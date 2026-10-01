Κακοκαιρία στην Κρήτη: Κεραυνός «έσκισε» καμινάδα σπιτιού -«Νομίζαμε ότι έπεσε βόμβα»

Snapshot Κεραυνός χτύπησε σπίτι στον Καρτερό Κρήτης τα ξημερώματα της 1ης Οκτωβρίου προκαλώντας σοβαρές ζημιές στην καμινάδα και το τζάκι.

Ο δυνατός κρότος ξύπνησε την τριμελή οικογένεια που αρχικά πίστεψε ότι είχε γίνει έκρηξη.

Η ηλεκτρική εκκένωση ακολούθησε την πορεία της καμινάδας και έφτασε μέχρι το τζάκι, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Κανένα μέλος της οικογένειας δεν τραυματίστηκε παρά τη σφοδρότητα του χτυπήματος.

Ο ιδιοκτήτης εξέφρασε ανακούφιση που η ζημιά περιορίστηκε στην καμινάδα και δεν προκάλεσε μεγαλύτερα προβλήματα στο σπίτι ή στους ανθρώπους. Snapshot powered by AI

Πρωτοφανείς στιγμές τρόμου έζησε τα ξημερώματα της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου μια τριμελής οικογένεια στον Καρτερό, όταν κεραυνός έπληξε το σπίτι της και προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην καμινάδα και στο τζάκι.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 04:30, την ώρα που στην περιοχή εκδηλωνόταν ισχυρή καταιγίδα, όπως μεταδίδει ο ιστότοπος cretalive .

Ο εκκωφαντικός θόρυβος ξύπνησε απότομα την οικογένεια.

Όπως περιέγραψε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού στο cretalive.gr, ο κρότος ήταν τόσο ισχυρός ώστε η οικογένεια πίστεψε για λίγα λεπτά ότι είχε σημειωθεί έκρηξη μέσα ή πολύ κοντά στο σπίτι.

«Είναι από τα σκηνικά που δεν μπορείς να πιστέψεις αν δεν τα δεις με τα μάτια σου. Μέσα στην νυχτερινή καταιγίδα, με τις αστραπές και τις βροντές, ένας κεραυνός χτύπησε το δικό μας σπίτι εδώ στον Καρτερό. Το σπίτι μας βρίσκεται σε κεντρικό σημείο, πίσω ακριβώς από πολύ γνωστή επιχείρηση εστίασης. Αρχικά δεν καταλάβαμε τι ακριβώς έγινε. Ήταν γύρω στις 04.30 τα ξημερώματα. Έριχνε νερό με το τουλούμι. Ακουγόντουσαν αστραπές, βροντές. Αλλά που να φανταστούμε ότι θα έπεφτε κεραυνός στην καμινάδα μας! Ακούσαμε ένα δυνατό θόρυβο. Πεταχτήκαμε έντρομοι κι εγώ, και η σύζυγος και η κόρη μας, από τα κρεβάτια. Νομίζαμε ότι έπεσε βόμβα. Ότι μας βομβάρδισαν! Τόσο εκκωφαντικός ήταν ο κρότος» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν ο πατέρας της οικογένειας ανέβηκε στην ταράτσα, διαπίστωσε ότι η καμινάδα είχε υποστεί εκτεταμένη ζημιά από τον κεραυνό, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία του cretalive.gr.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, η ηλεκτρική εκκένωση ακολούθησε την πορεία της καμινάδας και έφτασε έως το τζάκι, όπου επίσης καταγράφηκαν ζημιές.

Παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού, κανένα μέλος της οικογένειας δεν τραυματίστηκε.

Ο ίδιος εμφανίστηκε ανακουφισμένος για το γεγονός ότι το χτύπημα περιορίστηκε στην καμινάδα και δεν προκάλεσε σοβαρότερες συνέπειες στο σπίτι ή στους ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα σε αυτό.

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