Πούτιν: Πολύ πιθανή η συνέχιση των συγκρούσεων παγκοσμίως

Ο Ρώσος πρόεδρος μιλά στη Λέσχη Valdai για τις παγκόσμιες ανακατατάξεις, κατηγόρησε την ύστερη σοβιετική ηγεσία για αφέλεια και προειδοποίησε ότι η Ρωσία δεν πρέπει να γίνει «μουσείο παλαιότερου μεγαλείου»

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Πούτιν: Πολύ πιθανή η συνέχιση των συγκρούσεων παγκοσμίως
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Βλαντιμίρ Πούτιν εκτίμησε ότι η συνέχιση των διεθνών συγκρούσεων είναι πολύ πιθανή λόγω των παγκόσμιων γεωπολιτικών ανακατατάξεων.
  • Υποστήριξε ότι η βελτίωση της διεθνούς κατάστασης θα αρχίσει μόνο με την υποχώρηση της δυτικής ηγεμονίας.
  • Κατηγόρησε την ύστερη σοβιετική ηγεσία για αφέλεια και υπερβολική εμπιστοσύνη προς τη Δύση, που οδήγησαν στη διάλυση της ΕΣΣΔ.
  • Τόνισε ότι η Ρωσία δεν πρέπει να παραμείνει «μουσείο παλαιότερου μεγαλείου», αλλά να προσαρμοστεί και να ηγείται στις σύγχρονες εξελίξεις.
  • Υπογράμμισε ότι το πραγματικό μέγεθος ενός κράτους εξαρτάται από την ικανότητά του να συμβαδίζει και να προηγείται της εποχής του.
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Τη δυσοίωνη εκτίμηση ότι η συνέχιση των διεθνών συγκρούσεων είναι εξαιρετικά πιθανή όσο ο κόσμος μεταβάλλεται διατύπωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν από το βήμα της Λέσχης Συζητήσεων Valdai στη Μόσχα, συνδέοντας τις τρέχουσες γεωπολιτικές αναταράξεις με τα ιστορικά διδάγματα από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης.

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι η διεθνής κατάσταση θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά μόνον όταν υποχωρήσει αυτό που χαρακτήρισε ως δυτική ηγεμονία, επισημαίνοντας πάντως ότι η παγκόσμια κοινότητα οφείλει να αποτρέψει τα καταστροφικά σενάρια.

«Ανεξάρτητα από το ποιο σενάριο θα εκτυλιχθεί παγκοσμίως τα επόμενα χρόνια, η συνέχιση των διεθνών συγκρούσεων είναι, δυστυχώς, εξαιρετικά πιθανή», δήλωσε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, οι βαθιές ανακατατάξεις στην παγκόσμια σκακιέρα γεννούν νέες ευκαιρίες, οι οποίες «τροφοδοτούν φιλοδοξίες και μια προθυμία για ανάληψη κινδύνων για χάρη ενός φαινομενικά τεράστιου οφέλους».

«Η τραγωδία του 1991 και η αφέλεια απέναντι στη Δύση»

Γυρνώντας τον χρόνο πίσω, ο επικεφαλής του ρωσικού κράτους στάθηκε ιδιαίτερα στην κατάρρευση της σοβιετικής υπερδύναμης. «Πριν από 35 χρόνια, επιβιώσαμε από την κατάρρευση του κρατικού μας συστήματος, η οποία αποδείχθηκε πραγματική τραγωδία για εκατομμύρια ανθρώπους, τόσο στη Ρωσία όσο και σε άλλες χώρες. Σε μία νύχτα, οι άνθρωποι ξύπνησαν σε μια νέα χώρα, και αυτό άλλαξε το μέλλον τους», ανέφερε.

Την ίδια ώρα, εξαπέλυσε ευθεία επίθεση στην τότε ηγεσία της Μόσχας, καταλογίζοντάς της αφέλεια, εφησυχασμό και μια τυφλή εμπιστοσύνη προς τις δυτικές πρωτεύουσες, παράγοντες που όπως τόνισε οδήγησαν απευθείας στη διάλυση της ΕΣΣΔ. «Οι Σοβιετικοί ηγέτες ήθελαν να αρέσουν στη Δύση, ενώ οι δυτικοί ηγέτες ήθελαν να αναδιαμορφώσουν τον κόσμο στα μέτρα τους», σημείωσε με νόημα.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Ρώσος πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η αναπόληση του παρελθόντος δεν αρκεί για να εγγυηθεί τη θέση της χώρας στον σύγχρονο κόσμο.

«Χωρίς μέλλον, το παρελθόν χάνει το νόημά του. Όσο σπουδαία κι αν ήταν τα επιτεύγματα των προκατόχων μας, δεν πρέπει να μετατραπούμε σε ένα μουσείο παλαιότερου μεγαλείου», υπογράμμισε. Σύμφωνα με τον ίδιο, το πραγματικό μέγεθος και η ισχύς ενός κράτους αποδεικνύονται στην πράξη: «Το πραγματικό μεγαλείο ενός κράτους είναι αδύνατο χωρίς την ικανότητα να συμβαδίζει με την εποχή του - και, ιδανικά, να προηγείται αυτής».

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