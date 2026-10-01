Ντέρτι: Αλλάζει ώρα η σειρά του ΑΝΤ1 - Ανακατεύει το χαρτί στην prime time

Snapshot Η σειρά «Ντέρτι» του ΑΝΤ1 αλλάζει ώρα μετάδοσης και θα προβάλλεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 22:30.

Η αλλαγή ώρας από τις 21:00 στην 22:30 αφορά την καλύτερη τοποθέτηση της σειράς στην prime time ζώνη.

Η πλοκή περιλαμβάνει κρίσιμες εξελίξεις με τη Στέλλα και τον Γιάννη, καθώς και έντονες σχέσεις και μυστικά μεταξύ των χαρακτήρων.

Σημαντικές αποκαλύψεις αναμένονται σε μια συγκέντρωση που θα επηρεάσουν τους πρωταγωνιστές και τις σχέσεις τους.

Οι χαρακτήρες αντιμετωπίζουν προσωπικά διλήμματα και εντάσεις που διαμορφώνουν την εξέλιξη της ιστορίας. Snapshot powered by AI

Το «Ντέρτι», η νέα σειρά του ΑΝΤ1, έκανε πρεμιέρα στις 21 Σεπτεμβρίου και ξεχώρισε με τις ερμηνείες των πρωταγωνιστών. Δύο εβδομάδες όμως μετά, η παραγωγή αλλάζει ώρα και θα μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 22.30.

Το ραντεβού με τους τηλεθεατές δεν θα δίνεται στις 21.00, ωστόσο οι εξελίξεις αναμένονται καθηλωτικές. Η Στέλλα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού όταν ο Γιάννης καταφέρνει να την εντοπίσει και να επικοινωνήσει μαζί της, προκαλώντας πανικό και ερωτήματα για το πώς διέρρευσε η τοποθεσία της. Από την άλλη, η ελπίδα να ομολογήσει εκείνος, ώστε αυτή να γλιτώσει από τις κατηγορίες και να απεγκλωβιστεί από τη συμφωνία, την οδηγούν στο να σκέφτεται σοβαρά μια συνάντηση μαζί του. Ο Άρης συνεχίζει να χτίζει σχέση εμπιστοσύνης με τον Χρήστο, πιέζοντας διακριτικά για απαντήσεις γύρω από την επίθεση στο «Ντέρτι».

Η αντίδραση του Χρήστου κρύβει πολλούς κινδύνους. Ο Μιχάλης, σε μια προσπάθεια να ελαφρύνει την ατμόσφαιρα στο σπίτι του, αποκαλύπτει στους γονείς του τη σχέση του με τη Ρένα. Μια αναπάντεχη εξέλιξη οδηγεί τον Πασχάλη σε προσωπικά διλήμματα που απειλούν να τινάξουν στον αέρα τις σχέσεις του με τον Αλέκο, αλλά και με τη Βούλα. Καθώς οι υποψίες βαθαίνουν, ο ίδιος ο Αλέκος φαίνεται να κινείται παρασκηνιακά, προσπαθώντας να ελέγξει τις εξελίξεις. Τρεις μέρες μετά, σε μια φαινομενικά χαρούμενη συγκέντρωση, όλοι όσοι θα είναι παρόντες, θα βρεθούν μπροστά σε αποκαλύψεις που θα τους αλλάξουν τη ζωή…

Διαβάστε επίσης