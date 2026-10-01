Κακοκαιρία: Ο ποταμός έγινε ένα με τον δρόμο στις Κορφές Μαλεβιζίου - Σοβαρές ζημιές - Εικόνες

Snapshot Η κακαιρία προκάλεσε φράξιμο και των 9 καμαρακίων της διάβασης στις Κορφές Μαλεβιζίου, με αποτέλεσμα το δρόμο να κλείσει και να διακοπεί η κυκλοφορία.

Σοβαρές ζημιές σημειώθηκαν στην αγροτική οδοποιία και καθιζήσεις δρόμων λόγω των ορμητικών νερών και της μεταφοράς φερτών υλικών.

Στον Μυλοπόταμο και τις Μαλάδες υπήρξαν πλημμύρες σε σπίτια και επιχειρήσεις, καθώς και προβλήματα στο οδικό δίκτυο και την ηλεκτροδότηση.

Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ έχουν εκδοθεί επανειλημμένα μηνύματα μέσω του 112.

Από το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου αναμένονται νέες έντονες βροχοπτώσεις στην Κρήτη, με διάρκεια έως το απόγευμα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου. Snapshot powered by AI

Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη, με νέες ζημιές να καταγράφονται αυτή τη φορά στις Κορφές Μαλεβιζίου, όπου η νεροποντή «κατέβασε» μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών στον ποταμό στην περιοχή Σιδερίτη.

Η ορμή του νερού ήταν τέτοια, ώστε και τα εννέα καμαράκια της διάβασης φράχτηκαν, με αποτέλεσμα ο δρόμος να κλείσει και η κυκλοφορία να καταστεί αδύνατη.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι ζημιές στην αγροτική οδοποιία του χωριού, με δρόμους να έχουν υποστεί καθιζήσεις και φθορές από τα ορμητικά νερά και τη μεταφορά λάσπης και φερτών υλικών.

Η καταγραφή των ζημιών έχει ήδη ξεκινήσει σε συνεργασία με τον Δήμο Μαλεβιζίου, προκειμένου να ακολουθήσουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις αποκατάστασης.

Από την Τοπική Κοινότητα απευθύνεται έκκληση προς τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στο αγροτικό οδικό δίκτυο και ιδιαίτερα στις ιρλανδικές διαβάσεις, έως ότου υποχωρήσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Στο Μαλεβίζι έχουν καταγραφεί επίσης μικρές κατολισθήσεις σε Λουτράκι και Γωνιές, με μηχανήματα του Δήμου να βρίσκονται επί ποδός για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Η Κρήτη μετρά πληγές

Η εικόνα στις Κορφές αποτελεί μόνο ένα μέρος των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί σε ολόκληρο το νησί.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στον Μυλοπόταμο, όπου τα Ζωνιανά και άλλες περιοχές βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Στα Ζωνιανά ποταμός υπερχείλισε, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια και να προκληθούν σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Η ένταση των φαινομένων αποτυπώνεται και στις μετρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Στα Ανώγεια Ρεθύμνου καταγράφηκαν συνολικά 361,4 χιλιοστά βροχής από την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως το μεσημέρι της Πέμπτης 1ης Οκτωβρίου. Αυτό σημαίνει περισσότερους από 361 τόνους νερού ανά στρέμμα.

Νερά σε σπίτια και επιχειρήσεις στις Μαλάδες

Μεγάλα προβλήματα σημειώθηκαν και στις Μαλάδες Ηρακλείου, όπου ο Γιόφυρος φούσκωσε σημαντικά και τα νερά έφτασαν σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.

Ο δρόμος έκλεισε λόγω της επικινδυνότητας, ενώ οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες βρέθηκαν αντιμέτωποι με πλημμυρικά φαινόμενα και εισροή υδάτων στις περιουσίες τους.

Σε αρκετές περιοχές του νησιού έχουν καταγραφεί ακόμη προβλήματα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης, κατολισθήσεις, φερτά υλικά στο οδόστρωμα και ζημιές στην αγροτική οδοποιία.

Η σοβαρότητα της κατάστασης αποτυπώνεται και στις συνεχείς ενεργοποιήσεις του 112.

Στο Λασίθι, μήνυμα εστάλη σε κατοίκους του Αγίου Νικολάου, της Ελούντας, της Μιλάτου και των Λιμνών, με σύσταση να περιοριστούν οι άσκοπες μετακινήσεις και να αποφεύγεται η προσέγγιση στα ενεργά εργοτάξια του ΒΟΑΚ.

Αντίστοιχες προειδοποιήσεις έχουν σταλεί και σε άλλες περιοχές της Κρήτης, καθώς οι Αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή.

Νέα επιδείνωση από Παρασκευή

Παρά την πρόσκαιρη εξασθένηση των έντονων βροχοπτώσεων από το μεσημέρι της Πέμπτης έως το μεσημέρι της Παρασκευής, τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, από το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νησιού, ο οποίος φαίνεται ότι θα διαρκέσει έως και το απόγευμα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου.

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