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Ελλάδα - Ολλανδία για το Nations League: 2-0
Παρακολουθήστε liveτην εξέλιξη του αγώνα Ελλάδα – Ολλανδία για την 3η αγωνιστική του Nations League
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Η Εθνική ομάδα της Ελλάδας υποδέχεται την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας, σε ένα παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στην κορυφή του League A, Group 2 του UEFA Nations League.
Η «γαλανόλευκη» έχει ξεκινήσει ιδανικά τη διοργάνωση, με δύο νίκες σε ισάριθμα εκτός έδρας παιχνίδια και προέρχεται από τον ιστορικό θρίαμβο στο Άουγκσμπουργκ απέναντι στη Γερμανία, για πρώτη φορά στην ιστορία της.
Η Ολλανδία ακολουθεί στη δεύτερη θέση με τέσσερις βαθμούς, έχοντας μία νίκη και μία ισοπαλία. Έτσι, το μεταξύ τους παιχνίδι αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
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