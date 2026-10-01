Εορτολόγιο 2 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Snapshot Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά στις 2 Οκτωβρίου τη μνήμη του Αγίου Κυπριανού και της Αγίας Ιουστίνης.

Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα Κυπριανός, Κυπριανή, Ιουστίνη, Ιουστίνα, Ιούστα, Γιούστα, Γιουστίνα και Γιουστίνη.

Ο Άγιος Κυπριανός, πριν ασπαστεί τον Χριστιανισμό, ασχολούνταν με μαγεία και αποκρυφισμό, αλλά μεταστράφηκε μέσω της πίστης και προσευχής της Αγίας Ιουστίνης.

Ο Κυπριανός και η Ιουστίνη υπέστησαν μαρτυρικό θάνατο με αποκεφαλισμό κατά τους ρωμαϊκούς διωγμούς.

Η παράδοση συνδέει τον Άγιο Κυπριανό με προστασία από βασκανία και μαγεία, ενώ η Αγία Ιουστίνη συμβολίζει την πνευματική σταθερότητα και δύναμη. Snapshot powered by AI

Αύριο, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Κυπριανού και της Αγίας Ιουστίνης, δύο μορφών που κατέχουν ξεχωριστή θέση στην εκκλησιαστική παράδοση.

Την ονομαστική τους εορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα: Κυπριανός, Κυπριανή, Ιουστίνη, Ιουστίνα, Ιούστα, Γιούστα, Γιουστίνα και Γιουστίνη.

Παράλληλα, στις 2 Οκτωβρίου τιμάται και η μνήμη άλλων Αγίων και Οσίων, μεταξύ των οποίων ο Όσιος Θεόφιλος ο Ομολογητής, ο Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας, ο Όσιος Κασσιανός ο Έλληνας και ο Άγιος Θεόδωρος ο Μεγαλομάρτυρας ο Γαβράς.

Ποιοι ήταν ο Άγιος Κυπριανός και η Αγία Ιουστίνη

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ο Άγιος Κυπριανός έζησε τον 3ο αιώνα μ.Χ. στην Αντιόχεια. Οι συναξαριστικές διηγήσεις αναφέρουν ότι πριν ασπαστεί τον Χριστιανισμό είχε ασχοληθεί με τη μαγεία και τις αποκρυφιστικές πρακτικές. Η πορεία της ζωής του άλλαξε όταν γνώρισε την πίστη και τη δύναμη της προσευχής της Αγίας Ιουστίνης.

Η Αγία Ιουστίνη ήταν νεαρή Χριστιανή, γνωστή για τη βαθιά πίστη και την αφοσίωσή της στον Θεό. Σύμφωνα με την παράδοση, ένας ειδωλολάτρης νέος, ο Αγλαΐδας, την ερωτεύτηκε και, επειδή εκείνη δεν ανταποκρινόταν, ζήτησε τη βοήθεια του Κυπριανού, ο οποίος τότε ασχολούνταν με τη μαγεία.

Οι προσπάθειες να καμφθεί η θέληση της Ιουστίνης απέτυχαν. Η εκκλησιαστική παράδοση αποδίδει την προστασία της στην προσευχή και στην πίστη της. Το γεγονός αυτό συγκλόνισε τον Κυπριανό, ο οποίος εγκατέλειψε τις προηγούμενες πρακτικές του, βαπτίστηκε Χριστιανός και αργότερα χειροτονήθηκε ιερέας και επίσκοπος.

Ο Κυπριανός και η Ιουστίνη παρέμειναν αφοσιωμένοι στη χριστιανική πίστη και, σύμφωνα με τα συναξάρια, υπέστησαν διωγμούς κατά την εποχή των ρωμαϊκών διώξεων. Τελικά μαρτύρησαν με αποκεφαλισμό και η Εκκλησία τιμά τη μνήμη τους μαζί στις 2 Οκτωβρίου.

Η μορφή του Αγίου Κυπριανού έχει συνδεθεί ιδιαίτερα στη λαϊκή θρησκευτική παράδοση με την προστασία από τη βασκανία και τη μαγεία, ενώ η ιστορία του θεωρείται κυρίως μια αφήγηση μετάνοιας και ριζικής αλλαγής ζωής. Η Αγία Ιουστίνη, από την άλλη, προβάλλεται ως σύμβολο σταθερότητας στην πίστη και πνευματικής δύναμης.

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