Αγωνία για 9χρονο στα Καμίνια - Φόβοι ότι μπορεί να κινδυνεύει η ζωή του

Snapshot Αγνοείται ο 9χρονος Γεράσιμος Λ. από τις 26 Σεπτεμβρίου 2026 στα Καμίνια.

Η εξαφάνιση δηλώθηκε στο «Χαμόγελο του Παιδιού» την 1η Οκτωβρίου 2026 και δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία του κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Υπάρχουν φόβοι ότι η ζωή του παιδιού μπορεί να κινδυνεύει.

Ο Γεράσιμος έχει ύψος περίπου 1,40 μ., είναι αδύνατος με μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Οι Αρχές και το «Χαμόγελο του Παιδιού» ζητούν από όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει άμεσα. Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση του 9χρονου Γεράσιμου Λ., ο οποίος χάθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2026 από χώρο παιδικής προστασίας στα Καμίνια.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την 1η Οκτωβρίου 2026 για την εξαφάνιση και, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Γεράσιμος έχει ύψος περίπου 1,40 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο κοντό παντελόνι και μωβ μπλούζα.

Οι Αρχές και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνουν έκκληση σε όποιον γνωρίζει οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

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