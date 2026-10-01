Ελλάδα - Ολλανδία 2-2: Είχε τη νίκη στα... χέρια της, συνεχίζει αήττητη η Εθνική μας!

Η Ελλάδα αν και προηγήθηκε με 2-0 από πρώτο μέρος δεν κατάφερε να αντέξει την πίεση της Ολλανδίας και εν τέλει έμεινε στο 2-2 για την 3η αγωνιστική στον Β' Όμιλο της League A του Nations League και συνεχίζει την... τρελή πορεία της.

Ο Ιωαννίδης στο 23' με εκπληκτικό διαγώνιο σουτ άνοιξε το σκορ, έπειτα από ασίστ του Μασούρα. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους οι ρόλοι άλλαξαν και ο Μασούρας με προβολή έκανε το 2-1. Οι Ολλανδοί μείωσαν αρχικά στο 59' με τον Φαν Ντάικ και οΡέιντερς στο 89' διαμόρφωσε το τελικό σκορ..

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έφτασε τους 7 βαθμούς, ενώ το σύνολο του Τσάβι πήγε στους 5 πόντους. Επόμενος αγώνας για τη «γαλανόλευκη» είναι την Κυριακή (4/10, 21:45) κόντρα στη Γερμανία ξανά στην Τούμπα.

Διπλό «χτύπημα» με Ιωαννίδη και Μασούρα

Η Ελλάδα μπήκε πολύ καλά στην αναμέτρηση με την Ολλανδία, έχοντας ξεκάθαρη διάθεση να επιτεθεί από τα άκρα και να δημιουργήσει προβλήματα στην άμυνα των «οράνιε». Στο πρώτο πεντάλεπτο η «γαλανόλευκη» έδειξε να πατάει καλά στον αγωνιστικό χώρο, πριν οι Ολλανδοί καταγράψουν τις πρώτες τους τελικές.

Στο 8’, ο Τίμπερ επιχείρησε τακουνάκι, όμως η μπάλα πέρασε άουτ, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Σάμερβιλ δοκίμασε το πόδι του, με τον Τζολάκη να μπλοκάρει σταθερά.

Στο 13’ η Ελλάδα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ δεν μέτρησε. Ο Τζόλης έκανε εξαιρετική κίνηση, ο Παυλίδης επηρέασε τη φάση και το τέρμα ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Η Εθνική συνέχισε να πιέζει και στο 14’ δημιούργησε νέα καλή στιγμή. Αρχικά ο Ανδρούτσος και στη συνέχεια ο Τσιμίκας επιχείρησαν σουτ, με αμφότερες τις προσπάθειες να κοντράρουν και την μπάλα να καταλήγει κόρνερ. Στο 17’ ήταν η σειρά του Μαυροπάνου να απειλήσει με κεφαλιά, όμως η μπάλα κατέληξε επίσης σε κόρνερ.

Η υπεροχή της Ελλάδας καρποφόρησε τελικά στο 23’. Ο Τζολάκης εκτέλεσε το βολέ, ο Μασούρας πήρε την κεφαλιά και έβγαλε τον Ιωαννίδη σε θέση τετ α τετ. Ο επιθετικός της Εθνικής δεν λάθεψε, εκτελώντας εξαιρετικά από πλάγια θέση για να γράψει το 1-0!

Μάλιστα, μέχρι τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα, η Ολλανδία δεν είχε καταφέρει να δημιουργήσει κάποια αξιόλογη ευκαιρία, με την Ελλάδα να ελέγχει τον ρυθμό και να κρατά τους «οράνιε» μακριά από την εστία του Τζολάκη.

Στο 37’ η «γαλανόλευκη» έφτασε κοντά και σε δεύτερο γκολ. Ο Καρέτσας επιχείρησε διαγώνιο σουτ, όμως ο Φερμπρούχεν πραγματοποίησε μεγάλη επέμβαση και κράτησε την ομάδα του στο παιχνίδι. Λίγο αργότερα, μετά από κόρνερ, ο Μαυροπάνος πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Ολλανδός τερματοφύλακας μπλόκαρε.

