Αττική: 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 487 τραυματίστηκαν από τροχαία μέσα στον Σεπτέμβρη

Snapshot Τον Σεπτέμβριο στην Αττική σημειώθηκαν 12 θάνατοι και 487 τραυματισμοί από τροχαία ατυχήματα, εκ των οποίων 10 σοβαρά.

Κύρια αίτια των τροχαίων ήταν η απρόσεκτη οδήγηση, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση κανόνων από πεζούς.

Η μη χρήση προστατευτικού κράνους από οδηγούς και επιβάτες δικύκλων αύξησε τη σοβαρότητα των τραυματισμών.

Βεβαιώθηκαν συνολικά 32.163 παραβάσεις τροχαίας, με 234 σε βαθμό πλημμελήματος.

Οι πιο συχνές παραβάσεις αφορούσαν οδήγηση υπό επήρεια αλκοόλ, υπέρβαση ορίου ταχύτητας, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, χρήση κινητού, μη χρήση ζώνης και κράνους, καθώς και επικίνδυνους ελιγμούς. Snapshot powered by AI

Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που δημοσίευσε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχετικά με τον αριθμό νεκρών και τραυματιών από τροχαία μέσα στον Σεπτέμβριο.

Συνολικά 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 487 είναι οι τραυματίες, 10 εκ των οποίων σοβαρά.

Σύμφωνα με την Διεύθυνση Τροχαία Αττικής, τα κυριότερα αίτια των τροχαίων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας, βεβαιώθηκαν 32.163 παραβάσεις, από τις οποίες 234 σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

• 942 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 47 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,

• 1.062 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,

• 309 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

• 704 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,

• 1.365 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

• 3.130 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,

• 82 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.

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