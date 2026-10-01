Συναγερμός στον Άλιμο: Εξαφανίστηκε 16χρονη από χώρο παιδικής προστασίας

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση της 16χρονης Αντάνια Λορένα Φ., ρουμανικής καταγωγής, η οποία εξαφανίστηκε τις πρωινές ώρες της 28ης Σεπτεμβρίου 2026 από χώρο παιδικής προστασίας στον Άλιμο.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή της και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της έπειτα από εισαγγελική εντολή, καθώς, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η 16χρονη έχει ύψος περίπου 1,60 μ., ζυγίζει περίπου 60 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και γαλάζια μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι, μαύρη μπλούζα, λευκά παπούτσια και λευκό γούνινο πανωφόρι.

Οι Αρχές και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνουν έκκληση σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της να ενημερώσει άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες.

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