Η Ελλάδα, ωστόσο, δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου διπλασίασε τα τέρματά της! Στο 45’+2’, ο Ιωαννίδης έγινε δημιουργός, σερβίροντας στον Μασούρα, ο οποίος με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0!

Φαν Ντάικ και Ρέιντερς «πάγωσαν» την Τούμπα

Η πρώτη απειλή στο δεύτερο μέρος ήρθε στο 53’, όταν ο Φέερμαν εκτέλεσε πολύ καλά ένα φάουλ. Η μπάλα κόντραρε στο τείχος και πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Τζολάκη.

Η πίεση των Ολλανδών απέφερε καρπούς στο 59’. Ο Φέερμαν εκτέλεσε κόρνερ και ο Φαν Ντάικ σηκώθηκε ψηλότερα από όλους, παίρνοντας την κεφαλιά και μειώνοντας σε 2-1.

Η Ελλάδα προσπάθησε να απαντήσει στο 63’, με τον Παυλίδη να παίρνει την κεφαλιά, όμως η προσπάθειά του ήταν αδύναμη και δεν βρήκε εστία.

Δύο λεπτά αργότερα, η Ολλανδία έφτασε στην ισοφάριση, όμως το γκολ δεν μέτρησε. Ο Ρέτσος έκανε τραγικό λάθος, ο Ντάμφρις έκλεψε την μπάλα και πλάσαρε για το 2-2, αλλά μετά την παρέμβαση του VAR το τέρμα ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Στο 73’ οι «οράνιε» σκόραραν ξανά, όμως και πάλι το γκολ δεν μέτρησε. Μετά την κεφαλιά του Φαν Ντάικ, ο Ντάμφρις βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, αλλά ήταν εκτεθειμένος και το τέρμα ακυρώθηκε εκ νέου.

Η Ολλανδία ήταν σαφώς καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο και συνέχισε να πιέζει την Ελλάδα, η οποία έδινε μάχη για να διατηρήσει το προβάδισμά της. Στο 85’ ο Φέερμαν επιχείρησε σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ, ενώ στο 88’ ο Ζίρκζι πήρε την κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι, με τον Τζολάκη να πραγματοποιεί τρομερή επέμβαση και να κρατάει το 2-1.

Τελικά, όμως, ο Έλληνας τερματοφύλακας δεν μπόρεσε να αποτρέψει την ισοφάριση. Στο 89’ ο Ράιντερς βρέθηκε μέσα στην περιοχή και, αφού είδε την μπάλα να έρχεται μπροστά του, εκτέλεσε δυνατά και συρτά, νικώντας τον Τζολάκη για το 2-2.

Ελλάδα - Ολλανδία 2-2

Διαιτητής: Μάρκο Γκουίντα (Ιταλία)

Κίτρινες: Τζολάκης, Σάλιακας, - Λανγκ.

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Σάλιακας, Ρέτσος, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Ανδρούτσος (83’ Μιχαηλίδης), Κουρμπέλης, Καρέτσας (83’ Δουβίκας), Τζόλης (18’ Μασούρας), Ιωαννίδης (71’ Τετέι), Παυλίδης (71’ Ζαφείρης).

Ολλανδία (Τσάβι): Φερμπρούχεν, Ντάμφρις, Γ. Τίμπερ (78’ Ζεχίλ), Φαν Ντάικ, Φαν Ντε Βεν, Τιλ (46’ Ρέιντερς), Φέερμαν, Κ. Τίμπερ (46’ Γκράφενμπεργκ), Σάμερβιλ, Μέερντινκ (71’ Ζίρκζι), Φαν Μπόμελ (46’ Λανγκ).

Δείτε τα γκολ της αναμέτρησης:

Στο άλλο ματς του ομίλου μας, η Γερμανία επικράτησε 2-0 της Σερβίας. Η βαθμολογία του ομίλου: