πολυομβρίας) είναι το μπλοκάρισμα της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας.

Τα πιο συνηθισμένα μπλοκαρίσματα (εμποδισμοί) είναι:

(α) Τα τύπου «Ωμέγα» που χαρακτηρίζονται από έναν μεγάλης έκτασης αντικυκλώνα (αντικυκλώνας εμποδισμού) πλαισιωμένον από έναν κυκλώνα στα ανάντη και έναν κυκλώνα στα κατάντη (τρίπολο).

(β) Τα τύπου «Ρεξ» ή «διπόλου» ή «high-over-low» που διασπούν την κανονική δυτική ροή σε δύο «ισοδύναμα» ρεύματα.

( γ) Οι ενισχυμένες ράχες (εξάρσεις) χωρίς κλειστές ισοϋψείς που είναι ικανές να μπλοκάρουν τη ζωνική ροή και να οδηγήσουν σε μεσημβρινή ροή, όπως η ενισχυμένη ράχη του σχήματος (Υ) που τις τελευταίες ημέρες κυριαρχεί στην Ευρώπη.

Η συγκεκριμένη έξαρση είναι καθοριστική για την κίνηση ατμοσφαιρικών διαταραχών (Δ1, Δ2, Δ3) από την Ουκρανία – Ν. Ρωσία προς την περιοχή μας, με αποτέλεσμα την εκδήλωση επίμονων βροχών και καταιγίδων στην ανατολική και νότια Ελλάδα και κυρίως στην Κρήτη.

Από τις διαταραχές του σχήματος, η Δ3 είναι αυτή η οποία:

(α) από το μεσημέρι της Παρασκευής (2/10) θα ενισχύσει τις βροχές στην Α. Στερεά Ελλάδα - Εύβοια και (β) από αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα αρχίσει να επηρεάζει με βροχές και καταιγίδες την Κρήτη. Τα φαινόμενα, που κατά τόπους θα είναι έντονα, θα συνεχιστούν στο νησί και το Σάββατο.

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Τι αναφέρει ο Σάκης Αρναούτογλου

Από την πλευρά του ο Σάκης Αρναούτογλου αναφέρει:

Κρήτη: Προσοχή στις βροχές, αλλά και στους ανέμους! Πού αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα και για πόσες ημέρες;

Παρακολουθήστε τις ημερομηνίες και τις ώρες στους χάρτες και συγκρίνετε τα χρώματα με τους αριθμούς και τα χρώματα της κλίμακας. Εκεί φαίνεται πόση βροχή και πόσο δυνατοί άνεμοι προβλέπονται. Τα βελάκια δείχνουν την κατεύθυνση του ανέμου.

Ο καιρός σήμερα

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα Παρασκευή, στην κεντρική και νότια ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα και στην Εύβοια πιθανόν να είναι έντονα τις μεσημβρινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8, στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

Θράκη: 15 – 22°CΑνατολική Μακεδονία: 13 – 23°CΚεντρική Μακεδονία: 13 – 25°CΔυτική Μακεδονία: 8 – 21°CΉπειρος: 9 – 22°CΘεσσαλία: 11 – 24°CΝησιά Ιονίου: 19 – 26°CΔυτική Στερεά: 13 – 26°CΔυτική Πελοπόννησος: 14 – 26°CΑνατολική Πελοπόννησος: 18 – 21°CΚυκλάδες: 18 – 22°CΑνατολική Στερεά – Εύβοια: 12 – 23°CΚρήτη: 18 – 21°CΝησιά Ανατολικού Αιγαίου: 17 – 21°CΔωδεκάνησα: 19 – 23°CΑττική: 16 – 21°CΘεσσαλονίκη: 13 – 25°C

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