ΗΠΑ: Στην Αθήνα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο - Η ανακοίνωση του State Department

Snapshot Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ-Ελλάδας στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2026.

Στόχος του διαλόγου είναι η εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας σε θέματα άμυνας, περιφερειακής και ενεργειακής ασφάλειας.

Στο Ρέικιαβικ, ο Ρούμπιο θα συζητήσει με Ισλανδούς αξιωματούχους θέματα οικονομικής και ασφαλείας συνεργασίας.

Στη Λισαβόνα, θα προωθήσει τη συνεργασία με την Πορτογαλία σε τομείς άμυνας, οικονομίας και τεχνολογίας. Snapshot powered by AI

Επίσκεψη ιδιαίτερης πολιτικής και γεωστρατηγικής βαρύτητας στην Αθήνα θα πραγματοποιήσει την προσεχή εβδομάδα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, με τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας–ΗΠΑ να βρίσκεται στο επίκεντρο των επαφών του.

Η παρουσία του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στην ελληνική πρωτεύουσα έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, με την Ουάσινγκτον να υπογραμμίζει επισήμως τη σημασία που αποδίδει στην αμυντική συνεργασία με την Ελλάδα, αλλά και στον ρόλο της χώρας στην περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του State Department, ο Μάρκο Ρούμπιο θα ηγηθεί στην Αθήνα της αμερικανικής αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ–Ελλάδας, με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης των δύο χωρών. Στην ατζέντα των συζητήσεων θα δοθεί έμφαση στην αμυντική συνεργασία, την περιφερειακή ασφάλεια και την ενεργειακή ασφάλεια.

Παράλληλα, η επίσκεψή του σηματοδοτεί και ένα ισχυρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση και ιδιαίτερα για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η ανακοίνωση του State Department ότι θα επισκεφτεί το Ρέικιαβικ, την Αθήνα και τη Λισαβόνα, μη συμπεριλαμβάνοντας την Άγκυρα, έχει ξεχωριστεί σημασία και είναι ένα μήνυμα που κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει.

Ενδεικτικό των προθέσεων Ρούμπιο αλλά και της ιδιαίτερης σημασίας που αποδίδει η Ουάσινγκτον σε Ελλάδα και Κύπρο ήταν και το σημερινό θερμό μήνυμα του Αμερικανού ΥΠΕΞ για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Η εταιρική σχέση μεταξύ των ΗΠΑ και της Κύπρου συνεχίζει να ενισχύεται κάθε χρόνο. Η συνεργασία μας στους τομείς της άμυνας και της ενέργειας έχει συμβάλει στην ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας, και είμαστε υπερήφανοι για την πρόοδο που έχουμε σημειώσει από κοινού όσον αφορά τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις που ωφελούν και τις δύο χώρες μας», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Για το Κυπριακό, ο Ρούμπιο σημείωσε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν «ακλόνητες στην υποστήριξη τους σε μία υπό κυπριακή καθοδήγηση και υπό τη μεσολάβηση του ΟΗΕ λύσει που θα επανενώνει το νησί ως διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, η οποία θα συνάδει με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών». «Καθώς η Κύπρος γιορτάζει αυτό το ορόσημο, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσβλέπουν στην αξιοποίηση των επιτευγμάτων του περασμένου έτους και στην εμβάθυνση της συνεργασίας μας τα επόμενα χρόνια», διεμήνυσε ο Ρούμπιο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας, στην Αθήνα και στη Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου 2026.

Στην Αθήνα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών αναμένεται αρχικά να γίνει δεκτός στο Μέγαρο Μαξίμου από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στη συνέχεια να μεταβεί στο υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Στο υπουργείο Εξωτερικών αναμένεται να διεξαχθεί και ο 6ος Στρατηγικός Διάλογος μεταξύ των δύο χώρων.

Ο Ρούμπιο θα έρθει την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στην Αθήνα, προερχόμενος από το Ρέικιαβικ, και στη συνέχεια θα μεταβεί στη Λισαβώνα.

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