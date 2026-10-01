Εορτολόγιο 2 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Ποιους Αγίους τιμά η Εκκλησία αύριο, 2 Οκτωβρίου

Newsroom

Εορτολόγιο 2 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά στις 2 Οκτωβρίου τη μνήμη του Αγίου Κυπριανού και της Αγίας Ιουστίνης.
  • Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα Κυπριανός, Κυπριανή, Ιουστίνη, Ιουστίνα, Ιούστα, Γιούστα, Γιουστίνα και Γιουστίνη.
  • Ο Άγιος Κυπριανός, πριν ασπαστεί τον Χριστιανισμό, ασχολούνταν με μαγεία και αποκρυφισμό, αλλά μεταστράφηκε μέσω της πίστης και προσευχής της Αγίας Ιουστίνης.
  • Ο Κυπριανός και η Ιουστίνη υπέστησαν μαρτυρικό θάνατο με αποκεφαλισμό κατά τους ρωμαϊκούς διωγμούς.
  • Η παράδοση συνδέει τον Άγιο Κυπριανό με προστασία από βασκανία και μαγεία, ενώ η Αγία Ιουστίνη συμβολίζει την πνευματική σταθερότητα και δύναμη.
Snapshot powered by AI

Αύριο, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Κυπριανού και της Αγίας Ιουστίνης, δύο μορφών που κατέχουν ξεχωριστή θέση στην εκκλησιαστική παράδοση.

Την ονομαστική τους εορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα: Κυπριανός, Κυπριανή, Ιουστίνη, Ιουστίνα, Ιούστα, Γιούστα, Γιουστίνα και Γιουστίνη.

Παράλληλα, στις 2 Οκτωβρίου τιμάται και η μνήμη άλλων Αγίων και Οσίων, μεταξύ των οποίων ο Όσιος Θεόφιλος ο Ομολογητής, ο Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας, ο Όσιος Κασσιανός ο Έλληνας και ο Άγιος Θεόδωρος ο Μεγαλομάρτυρας ο Γαβράς.

Ποιοι ήταν ο Άγιος Κυπριανός και η Αγία Ιουστίνη

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ο Άγιος Κυπριανός έζησε τον 3ο αιώνα μ.Χ. στην Αντιόχεια. Οι συναξαριστικές διηγήσεις αναφέρουν ότι πριν ασπαστεί τον Χριστιανισμό είχε ασχοληθεί με τη μαγεία και τις αποκρυφιστικές πρακτικές. Η πορεία της ζωής του άλλαξε όταν γνώρισε την πίστη και τη δύναμη της προσευχής της Αγίας Ιουστίνης.

Η Αγία Ιουστίνη ήταν νεαρή Χριστιανή, γνωστή για τη βαθιά πίστη και την αφοσίωσή της στον Θεό. Σύμφωνα με την παράδοση, ένας ειδωλολάτρης νέος, ο Αγλαΐδας, την ερωτεύτηκε και, επειδή εκείνη δεν ανταποκρινόταν, ζήτησε τη βοήθεια του Κυπριανού, ο οποίος τότε ασχολούνταν με τη μαγεία.

Οι προσπάθειες να καμφθεί η θέληση της Ιουστίνης απέτυχαν. Η εκκλησιαστική παράδοση αποδίδει την προστασία της στην προσευχή και στην πίστη της. Το γεγονός αυτό συγκλόνισε τον Κυπριανό, ο οποίος εγκατέλειψε τις προηγούμενες πρακτικές του, βαπτίστηκε Χριστιανός και αργότερα χειροτονήθηκε ιερέας και επίσκοπος.

Ο Κυπριανός και η Ιουστίνη παρέμειναν αφοσιωμένοι στη χριστιανική πίστη και, σύμφωνα με τα συναξάρια, υπέστησαν διωγμούς κατά την εποχή των ρωμαϊκών διώξεων. Τελικά μαρτύρησαν με αποκεφαλισμό και η Εκκλησία τιμά τη μνήμη τους μαζί στις 2 Οκτωβρίου.

Η μορφή του Αγίου Κυπριανού έχει συνδεθεί ιδιαίτερα στη λαϊκή θρησκευτική παράδοση με την προστασία από τη βασκανία και τη μαγεία, ενώ η ιστορία του θεωρείται κυρίως μια αφήγηση μετάνοιας και ριζικής αλλαγής ζωής. Η Αγία Ιουστίνη, από την άλλη, προβάλλεται ως σύμβολο σταθερότητας στην πίστη και πνευματικής δύναμης.

.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνελήφθη 24χρονος για τα 770 δενδρύλλια κάνναβης στον Αποκόρωνα

23:48ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία στην Κρήτη: «Πνίγηκαν» τα Ανώγεια - Πάνω από 360 mm βροχής σε λιγότερο από δύο ημέρες

23:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Ολλανδία 2-2: Είχε τη νίκη στα... χέρια της, συνεχίζει αήττητη η Εθνική μας!

