Βαλτική: Η Ρωσία κράτησε πλοίο με κυπριακή σημαία

Snapshot Το φορτηγό πλοίο Västerbotten με κυπριακή σημαία κρατήθηκε για ώρες από ρωσικές αρχές σε ρωσικά χωρικά ύδατα στον Κόλπο της Φινλανδίας πριν συνεχίσει προς την Εσθονία.

Η θαλάσσια διαδρομή που ακολούθησε το πλοίο χρησιμοποιείται κανονικά από εμπορικά πλοία σύμφωνα με συμφωνία μεταξύ Ρωσίας, Εσθονίας και Φινλανδίας.

Δεν αναφέρθηκε καμία συγκεκριμένη παραβίαση κυρώσεων ή άλλης παράβασης από τις ρωσικές αρχές κατά τον έλεγχο του πλοίου.

Οι ρωσικές αρχές έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν πλοία εντός των χωρικών τους υδάτων, και παρόμοια περιστατικά έχουν συμβεί στο παρελθόν, όπως το 2025 με το δεξαμενόπλοιο Green Admire.

Μετά από πολυώρο έλεγχο, το πλοίο Västerbotten έλαβε άδεια να συνεχίσει το ταξίδι του, παραμένοντας προσωρινά αγκυροβολημένο. Snapshot powered by AI

Νέο περιστατικό με εμπορικό πλοίο καταγράφηκε στη Βαλτική, καθώς ρωσικές συνοριακές αρχές σταμάτησαν την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου το φορτηγό πλοίο Västerbotten, το οποίο φέρει κυπριακή σημαία και είχε προορισμό το λιμάνι Sillamäe της Εσθονίας.

Το συμβάν επιβεβαιώθηκε από την Αστυνομία και τη Συνοριοφυλακή της Εσθονίας, ενώ σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση ERR, το πλοίο ακινητοποιήθηκε όταν βρισκόταν σε ρωσικά χωρικά ύδατα στον Κόλπο της Φινλανδίας.

Η συγκεκριμένη θαλάσσια διαδρομή, πάντως, χρησιμοποιείται κανονικά από εμπορικά πλοία. Όπως αναφέρουν οι εσθονικές πληροφορίες, υπάρχει σχετική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας, Εσθονίας και Φινλανδίας, καθώς η πορεία θεωρείται ασφαλέστερη για πλοία μεγάλου μεγέθους σε σχέση με τη διέλευση από πιο ρηχά σημεία στα εσθονικά ύδατα.

Στοιχεία από την υπηρεσία παρακολούθησης πλοίων VesselFinder εμφάνιζαν το Västerbotten αγκυροβολημένο σε ρωσική θαλάσσια περιοχή κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ότι οι ρωσικές αρχές απέδωσαν στο πλοίο κάποια συγκεκριμένη παραβίαση κυρώσεων ή άλλη παράβαση.

Πολύωρος έλεγχος πριν συνεχίσει το ταξίδι

Ο επικεφαλής του τμήματος διαχείρισης θαλάσσιας κυκλοφορίας της Εσθονικής Υπηρεσίας Μεταφορών, Are Piel, σημείωσε ότι κάθε χώρα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί ελέγχους σε πλοία όταν αυτά βρίσκονται εντός των χωρικών της υδάτων.

Χαρακτήρισε το περιστατικό δυσάρεστο, χωρίς όμως να το θεωρεί πρωτοφανές.

Ύστερα από έλεγχο διάρκειας αρκετών ωρών, στο κυπριακής σημαίας φορτηγό δόθηκε τελικά άδεια να συνεχίσει την πορεία του, αν και παρέμεινε για ένα διάστημα αγκυροβολημένο.

Αντίστοιχο συμβάν το 2025

Το περιστατικό παραπέμπει σε ανάλογη υπόθεση που είχε σημειωθεί τον Μάιο του 2025 με το δεξαμενόπλοιο Green Admire, υπό σημαία Λιβερίας.

Οι ρωσικές αρχές είχαν τότε σταματήσει το πλοίο μετά την αναχώρησή του από το Sillamäe και την είσοδό του σε ρωσικά χωρικά ύδατα.

Το δεξαμενόπλοιο παρέμεινε υπό κράτηση έως την επόμενη ημέρα, οπότε και του επετράπη να συνεχίσει το ταξίδι του προς το Ρότερνταμ.

Πηγή: sigmalive

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