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 2 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Flydubai: Η προειδοποίηση Τραμπ στο Ιράν σε περίπτωση που προκύψει εμπλοκή του

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Έβαλαν τον γαμπρό να κάνει κάμψεις: Το ξεχωριστό γαμπριάτικο ντύσιμο στο Ρέθυμνο

23:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός 96-94: Τον... ξέρανε στο τέλος, πρώτη ήττα για τους Πειραιώτες

23:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βενζίνη: Ρεκόρ αύξησης της τιμής στην ΕΕ - Στα 2,24 ευρώ ανά λίτρο ο μέσος όρος

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες εικόνες: Καρχαρίες κυκλώνουν δημοφιλή παραλία της Αυστραλίας μετά το ξέβρασμα νεκρής φάλαινας - Βίντεο

23:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης για Τσίπρα: Για άθεος κατά δήλωσή του τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος…

22:56ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακό: Οι 100 προτάσεις του Σταύρου Κωνσταντινίδη για τις πόλεις μας

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για 9χρονο στα Καμίνια - Φόβοι ότι μπορεί να κινδυνεύει η ζωή του

22:40ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Κυριακής (4/10)

22:27ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» μετεωρολόγων για επικίνδυνα φαινόμενα: «Τα δύσκολα είναι μπροστά» - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τα επόμενα 24ωρα -

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Δεν υπήρχε κανείς στο νοσοκομείο όταν μετέφεραν την 19χρονη Μυρτώ» - Παραμένουν προφυλακισμένοι οι 3 κατηγορούμενοι για τον θάνατό της

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 1/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ο ποταμός έγινε ένα με τον δρόμο στις Κορφές Μαλεβιζίου - Σοβαρές ζημιές από τη νεροποντή - Εικόνες

21:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Ολλανδία για το Nations League: 2-2

21:49ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Καθυστέρηση στην αμαξοστοιχία Αθήνας - Θεσσαλονίκης λόγω βλάβης

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 487 τραυματίστηκαν από τροχαία μέσα στον Σεπτέμβρη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:30ΕΥ ΖΗΝ

Το ρόφημα που κακώς πίνουμε όλο και λιγότερο: Ρίχνει την πίεση και στηρίζει την καρδιά

20:31LIFESTYLE

Ντέρτι: Αλλάζει ώρα η σειρά του ΑΝΤ1 - Ανακατεύει το χαρτί στην prime time

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για 9χρονο στα Καμίνια - Φόβοι ότι μπορεί να κινδυνεύει η ζωή του

12:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κάκια Ιγερινού για «Ριφιφί»: «Όσκαρ στην Μουμούρη - Ένα κάθε μέρα!»

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 1/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

22:27ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» μετεωρολόγων για επικίνδυνα φαινόμενα: «Τα δύσκολα είναι μπροστά» - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τα επόμενα 24ωρα -

21:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Ολλανδία για το Nations League: 2-2

19:45TRAVEL

ΕΕ: Νέοι κανόνες για τις χειραποσκευές στα αεροπορικά ταξίδια από το 2027 – Τι θα παίρνουμε δωρεάν

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Δεν υπήρχε κανείς στο νοσοκομείο όταν μετέφεραν την 19χρονη Μυρτώ» - Παραμένουν προφυλακισμένοι οι 3 κατηγορούμενοι για τον θάνατό της

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Αλλεπάλληλες διακοπές του μηχανήματος λόγω μεγάλης απώλειας αίματος - Το βίντεο που διέγραψε η γιατρός πριν φτάσει στο τμήμα

20:48ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στην Αθήνα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο - Η ανακοίνωση του State Department

17:08LIFESTYLE

ALPHA: Τι θα βλέπουμε μετά το «Ριφιφί»; «Χτυπά» με διπλή πρεμιέρα

23:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα - Ολλανδία 2-2: Είχε τη νίκη στα... χέρια της, συνεχίζει αήττητη η Εθνική μας!

23:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Βίρτους Μπολόνια - Ολυμπιακός 96-94: Τον... ξέρανε στο τέλος, πρώτη ήττα για τους Πειραιώτες

22:40ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Κυριακής (4/10)

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία - Κρήτη: «Βούλιαξαν» δρόμοι, χωρίς ρεύμα και νερό χωριά, πλημμύρισαν επιχειρήσεις - Κλειστά σχολεία, επί ποδός η ΕΜΑΚ

23:12ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες εικόνες: Καρχαρίες κυκλώνουν δημοφιλή παραλία της Αυστραλίας μετά το ξέβρασμα νεκρής φάλαινας - Βίντεο

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Πάνω από 45 τόνοι απορριμμάτων έχουν ανασυρθεί από τη λίμνη Παμβωτίδα - «Έχουμε μείνει άναυδοι»

20:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ταξίδι του Τσίπρα στο Άγιο Όρος: «Ψέλνεις στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον 'Αδη...»

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 2 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